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ÇYDD açıkladı: Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında karar çıktı
ÇYDD açıkladı: Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında karar çıktı
'Huysuz Virjin' adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında karar çıktı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
'huysuz virjin' lakaplı seyfi dursunoğlu
miras
dava
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Üç yıl önce hayatını kaybeden Huysuz Virjin takma isimli Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bırakmasının ardından yeğenleri tarafından açılan itiraz davasında karar çıktı.İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, vasiyetin iptali davasını reddetti.Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, yaptığı açıklamada mahkemenin kararını duyurdu:
https://sputniknews.com.tr/20210920/seyfi-dursunoglunun-miras-davasi-dosyasi-adli-tipta-1049059430.html
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'huysuz virjin' lakaplı seyfi dursunoğlu, miras, dava
'huysuz virjin' lakaplı seyfi dursunoğlu, miras, dava

ÇYDD açıkladı: Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında karar çıktı

16:35 23.05.2023 (güncellendi: 16:41 23.05.2023)
© FotoğrafSeyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin
Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© Fotoğraf
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'Huysuz Virjin' adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında karar çıktı.
Üç yıl önce hayatını kaybeden Huysuz Virjin takma isimli Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bırakmasının ardından yeğenleri tarafından açılan itiraz davasında karar çıktı.
İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, vasiyetin iptali davasını reddetti.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, yaptığı açıklamada mahkemenin kararını duyurdu:
"Eğitimim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptğı bağış ile gelecek kuşakların yolunu aydınlatan, Cumhuriyet’in kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu’nu bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz."
'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
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Seyfi Dursunoğlu'nun miras davası: Dosyası Adli Tıp’ta
20 Eylül 2021, 11:23
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