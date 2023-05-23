https://sputniknews.com.tr/20230523/hollandadan-ukraynaya-ortak-muhimmat-alimi-icin-260-milyon-euro-1071479695.html

Hollanda’dan Ukrayna’ya ortak mühimmat alımı için 260 milyon euro

Hollanda’dan Ukrayna’ya ortak mühimmat alımı için 260 milyon euro

Hollanda Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ortak mühimmat alımı için 260 milyon euro tahsis edileceğini söyledi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T23:21+0300

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ukrayna krizi

hollanda

ukrayna

mühimmat

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Ukrayna’ya ortak mühimmat alımı için ülkesinin 260 milyon euro tahsis edeceğini söyledi.Toplamda Hollanda’nın Ukrayna’ya askeri yardım 1 milyar 200 milyon euro’ya ulaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230523/ab-savunma-bakanlari-kieve-yonelik-askeri-yardimin-yeni-dilimi-uzerinde-anlasamadi-1071462605.html

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