Erdoğan halk buluşmasına telefonla katıldı: 'İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Burak Demirel: Gayrimenkul sektöründeki yabancı alımların büyüklüğü 10 milyar dolar
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci tura giderken Sinan Oğan faktörü
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyaset Sinan Oğan'ın bugünkü açıklamasına kilitlendi.
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çizgi Roman Yarışması şampiyonu Hayali: Yapay zekayı kullanıyoruz
14:05
52 dk
ANLAT BANA
Konuklar: Milletvekili Gürsel Tekin ve ekonomist Şenol Babuşçu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Cidde'deki Arap Birliği zirvesi ve Esad'ın mesajları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Oğan’ın kararı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Sandığa 6 gün kala Türkiye
18:33
0 dk
Z RAPORU
Sinan Oğan'ın kararı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasetten gelişmeler
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği seçmende ne etki yapar?
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Sinan Oğan'ın desteği yüzde 5'in tamamını kapsar mı?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ukrayna çatışmasında dönüm noktası
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Montaj itirafı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Milliyetçi cephede neler oluyor?
18:34
90 dk
Z RAPORU
'Montaj' polemiği
20:46
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/erdogan-halk-bulusmasina-telefonla-katildi--izmiri-kilicdarogluna-birakmaktan-bikmislardir-1071473429.html
Erdoğan halk buluşmasına telefonla katıldı: 'İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır'
Erdoğan halk buluşmasına telefonla katıldı: 'İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır'
İzmir'deki halk buluşmasına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küner yüksek oy veren bir yer olmasına rağmen sadece Küner yetmez. İzmir'in geneli için... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T21:04+0300
2023-05-23T21:04+0300
2023 türkiye seçimleri
binali yıldırım
recep tayyip erdoğan
izmir
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071275411_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_b9e9d1d3d1e5aaf5be28f8247b576fbc.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in kırsal Küner Mahallesi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen halk buluşmasına telefonla bağlandı.Yıldırım, kentteki temasları kapsamında Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'ni ziyaret etti. Binali Yıldırım, alandakilerin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.Bunun üzerine buluşmadakilere hitap eden Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Sivas'ta bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:Erdoğan'a, konuşması sırasında alandakiler de sık sık sloganlarla destekte bulundu.Yıldırım ise İzmir ve Türkiye genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı alandakilere teşekkür etti.Küner ve çevre köyleri doğalgazla buluşturacaklarının söyleyen Yıldırım, "Değerli kardeşlerim ne bir eseri ne beş eseri, binlerce eserimiz var bu topraklarda. İzmir'de bugün sağa bakın, sola bakın, önünüze bakın, arkanıza bakın, yukarıya bakın, aşağı bakın, bizim eserlerimizi göreceksiniz. Güzel İzmir'i otoyollarla, bölünmüş yollarda donattık" dedi.
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071275411_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_7cfb6d76a06b680d532544fe5686cc52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
binali yıldırım, recep tayyip erdoğan, izmir, kemal kılıçdaroğlu
binali yıldırım, recep tayyip erdoğan, izmir, kemal kılıçdaroğlu

Erdoğan halk buluşmasına telefonla katıldı: 'İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır'

21:04 23.05.2023
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
Abone olTelegram
İzmir'deki halk buluşmasına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küner yüksek oy veren bir yer olmasına rağmen sadece Küner yetmez. İzmir'in geneli için çok farklı bir havayı, neticeyi teneffüs etmek istiyoruz. Artık herhalde İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in kırsal Küner Mahallesi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen halk buluşmasına telefonla bağlandı.
Yıldırım, kentteki temasları kapsamında Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'ni ziyaret etti. Binali Yıldırım, alandakilerin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Bunun üzerine buluşmadakilere hitap eden Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Sivas'ta bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Ben de özellikle Küner halkına Sivas'tan en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Burada da bugün çok çok muhteşem bir miting gerçekleştirdik. 100 bini aşkın Sivaslı Yiğidoların katıldığı bir mitingi gerçekleştirdik. Tabii İzmir'den bu Küner yüksek oy veren bir yer olmasına rağmen sadece Küner yetmez. İzmir'in geneli için çok farklı bir havayı, neticeyi teneffüs etmek istiyoruz. Artık herhalde İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır. (Vatandaşların tepkisi üzerine) Yuh çekmek işi bitirmiyor, sandıklara yuhları doldurun. Pazar günü inşallah sandıklara bunları doldurursanız o zaman tabii muhteşem olacaktır. Ben buradan gerek Devlet Bey gerek Mustafa Bey gerekse diğer misafir arkadaşlar olmak üzere hepsi adına sizlere selam, sevgi gönderiyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun."
Erdoğan'a, konuşması sırasında alandakiler de sık sık sloganlarla destekte bulundu.
Yıldırım ise İzmir ve Türkiye genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı alandakilere teşekkür etti.
Küner ve çevre köyleri doğalgazla buluşturacaklarının söyleyen Yıldırım, "Değerli kardeşlerim ne bir eseri ne beş eseri, binlerce eserimiz var bu topraklarda. İzmir'de bugün sağa bakın, sola bakın, önünüze bakın, arkanıza bakın, yukarıya bakın, aşağı bakın, bizim eserlerimizi göreceksiniz. Güzel İzmir'i otoyollarla, bölünmüş yollarda donattık" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала