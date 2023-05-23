Çin, ABD'li çip üreticisi Micron'un, kritik altyapı projelerine ürün sağlamasını yasakladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Burak Demirel: Gayrimenkul sektöründeki yabancı alımların büyüklüğü 10 milyar dolar
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci tura giderken Sinan Oğan faktörü
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyaset Sinan Oğan'ın bugünkü açıklamasına kilitlendi.
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'deki çizgi roman dünyası
14:05
52 dk
ANLAT BANA
Konuklar: Milletvekili Gürsel Tekin ve ekonomist Şenol Babuşçu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Cidde'deki Arap Birliği zirvesi ve Esad'ın mesajları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Oğan’ın kararı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Sandığa 6 gün kala Türkiye
18:33
0 dk
Z RAPORU
Sinan Oğan'ın kararı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
71 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230523/cin-abdli-cip-ureticisi-micronun-kritik-altyapi-projelerine-urun-saglamasini-yasakladi-1071423594.html
Çin, ABD'li çip üreticisi Micron'un, kritik altyapı projelerine ürün sağlamasını yasakladı
Çin, ABD'li çip üreticisi Micron'un, kritik altyapı projelerine ürün sağlamasını yasakladı
Çin'de, ABD'li mikroçip üreticisi Micron Technologies hakkında yürütülen siber güvenlik soruşturmasının ardından şirketin, kritik altyapı projelerini yürüten... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T02:13+0300
2023-05-23T02:13+0300
dünya
çin
abd
mikroçip
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071423646_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_c05d9696e43f90cf16662d1084f0ccec.jpg
Çin Siber Uzay İdaresine (CAC) bağlı Siber Güvenlik İnceleme Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Micron'un ürünlerinde, Çin'in kritik enformasyon altyapısının tedarik zincirine zarar verebilecek ciddi güvenlik riskleri tespit edildiği, bunun ulusal güvenliği tehlikeye atacağı" belirtildi.Şirketin hangi ürünlerinin "sorunlu" olduğu, tedarik zincirindeki hangi unsurların güvenlik riski taşıdığı bilgisinin paylaşılmadığı açıklamada, "Yurt içinde kritik enformasyon altyapısı projelerini üstlenen şirketler Micron'dan ürün almayı bırakmalıdır." ifadesine yer verildi.Siber güvenlik soruşturmasının sonucu, ABD'li hafıza çipleri üreticisinin Çin pazarında fiili bir yasakla karşılaşacağı anlamına geliyor. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri NASDAQ endeksinde yüzde 6 değer kaybederken, Çinli ve Güney Koreli rakiplerinin hisselerinin yükseldiği gözlendi.Siber Güvenlik İnceleme Ofisinden 31 Mart'ta yapılan açıklamada, şirket hakkında siber güvenlik soruşturması başlatıldığı bildirilmişti. Açıklamada, soruşturmanın, "kilit enformasyon altyapısı tedarik zinciri güvenliğinin korunmasını" ve "problemli ürünlerden kaynaklanan siber güvenlik risklerinin önlenmesini" amaçladığı belirtilmişti.Son dönemde ABD, çip sektöründe Çinli şirketlere getirdiği ihracat kontrolleri ve teknoloji kısıtlamalarıyla, Çin'in sektördeki teknolojik gelişimine ket vurma niyetini ortaya koymuştu.Bugüne dek söz konusu girişimlere karşı adım atmayan Pekin yönetimi ilk kez bir ABD şirketini hedef aldı. Çin'in internet ve siber güvenlik otoritesi, ilk kez bir yabancı şirket hakkında soruşturma yürütüp kısıtlama kararı verdi.Micron, 2021 yılı mali raporunda Çin'de yerli çip üreticilerine yönelik artan devlet desteğinin büyüme potansiyelini sınırlayabileceği, Çin hükümetinin piyasaya erişimini engelleyerek rekabet şansını azaltabileceği uyarısında bulunmuştu.Dünyanın önde gelen hafıza çipi üreticileri arasında yer alan şirket, gelirlerinin yüzde 10'undan fazlasını Çin pazarından elde ediyordu.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071423646_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_9aea3ba86c7215ddd1e684e1acac3e4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, abd, mikroçip
çin, abd, mikroçip

Çin, ABD'li çip üreticisi Micron'un, kritik altyapı projelerine ürün sağlamasını yasakladı

02:13 23.05.2023
© AP Photo / Paul SakumaMicron
Micron - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Abone olTelegram
Çin'de, ABD'li mikroçip üreticisi Micron Technologies hakkında yürütülen siber güvenlik soruşturmasının ardından şirketin, kritik altyapı projelerini yürüten Çinli şirketlere çip ve entegre devre satışı yasaklandı.
Çin Siber Uzay İdaresine (CAC) bağlı Siber Güvenlik İnceleme Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Micron'un ürünlerinde, Çin'in kritik enformasyon altyapısının tedarik zincirine zarar verebilecek ciddi güvenlik riskleri tespit edildiği, bunun ulusal güvenliği tehlikeye atacağı" belirtildi.
Şirketin hangi ürünlerinin "sorunlu" olduğu, tedarik zincirindeki hangi unsurların güvenlik riski taşıdığı bilgisinin paylaşılmadığı açıklamada, "Yurt içinde kritik enformasyon altyapısı projelerini üstlenen şirketler Micron'dan ürün almayı bırakmalıdır." ifadesine yer verildi.
Siber güvenlik soruşturmasının sonucu, ABD'li hafıza çipleri üreticisinin Çin pazarında fiili bir yasakla karşılaşacağı anlamına geliyor. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri NASDAQ endeksinde yüzde 6 değer kaybederken, Çinli ve Güney Koreli rakiplerinin hisselerinin yükseldiği gözlendi.
Siber Güvenlik İnceleme Ofisinden 31 Mart'ta yapılan açıklamada, şirket hakkında siber güvenlik soruşturması başlatıldığı bildirilmişti. Açıklamada, soruşturmanın, "kilit enformasyon altyapısı tedarik zinciri güvenliğinin korunmasını" ve "problemli ürünlerden kaynaklanan siber güvenlik risklerinin önlenmesini" amaçladığı belirtilmişti.
Son dönemde ABD, çip sektöründe Çinli şirketlere getirdiği ihracat kontrolleri ve teknoloji kısıtlamalarıyla, Çin'in sektördeki teknolojik gelişimine ket vurma niyetini ortaya koymuştu.
Bugüne dek söz konusu girişimlere karşı adım atmayan Pekin yönetimi ilk kez bir ABD şirketini hedef aldı. Çin'in internet ve siber güvenlik otoritesi, ilk kez bir yabancı şirket hakkında soruşturma yürütüp kısıtlama kararı verdi.
Micron, 2021 yılı mali raporunda Çin'de yerli çip üreticilerine yönelik artan devlet desteğinin büyüme potansiyelini sınırlayabileceği, Çin hükümetinin piyasaya erişimini engelleyerek rekabet şansını azaltabileceği uyarısında bulunmuştu.
Dünyanın önde gelen hafıza çipi üreticileri arasında yer alan şirket, gelirlerinin yüzde 10'undan fazlasını Çin pazarından elde ediyordu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала