https://sputniknews.com.tr/20230523/fenerbahceden-arda-gulere-yeni-sozlesme-1071433903.html
Fenerbahçe'den Arda Güler'e yeni sözleşme
Fenerbahçe'den Arda Güler'e yeni sözleşme
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, bu sezon performansıyla dikkat çeken genç futbolcu Arda Güler ile yeni sözleşme imzalayacak. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T11:44+0300
2023-05-23T11:44+0300
2023-05-23T11:44+0300
spor
fenerbahçe
arda güler
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Genç yetenek sarı-lacivertli takımda devam ediyor. 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan bu sezon bin 500 dakika forma giymezse 5 milyon euroya serbest kalacağı yönündeki maddenin devre dışı bırakılacağı öğrenildi.Başkan devreye girdiCumhuriyet'in haberine göre, Arda Güler bu sezon bin 216 dakika sahada kaldı. Genç futbolcunun bin 500 dakikayı geçmesi halinde 17 milyon 500 bin euroya serbest kalması şeklindeki maddenin de değiştirilmesi yönünde adım atıldı.Başkan Ali Koç’un talebiyle Arda’nın ailesiyle görüşüp anlaşan Fenerbahçe yönetiminin kısa süre sonra sözleşmeyi güncelleyeceği bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un, Trabzonspor galibiyetinin ardından soyunma odasında Arda Güler’i özel olarak tebrik ettiği kaydedildi.
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fenerbahçe, arda güler
Fenerbahçe'den Arda Güler'e yeni sözleşme
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Süper Lig ekibi Fenerbahçe, bu sezon performansıyla dikkat çeken genç futbolcu Arda Güler ile yeni sözleşme imzalayacak.
Genç yetenek sarı-lacivertli takımda devam ediyor. 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan bu sezon bin 500 dakika forma giymezse 5 milyon euroya serbest kalacağı yönündeki maddenin devre dışı bırakılacağı öğrenildi.
Başkan devreye girdi
Cumhuriyet'in haberine göre, Arda Güler bu sezon bin 216 dakika sahada kaldı. Genç futbolcunun bin 500 dakikayı geçmesi halinde 17 milyon 500 bin euroya serbest kalması şeklindeki maddenin de değiştirilmesi yönünde adım atıldı.
Başkan Ali Koç’un talebiyle Arda’nın ailesiyle görüşüp anlaşan Fenerbahçe yönetiminin kısa süre sonra sözleşmeyi güncelleyeceği bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un, Trabzonspor galibiyetinin ardından soyunma odasında Arda Güler’i özel olarak tebrik ettiği kaydedildi.