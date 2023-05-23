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Dünyanın en pahalı dondurması Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en pahalı dondurması Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Japonya'da üretilen "Beyaz Gece" adlı dondurma, dünyanın en pahalı dondurması olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Dondurmanın bir porsiyonu ise 6 bin 380... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T11:40+0300
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dünya
dondurma
guinness
guinness rekorlar kitabı
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Bir Japon gıda markasının ürettiği 'Beyaz Gece' adını taşıyan dondurma, dünyanın en pahalı dondurması rekorunu kırdı. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dondurmanın bir porsiyonu için 6 bin 380 dolar (880 bin yen) ödemek gerekiyor.Asıl adlı 'Byakuya' (Japonca'da beyaz gece anlamına geliyor) olan dondurmayı bu kadar özel kılan ise içinde kullanılan malzeme. Yenilebilir altın yaprak ile servis edilen dondurma, İtalya'nın Alba kentinde üretilen beyaz trüfle yapılıyor. Bu trüfün tek başına kilo fiyatı ise 14 bin 500 doları buluyor.Üzerinde ise altın yaprağının yanı sıra, iki tür peynir ve 'Sakekasu' bulunuyor. 'Cellato' adlı Japon marka istedikleri tadı elde edebilmek için 1,5 yıl boyunca çok sayıda deneme yaptıklarını belirtti.El yapımı bir kaşıkla birlikte satılan dondurmanın, üzerine trüf mantarı dökülüp yumuşatılmak suretiyle yenmesi tavsiye ediliyor.
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dondurma, guinness, guinness rekorlar kitabı

Dünyanın en pahalı dondurması Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

11:40 23.05.2023
© İHAdondurma
dondurma - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© İHA
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Japonya'da üretilen "Beyaz Gece" adlı dondurma, dünyanın en pahalı dondurması olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Dondurmanın bir porsiyonu ise 6 bin 380 bin dolar değerinde.
Bir Japon gıda markasının ürettiği 'Beyaz Gece' adını taşıyan dondurma, dünyanın en pahalı dondurması rekorunu kırdı. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dondurmanın bir porsiyonu için 6 bin 380 dolar (880 bin yen) ödemek gerekiyor.
Asıl adlı 'Byakuya' (Japonca'da beyaz gece anlamına geliyor) olan dondurmayı bu kadar özel kılan ise içinde kullanılan malzeme. Yenilebilir altın yaprak ile servis edilen dondurma, İtalya'nın Alba kentinde üretilen beyaz trüfle yapılıyor. Bu trüfün tek başına kilo fiyatı ise 14 bin 500 doları buluyor.
Üzerinde ise altın yaprağının yanı sıra, iki tür peynir ve 'Sakekasu' bulunuyor. 'Cellato' adlı Japon marka istedikleri tadı elde edebilmek için 1,5 yıl boyunca çok sayıda deneme yaptıklarını belirtti.
El yapımı bir kaşıkla birlikte satılan dondurmanın, üzerine trüf mantarı dökülüp yumuşatılmak suretiyle yenmesi tavsiye ediliyor.
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