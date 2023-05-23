https://sputniknews.com.tr/20230523/cydd-acikladi-seyfi-dursunoglunun-miras-davasinda-karar-cikti-1071458170.html
ÇYDD açıkladı: Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında karar çıktı
ÇYDD açıkladı: Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında karar çıktı
'Huysuz Virjin' adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında karar çıktı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T16:35+0300
2023-05-23T16:35+0300
2023-05-23T16:41+0300
yaşam
'huysuz virjin' lakaplı seyfi dursunoğlu
miras
dava
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Üç yıl önce hayatını kaybeden Huysuz Virjin takma isimli Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bırakmasının ardından yeğenleri tarafından açılan itiraz davasında karar çıktı.İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, vasiyetin iptali davasını reddetti.Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, yaptığı açıklamada mahkemenin kararını duyurdu:
https://sputniknews.com.tr/20210920/seyfi-dursunoglunun-miras-davasi-dosyasi-adli-tipta-1049059430.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
'huysuz virjin' lakaplı seyfi dursunoğlu, miras, dava
'huysuz virjin' lakaplı seyfi dursunoğlu, miras, dava
ÇYDD açıkladı: Seyfi Dursunoğlu'nun miras davasında karar çıktı
16:35 23.05.2023 (güncellendi: 16:41 23.05.2023) Abone ol
'Huysuz Virjin' adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun miras davasında karar çıktı.
Üç yıl önce hayatını kaybeden Huysuz Virjin takma isimli Seyfi Dursunoğlu'nun mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bırakmasının ardından yeğenleri tarafından açılan itiraz davasında karar çıktı.
İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, vasiyetin iptali davasını reddetti.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, yaptığı açıklamada mahkemenin kararını duyurdu:
"Eğitimim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının toplumsal gelişmemizde çok önemli payının olduğu bilinciyle yaptğı bağış ile gelecek kuşakların yolunu aydınlatan, Cumhuriyet’in kazanımlarına ve çağdaş yaşam değerlerine duyduğu inançla örnek bir sanatçı olan Seyfi Dursunoğlu’nu bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz."