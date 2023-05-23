https://sputniknews.com.tr/20230523/cumhurbaskani-seciminde-yurtdisi-ve-gumruklerde-kullanilan-oy-sayisi-1-milyon-650-bine-yaklasti-1071467492.html
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 650 bine yaklaştı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 650 bine yaklaştı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 647 bin... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T19:23+0300
2023-05-23T19:23+0300
2023-05-23T19:23+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
yurtdışı
oy
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Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.00 itibarıyla yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 647 bin 987 oldu.Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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seçim, yurtdışı, oy
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 650 bine yaklaştı
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 647 bin 987'ye ulaştı.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.00 itibarıyla yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 647 bin 987 oldu.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.