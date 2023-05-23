https://sputniknews.com.tr/20230523/cumhurbaskani-seciminde-yurt-disi-ve-gumruklerde-oy-kullanan-secmen-sayisi-15-milyonu-asti-1071426820.html

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.5 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.5 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 500 bin... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T08:16+0300

2023-05-23T08:16+0300

2023-05-23T08:16+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

cumhurbaşkanlığı seçimi

gümrük

oy

oy kullanma

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Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs saat 23.37 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 500 bin 26 oldu.Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimi, gümrük, oy, oy kullanma