https://sputniknews.com.tr/20230523/ermeni-kilisesinden-pasinyana-karabag-konusunda-yenilmislik-tutumundan-vazgecme-cagrisi-1071479928.html
Ermeni Kilisesi'nden Paşinyan'a Karabağ konusunda yenilmişlik tutumundan vazgeçme çağrısı
Ermeni Kilisesi'nden Paşinyan'a Karabağ konusunda yenilmişlik tutumundan vazgeçme çağrısı
Ermeni Apostolik Kilisesi, Ermenistan yönetimine Karabağ konusunda yenilgiyi kabul etme tutumundan vazgeçme ve ulusal konularla ilgili tek başına kararlar... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T23:43+0300
2023-05-23T23:43+0300
2023-05-23T23:43+0300
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nikol paşinyan
ermenistan
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Ermeni Apostolik Kilisesi Yüce Ruhani Konsey’den yapılan açıklamada “Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 22 Mayıs’taki basın toplantısı sırasında yaptığı açıklama, topluma sunulan barış gündeminin gerçek içeriğini ortaya çıkardı. Karabağ ve Ermenistan’ın bazı sınır bölgelerinin geleceğine ilişkin müzakere sürecinde Ermeni yetkililerin aldığı tehlikeli ve kabul edilemez duruş gün yüzüne çıkıyor” ifadelerine yer verildi.Barış bahanesiyle tek taraflı tavizleri kınayan ve kabul edilemez olduğunu kaydeden Konsey, “Ermenistan yönetimi, Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanıma yönünde atılan basiretsiz adımlarla kaçınılmaz olarak Karabağ’daki kardeşlerimizi yeni soykırıma ve vatanın kaybedilmesine getirecek. Karabağ ve Ermenistan’ın bağımsızlığı pazarlık konusu değil. Vatan her bir kişiye ait ve vatanla ilgili kararlar, bazı siyasi grupların takdirine bağlı olarak değil, Ermenistan Anayasası ve mevzuatının ana hükümlerine uygun olarak alınmalı” dedi.Kilise, ayrıca 'Ermenistan yönetimine, yenilgiyi kabul etme tutumundan ve bundan kaynaklanan yıkıcı adımlardan vazgeçme, tüm ulusu ilgilendiren sorunları aşmak için makul ve layık çözümler bulma' çağrısında bulundu.Kilise, Karabağ Ermenilerinin kendi geleceğini kendilerinin belirlemesi gerektiğini savundu.
https://sputniknews.com.tr/20230522/pasinyandan-karabag-aciklamasi-azerbaycanin-bir-parcasi-olarak-tanimaya-haziriz-1071398355.html
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nikol paşinyan, ermenistan, kilise
nikol paşinyan, ermenistan, kilise
Ermeni Kilisesi'nden Paşinyan'a Karabağ konusunda yenilmişlik tutumundan vazgeçme çağrısı
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Ermeni Apostolik Kilisesi, Ermenistan yönetimine Karabağ konusunda yenilgiyi kabul etme tutumundan vazgeçme ve ulusal konularla ilgili tek başına kararlar almama çağrısında bulundu.
Ermeni Apostolik Kilisesi Yüce Ruhani Konsey’den yapılan açıklamada “Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 22 Mayıs’taki basın toplantısı sırasında yaptığı açıklama, topluma sunulan barış gündeminin gerçek içeriğini ortaya çıkardı. Karabağ ve Ermenistan’ın bazı sınır bölgelerinin geleceğine ilişkin müzakere sürecinde Ermeni yetkililerin aldığı tehlikeli ve kabul edilemez duruş gün yüzüne çıkıyor” ifadelerine yer verildi.
Barış bahanesiyle tek taraflı tavizleri kınayan ve kabul edilemez olduğunu kaydeden Konsey, “Ermenistan yönetimi, Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanıma yönünde atılan basiretsiz adımlarla kaçınılmaz olarak Karabağ’daki kardeşlerimizi yeni soykırıma ve vatanın kaybedilmesine getirecek. Karabağ ve Ermenistan’ın bağımsızlığı pazarlık konusu değil. Vatan her bir kişiye ait ve vatanla ilgili kararlar, bazı siyasi grupların takdirine bağlı olarak değil, Ermenistan Anayasası ve mevzuatının ana hükümlerine uygun olarak alınmalı” dedi.
Kilise, ayrıca 'Ermenistan yönetimine, yenilgiyi kabul etme tutumundan ve bundan kaynaklanan yıkıcı adımlardan vazgeçme, tüm ulusu ilgilendiren sorunları aşmak için makul ve layık çözümler bulma' çağrısında bulundu.
Kilise, Karabağ Ermenilerinin kendi geleceğini kendilerinin belirlemesi gerektiğini savundu.