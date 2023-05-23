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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör elebaşları Kandil'den CHP Genel Başkanı'na alenen oy istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör elebaşları Kandil'den CHP Genel Başkanı'na alenen oy istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs’tan önce terör elebaşları Kandil’den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler. Seçim... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kandil
recep tayyip erdoğan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kandil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör elebaşları Kandil'den CHP Genel Başkanı'na alenen oy istedi

23:00 23.05.2023
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs’tan önce terör elebaşları Kandil’den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
14 Mayıs’tan önce terör elebaşları Kandil’den hemen her gün bir video çekerek CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediler. Seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Elbette bunu babalarının hayrına yapmadılar.
Ne CHP Genel Başkanı ne de masadaki arkadaşları, “kana kan, intikam intikam” naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar.
Şimdi çıkmışlar, tüm bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran, gençlerimizin kıvrak zekâsının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar, hakaretler savuruyorlar.
Oysaki takke düşmüş, kel görünmüştür; milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır.
Ne yaparlarsa yapsınlar; iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücüler ve FETÖ’cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler.
Son 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen, tıpkı bir sülük gibi Kürt kardeşlerimizin kanını emen terör illetinden milletimizi kurtaracağız.
CHP Genel Başkanı’nın meydanlarda verdiği sözler de kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklar da bunu engelleyemeyecek.
Ayhan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
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