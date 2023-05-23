https://sputniknews.com.tr/20230523/haber-alinamayan-universite-ogrencisi-olu-bulundu-1071454205.html
Haber alınamayan üniversite öğrencisi ölü bulundu
Haber alınamayan üniversite öğrencisi ölü bulundu
Sakarya'da kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü bulundu. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T15:21+0300
2023-05-23T15:21+0300
2023-05-23T15:21+0300
türkiye
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sakarya
öğrenci
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ceset
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Serdivan ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencisi E.D'den (20) iki gündür haber alamayan ailesi, çocuklarının kaldığı aparta geldi. E.D'yi hareketsiz halde bulan aile, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde öğrencinin yaşamını yitirdiği belirlendi.E.D'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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türkiye, sakarya, öğrenci, üniversite, ceset
türkiye, sakarya, öğrenci, üniversite, ceset
Haber alınamayan üniversite öğrencisi ölü bulundu
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Sakarya'da kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü bulundu.
Serdivan ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencisi E.D'den (20) iki gündür haber alamayan ailesi, çocuklarının kaldığı aparta geldi. E.D'yi hareketsiz halde bulan aile, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde öğrencinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
E.D'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.