https://sputniknews.com.tr/20230523/fenerbahceden-tff-aciklamasi-kabul-edilemez-1071436388.html
Fenerbahçe'den 'TFF' açıklaması: 'Kabul edilemez'
Fenerbahçe'den 'TFF' açıklaması: 'Kabul edilemez'
Fenerbahçe Spor Kulübü, TFF'nin kararına ilişkin açıklama yaptı. Fenerbahçe yetkililere çağrıda bulunduğu açıklamasında, "Bu hukuksuzluğun derhal... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T12:06+0300
2023-05-23T12:06+0300
2023-05-23T12:06+0300
spor
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fenerbahçe Spor Kulübü, PFDK'ye sevk edilen Samet Akaydın için açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, 'TFF Hukuk Müşavirliği'nin kararı kabul edilemez' başlıklı açıklamasında, "TFF Hukuk Müşavirliği’nin, futbolcumuz Samet Akaydın’ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır" ifadelerine yer verdi.Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230523/fenerbahceden-arda-gulere-yeni-sozlesme-1071433903.html
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fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff)
Fenerbahçe'den 'TFF' açıklaması: 'Kabul edilemez'
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Fenerbahçe Spor Kulübü, TFF'nin kararına ilişkin açıklama yaptı. Fenerbahçe yetkililere çağrıda bulunduğu açıklamasında, "Bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz" dedi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, PFDK'ye sevk edilen Samet Akaydın için açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp, 'TFF Hukuk Müşavirliği'nin kararı kabul edilemez' başlıklı açıklamasında, "TFF Hukuk Müşavirliği’nin, futbolcumuz Samet Akaydın’ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır" ifadelerine yer verdi.
Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:
"Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon’da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF’nin Fenerbahçe’ye bakış açısının en net göstergesidir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz."