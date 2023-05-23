https://sputniknews.com.tr/20230523/erdogan-halk-bulusmasina-telefonla-katildi--izmiri-kilicdarogluna-birakmaktan-bikmislardir-1071473429.html
Erdoğan halk buluşmasına telefonla katıldı: 'İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır'
Erdoğan halk buluşmasına telefonla katıldı: 'İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır'
İzmir'deki halk buluşmasına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küner yüksek oy veren bir yer olmasına rağmen sadece Küner yetmez. İzmir'in geneli için... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T21:04+0300
2023-05-23T21:04+0300
2023-05-23T21:04+0300
2023 türkiye seçimleri
binali yıldırım
recep tayyip erdoğan
izmir
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in kırsal Küner Mahallesi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen halk buluşmasına telefonla bağlandı.Yıldırım, kentteki temasları kapsamında Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'ni ziyaret etti. Binali Yıldırım, alandakilerin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.Bunun üzerine buluşmadakilere hitap eden Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Sivas'ta bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:Erdoğan'a, konuşması sırasında alandakiler de sık sık sloganlarla destekte bulundu.Yıldırım ise İzmir ve Türkiye genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı alandakilere teşekkür etti.Küner ve çevre köyleri doğalgazla buluşturacaklarının söyleyen Yıldırım, "Değerli kardeşlerim ne bir eseri ne beş eseri, binlerce eserimiz var bu topraklarda. İzmir'de bugün sağa bakın, sola bakın, önünüze bakın, arkanıza bakın, yukarıya bakın, aşağı bakın, bizim eserlerimizi göreceksiniz. Güzel İzmir'i otoyollarla, bölünmüş yollarda donattık" dedi.
izmir
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binali yıldırım, recep tayyip erdoğan, izmir, kemal kılıçdaroğlu
binali yıldırım, recep tayyip erdoğan, izmir, kemal kılıçdaroğlu
Erdoğan halk buluşmasına telefonla katıldı: 'İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır'
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İzmir'deki halk buluşmasına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küner yüksek oy veren bir yer olmasına rağmen sadece Küner yetmez. İzmir'in geneli için çok farklı bir havayı, neticeyi teneffüs etmek istiyoruz. Artık herhalde İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in kırsal Küner Mahallesi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen halk buluşmasına telefonla bağlandı.
Yıldırım, kentteki temasları kapsamında Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'ni ziyaret etti. Binali Yıldırım, alandakilerin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Bunun üzerine buluşmadakilere hitap eden Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Sivas'ta bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Ben de özellikle Küner halkına Sivas'tan en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Burada da bugün çok çok muhteşem bir miting gerçekleştirdik. 100 bini aşkın Sivaslı Yiğidoların katıldığı bir mitingi gerçekleştirdik. Tabii İzmir'den bu Küner yüksek oy veren bir yer olmasına rağmen sadece Küner yetmez. İzmir'in geneli için çok farklı bir havayı, neticeyi teneffüs etmek istiyoruz. Artık herhalde İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır. (Vatandaşların tepkisi üzerine) Yuh çekmek işi bitirmiyor, sandıklara yuhları doldurun. Pazar günü inşallah sandıklara bunları doldurursanız o zaman tabii muhteşem olacaktır. Ben buradan gerek Devlet Bey gerek Mustafa Bey gerekse diğer misafir arkadaşlar olmak üzere hepsi adına sizlere selam, sevgi gönderiyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun."
Erdoğan'a, konuşması sırasında alandakiler de sık sık sloganlarla destekte bulundu.
Yıldırım ise İzmir ve Türkiye genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı alandakilere teşekkür etti.
Küner ve çevre köyleri doğalgazla buluşturacaklarının söyleyen Yıldırım, "Değerli kardeşlerim ne bir eseri ne beş eseri, binlerce eserimiz var bu topraklarda. İzmir'de bugün sağa bakın, sola bakın, önünüze bakın, arkanıza bakın, yukarıya bakın, aşağı bakın, bizim eserlerimizi göreceksiniz. Güzel İzmir'i otoyollarla, bölünmüş yollarda donattık" dedi.