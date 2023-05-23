https://sputniknews.com.tr/20230523/hollandadan-ukraynaya-ortak-muhimmat-alimi-icin-260-milyon-euro-1071479695.html
Hollanda’dan Ukrayna’ya ortak mühimmat alımı için 260 milyon euro
Hollanda’dan Ukrayna’ya ortak mühimmat alımı için 260 milyon euro
Hollanda Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ortak mühimmat alımı için 260 milyon euro tahsis edileceğini söyledi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T23:21+0300
2023-05-23T23:21+0300
2023-05-23T23:21+0300
ukrayna krizi
hollanda
ukrayna
mühimmat
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Ukrayna’ya ortak mühimmat alımı için ülkesinin 260 milyon euro tahsis edeceğini söyledi.Toplamda Hollanda’nın Ukrayna’ya askeri yardım 1 milyar 200 milyon euro’ya ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230523/ab-savunma-bakanlari-kieve-yonelik-askeri-yardimin-yeni-dilimi-uzerinde-anlasamadi-1071462605.html
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hollanda, ukrayna, mühimmat
hollanda, ukrayna, mühimmat
Hollanda’dan Ukrayna’ya ortak mühimmat alımı için 260 milyon euro
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Hollanda Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ortak mühimmat alımı için 260 milyon euro tahsis edileceğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Ukrayna’ya ortak mühimmat alımı için ülkesinin 260 milyon euro tahsis edeceğini söyledi.
Toplamda Hollanda’nın Ukrayna’ya askeri yardım 1 milyar 200 milyon euro’ya ulaştı.