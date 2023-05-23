https://sputniknews.com.tr/20230523/cumhurbaskani-danismani-ogan-paylasti-kilicdaroglu-vatanseverdir-pkk-ile-ne-alakasi-var-canim-1071475405.html

Cumhurbaşkanı danışmanı Ogan paylaştı: Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım

Cumhurbaşkanı danışmanı Ogan paylaştı: Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Doğu ve Güneydoğu'dan aldığı oyları paylaşarak, "Sayın Kılıçdaroğlu... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T22:05+0300

2023-05-23T22:05+0300

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2023 türkiye seçimleri

chp

recep tayyip erdoğan

ayhan ogan

ayhan oğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun Doğu ve Güneydoğu'dan aldığı oylarla ilgili yorumda bulundu.Ogan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’nin 2018’de Doğu ve Güneydoğu'da aldığı oylarla Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimlerinde aldığı oyları kıyaslayarak, "Sayın Kılıçdaroğlu vatanseverdir PKK ile ne alakası var canım" ifadesini kullandı.Ogan'ın paylaştığı ve CHP ve Kılıçdaroğlu'nun 2018 ve 2023'te aldığı oyların karşılaştırıldığı tabloda Ardahan, Ağrı, Tunceli, Siirt, Şırnak, Diyarbakır gibi illerin oy oranları yer alıyor.

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Sputnik Türkiye

chp, recep tayyip erdoğan, ayhan ogan, ayhan oğan