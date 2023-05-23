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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/erdogan-rumeliden-kafkasyaya-hicbir-kardesimizi-boynu-bukuk-birakmadik-1071427602.html
Erdoğan: Rumeli’den Kafkasya’ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık
Erdoğan: Rumeli’den Kafkasya’ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Rumeli’den Kafkasya’ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık" ifadelerini kullandı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim

Erdoğan: Rumeli’den Kafkasya’ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık

09:32 23.05.2023 (güncellendi: 09:48 23.05.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Rumeli’den Kafkasya’ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Türkiye; Çerkes’i, Tatar’ı, Gagavuz’u, Arnavut’u, Pomak’ı, Boşnak’ı, Türkmen’i, Ahıska’sı, Özbek’i, Uygur’uyla tarih boyunca dara düşen her kardeşine eman ve esenlik yurdu oldu. Biz de “nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa oradayız” şiarıyla Rumeli’den Kafkasya’ya hiçbir kardeşimizi boynu bükük bırakmadık. Ortak tarih, dil, inanç ve kültür birliği içinde olduğumuz tüm ülkelerle yeniden kucaklaştık. Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurarak Türk Cumhuriyetleriyle bağlarımızı daha da güçlendirdik. Can Azerbaycan’la birlikte, 30 yıllık işgalin ardından Karabağ’ı özgürlüğüne biz kavuşturduk. TİKA’mız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle ecdat yadigârı eserleri ayağa kaldırdık, şehitliklerimizi yeniden ihya ettik. YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfımızla dilimize, tarihimize, medeniyet değerlerimize sahip çıktık. Türk Hava Yollarımız, Anadolu Ajansımız, TRT’mizle beşerî ve ticari bağlarımızı perçinledik. Kızılay’ımız, AFAD’ımız, sivil toplum kuruluşlarımızla zor günlerinde kardeşlerimizin imdadına koştuk. Bosna-Hersek’te sel felaketi, Arnavutluk’ta deprem yaşandığında kardeşlerimizin yanında ilk biz olduk. 21 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz bu çalışmalarımız neticesinde, yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan’ın kalbini yeniden fethettik. İnşallah 28 Mayıs’tan sonra da merhum Aliya’nın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz."
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