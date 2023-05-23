https://sputniknews.com.tr/20230523/haber-alinamayan-universite-ogrencisi-olu-bulundu-1071454205.html

Haber alınamayan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Haber alınamayan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü bulundu. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T15:21+0300

2023-05-23T15:21+0300

2023-05-23T15:21+0300

türkiye

türkiye

sakarya

öğrenci

üniversite

ceset

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0c/1061080751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d034575d19e530f464ff2e334871e242.jpg

Serdivan ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencisi E.D'den (20) iki gündür haber alamayan ailesi, çocuklarının kaldığı aparta geldi. E.D'yi hareketsiz halde bulan aile, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde öğrencinin yaşamını yitirdiği belirlendi.E.D'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230410/gabonlu-ogrenci-dinanin-olumu-3-kez-serbest-birakilan-supheli-4-kez-gozaltina-alindi-1069462199.html

türkiye

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, sakarya, öğrenci, üniversite, ceset