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https://sputniknews.com.tr/20230523/beyaz-saray-yakininda-guvenlik-bariyerlerine-carpan-kamyonun-icinden-nazi-bayragi-cikti-1071434036.html
Beyaz Saray yakınında güvenlik bariyerlerine çarpan kamyonun içinden Nazi bayrağı çıktı
Beyaz Saray yakınında güvenlik bariyerlerine çarpan kamyonun içinden Nazi bayrağı çıktı
ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Meydanı'nda güvenlik bariyerlerine çarpan kamyonda Nazi bayrağı bulunurken sürücü gözaltına... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T12:23+0300
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dünya
beyaz saray
kamyon
nazi
gamalı haç
bayrak
joe biden
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ABD Başkanı Joe Biden, bir yandan aşırı sağcı, ırkçı grupları en büyük iç güvenlik tehlikesi diye niteleyip diğer yandan Ukrayna'daki neo-Nazi rejime para ve silah yağdırırken, Beyaz Saray'ın burnunun dibindeki güvenlik bariyerlerine çarpan kiralık kamyonun içinden Nazi bayrağı çıktı. Boş kamyonda bulunan gamalı haç bayrağının kanıt fotoğrafı çekmek için yere boylu boyunca açılması ayrıca dikkat çekti. Gözaltına alınan sürücünün ne gibi niyetleri olduğuna dair ilk etapta açıklama yapılmadı. Gizli Servis: Kasıtlı olabilirBeyaz Saray'a bitişik Lafayette Meydanı'nda güvenlik bariyerlerine kiralık kamyon çarpması sonucu kimsenin yaralanmadığı ve devam eden tehlike bulunmadığı duyuruldu. ABD Başkanı'nı korumakla görevli Gizli Servis'in İletişim Direktörü Anthony Guglielmi, "Önsoruşturma, sürücünün Lafayette Meydanı'ndaki güvenlik bariyerlerine kasıtlı çarpmış olabileceğini ortaya koyuyor" diye tweetledi. Guglielmi, polisin Gizli Servis'ten soruşturma desteği alarak gözaltındaki sürücü hakkında resmi suçlamada bulunacağını belirtti. Yerel kanal WUSA'nın yayımladığı videoda köpek eşliğinde üniformalı kolluk kuvvetlerinin yanaştığı kiralık U-Haul kamyonuna gönderilen uzaktan kumandalı bir robot, arka kapıyı açarak bir el arabasını ortaya çıkardı. Görünüşe göre başka kargo yoktu.Görgü tanığı: Üst üste iki kez çarptıSosyal medyada kamyonun barikatlara daldığını gösteren kısa video yayımlayan görgü tanığı Chris Zaboji, sürücünün bir kez çarptıktan sonra bariyerlere tekrar bindirdiğini söyledi.'Tekrar çarpınca uzaklaştım'Washington DC sakini, havayolu pilotu Chris Zaboji (25), Lincoln Anıtı ile Washington Anıtı'nın birbirine karşıdan baktığı National Mall parkında koşusunu bitirip eve dönerken bir gümbürtü duyduğunu belirtti:Dün öğleden sonra Beyaz Saray'da Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'yi ağırlayan Başkan Joe Biden'ın olay sırasında nerede olduğu açıklanmadı.Otel tahliye edildiGizli Servis olayın ardından Lafayette Parkı'nın etrafındaki bazı yolların ve yaya yürüyüş yollarının kapatıldığını duyururken, yakındaki Hay Adams Oteli'nin de Gizli Servis'in talebi üzerine boşaltıldığı öğrenildi.Kamyonun içi hemen hemen boştuYerel saatle 21.40'ta itfaiye teşkilatının şüpheli paket soruşturması için telefonla aranmasının ardından bölgeye kolluk kuvvetlerinin intikal etmesiyle büyük bir kamu güvenliği müdahalesi yapıldı. Ancak boş denilebilecek kamyonun içinden çıkanların zararsız olduğu belirledi. Bulunan Nazi bayrağının kanıt olarak fotoğraflanmak gerekçesiyle yere boylu boyunca serilmesi ise sosyal medyada spekülasyon yarattı. ABD'de son olarak 7 Mayıs'ta Teksas eyaletinin Dallas şehrinde bir AVM'yi tarayarak 4 dakikada 8 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralayan saldırganın neo-Nazi olduğu açıklanmıştı. Polisin müdahalesi olmasa çok daha fazla can alabilecek silahlı saldırı, ABD için bile birkaç yıldır benzeri görülmemiş hızla birbirini izleyen toplu katliam zincirinin son halkası oldu.
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beyaz saray, kamyon, nazi, gamalı haç, bayrak, joe biden
beyaz saray, kamyon, nazi, gamalı haç, bayrak, joe biden

Beyaz Saray yakınında güvenlik bariyerlerine çarpan kamyonun içinden Nazi bayrağı çıktı

