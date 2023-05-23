https://sputniknews.com.tr/20230523/cumhurbaskani-danismani-ogan-paylasti-kilicdaroglu-vatanseverdir-pkk-ile-ne-alakasi-var-canim-1071475405.html
Cumhurbaşkanı danışmanı Ogan paylaştı: Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım
Cumhurbaşkanı danışmanı Ogan paylaştı: Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Doğu ve Güneydoğu'dan aldığı oyları paylaşarak, "Sayın Kılıçdaroğlu... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T22:05+0300
2023-05-23T22:05+0300
2023-05-23T22:47+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
recep tayyip erdoğan
ayhan ogan
ayhan oğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun Doğu ve Güneydoğu'dan aldığı oylarla ilgili yorumda bulundu.Ogan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’nin 2018’de Doğu ve Güneydoğu'da aldığı oylarla Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimlerinde aldığı oyları kıyaslayarak, "Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım" ifadesini kullandı.Ogan'ın paylaştığı ve CHP ve Kılıçdaroğlu'nun 2018 ve 2023'te aldığı oyların karşılaştırıldığı tabloda Ardahan, Ağrı, Tunceli, Siirt, Şırnak, Diyarbakır gibi illerin oy oranları yer alıyor.
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chp, recep tayyip erdoğan, ayhan ogan, ayhan oğan
chp, recep tayyip erdoğan, ayhan ogan, ayhan oğan
Cumhurbaşkanı danışmanı Ogan paylaştı: Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım
22:05 23.05.2023 (güncellendi: 22:47 23.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Doğu ve Güneydoğu'dan aldığı oyları paylaşarak, "Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım" yorumunu yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun Doğu ve Güneydoğu'dan aldığı oylarla ilgili yorumda bulundu.
Ogan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’nin 2018’de Doğu ve Güneydoğu'da aldığı oylarla Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimlerinde aldığı oyları kıyaslayarak, "Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım" ifadesini kullandı.
Ogan'ın paylaştığı ve CHP ve Kılıçdaroğlu'nun 2018 ve 2023'te aldığı oyların karşılaştırıldığı tabloda Ardahan, Ağrı, Tunceli, Siirt, Şırnak, Diyarbakır gibi illerin oy oranları yer alıyor.