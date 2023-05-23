https://sputniknews.com.tr/20230523/cumhurbaskani-seciminde-yurtdisi-ve-gumruklerde-oy-kullanan-secmen-sayisi-1-milyon-733-bini-asti-1071476819.html

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurtdışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 733 bini aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurtdışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 733 bini aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 733 bin... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T22:31+0300

2023-05-23T22:31+0300

2023-05-23T22:31+0300

2023 türkiye seçimleri

ysk

yurtdışı

seçmen

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Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 22.00 itibarıyla yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 733 bin 940 oldu.Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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ysk, yurtdışı, seçmen