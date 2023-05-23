Fenerbahçe'den 'TFF' açıklaması: 'Kabul edilemez'

"Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon’da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF’nin Fenerbahçe’ye bakış açısının en net göstergesidir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz."