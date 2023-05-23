https://sputniknews.com.tr/20230523/benzine-zam-geldi-pompa-fiyatlarina-yansidi-1071431628.html
Benzine zam: Pompa fiyatlarına yansıdı
Benzine zam: Pompa fiyatlarına yansıdı
Benzinin litre fiyatına zam geldi. Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresinde 77 kuruşluk fiyat artışına gidildi. Artış pompa fiyatlarına yansıdı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T11:16+0300
2023-05-23T11:16+0300
2023-05-23T11:18+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 77 kuruşluk fiyat artışına gidildi. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıdı. 20 TL'yi aştıZam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20 lirayı aştı. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20.57 lira, motorinin litre fiyatı ise 19.33-19.39 liradan satılıyor. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/ikinci-elde-en-cok-satilan-markalar-belli-oldu-1071295659.html
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benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı
benzin, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı
Benzine zam: Pompa fiyatlarına yansıdı
11:16 23.05.2023 (güncellendi: 11:18 23.05.2023) Abone ol
Benzinin litre fiyatına zam geldi. Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litresinde 77 kuruşluk fiyat artışına gidildi. Artış pompa fiyatlarına yansıdı.
Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 77 kuruşluk fiyat artışına gidildi. Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıdı.
20 TL'yi aştı
Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20 lirayı aştı.
İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20.57 lira, motorinin litre fiyatı ise 19.33-19.39 liradan satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.