12:23 23.05.2023 (güncellendi: 12:52 23.05.2023)
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Lafayette_Square,_Washington,_D.C.ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'ın kuzey girişinin önündeki Lafayette Parkı'nda yer alan Başkan Andrew Jackson heykeli
ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'ın kuzey girişinin önündeki Lafayette Parkı'nda yer alan Başkan Andrew Jackson heykeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Lafayette_Square,_Washington,_D.C.
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ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Meydanı'nda güvenlik bariyerlerine çarpan kamyonda Nazi bayrağı bulunurken sürücü gözaltına alındı.
ABD Başkanı Joe Biden, bir yandan aşırı sağcı, ırkçı grupları en büyük iç güvenlik tehlikesi diye niteleyip diğer yandan Ukrayna'daki neo-Nazi rejime para ve silah yağdırırken, Beyaz Saray'ın burnunun dibindeki güvenlik bariyerlerine çarpan kiralık kamyonun içinden Nazi bayrağı çıktı. Boş kamyonda bulunan gamalı haç bayrağının kanıt fotoğrafı çekmek için yere boylu boyunca açılması ayrıca dikkat çekti. Gözaltına alınan sürücünün ne gibi niyetleri olduğuna dair ilk etapta açıklama yapılmadı.

Gizli Servis: Kasıtlı olabilir

Beyaz Saray'a bitişik Lafayette Meydanı'nda güvenlik bariyerlerine kiralık kamyon çarpması sonucu kimsenin yaralanmadığı ve devam eden tehlike bulunmadığı duyuruldu. ABD Başkanı'nı korumakla görevli Gizli Servis'in İletişim Direktörü Anthony Guglielmi, "Önsoruşturma, sürücünün Lafayette Meydanı'ndaki güvenlik bariyerlerine kasıtlı çarpmış olabileceğini ortaya koyuyor" diye tweetledi. Guglielmi, polisin Gizli Servis'ten soruşturma desteği alarak gözaltındaki sürücü hakkında resmi suçlamada bulunacağını belirtti.
Yerel kanal WUSA'nın yayımladığı videoda köpek eşliğinde üniformalı kolluk kuvvetlerinin yanaştığı kiralık U-Haul kamyonuna gönderilen uzaktan kumandalı bir robot, arka kapıyı açarak bir el arabasını ortaya çıkardı. Görünüşe göre başka kargo yoktu.

Görgü tanığı: Üst üste iki kez çarptı

Sosyal medyada kamyonun barikatlara daldığını gösteren kısa video yayımlayan görgü tanığı Chris Zaboji, sürücünün bir kez çarptıktan sonra bariyerlere tekrar bindirdiğini söyledi.

'Tekrar çarpınca uzaklaştım'

Washington DC sakini, havayolu pilotu Chris Zaboji (25), Lincoln Anıtı ile Washington Anıtı'nın birbirine karşıdan baktığı National Mall parkında koşusunu bitirip eve dönerken bir gümbürtü duyduğunu belirtti:

"Arkama baktım ve U-Haul kamyonunun barikata çarptığını gördüm. Golf arabasındaki bir erkeğin arkasına çekildim ve telefonumla videoya aldım. Tekrar çarptığını gördükten sonra kamyonun yakınında olmak istemedim ve oradan ayrıldım.”

Dün öğleden sonra Beyaz Saray'da Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'yi ağırlayan Başkan Joe Biden'ın olay sırasında nerede olduğu açıklanmadı.

Otel tahliye edildi

Gizli Servis olayın ardından Lafayette Parkı'nın etrafındaki bazı yolların ve yaya yürüyüş yollarının kapatıldığını duyururken, yakındaki Hay Adams Oteli'nin de Gizli Servis'in talebi üzerine boşaltıldığı öğrenildi.

Kamyonun içi hemen hemen boştu

Yerel saatle 21.40'ta itfaiye teşkilatının şüpheli paket soruşturması için telefonla aranmasının ardından bölgeye kolluk kuvvetlerinin intikal etmesiyle büyük bir kamu güvenliği müdahalesi yapıldı. Ancak boş denilebilecek kamyonun içinden çıkanların zararsız olduğu belirledi. Bulunan Nazi bayrağının kanıt olarak fotoğraflanmak gerekçesiyle yere boylu boyunca serilmesi ise sosyal medyada spekülasyon yarattı.
ABD'de son olarak 7 Mayıs'ta Teksas eyaletinin Dallas şehrinde bir AVM'yi tarayarak 4 dakikada 8 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralayan saldırganın neo-Nazi olduğu açıklanmıştı. Polisin müdahalesi olmasa çok daha fazla can alabilecek silahlı saldırı, ABD için bile birkaç yıldır benzeri görülmemiş hızla birbirini izleyen toplu katliam zincirinin son halkası oldu.
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