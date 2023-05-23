Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya ve Çin sivil İHA üretiminde işbirliği yapabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Burak Demirel: Gayrimenkul sektöründeki yabancı alımların büyüklüğü 10 milyar dolar
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci tura giderken Sinan Oğan faktörü
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyaset Sinan Oğan'ın bugünkü açıklamasına kilitlendi.
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çizgi Roman Yarışması şampiyonu Hayali: Yapay zekayı kullanıyoruz
14:05
52 dk
ANLAT BANA
Konuklar: Milletvekili Gürsel Tekin ve ekonomist Şenol Babuşçu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Cidde'deki Arap Birliği zirvesi ve Esad'ın mesajları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Oğan’ın kararı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Sandığa 6 gün kala Türkiye
18:33
0 dk
Z RAPORU
Sinan Oğan'ın kararı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasetten gelişmeler
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği seçmende ne etki yapar?
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Sinan Oğan'ın desteği yüzde 5'in tamamını kapsar mı?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ukrayna çatışmasında dönüm noktası
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Montaj itirafı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
'Montaj' polemiği
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230523/basbakan-misustin-rusya-ve-cin-sivil-iha-uretiminde-isbirligi-yapabilir-1071462182.html
Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya ve Çin sivil İHA üretiminde işbirliği yapabilir
Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya ve Çin sivil İHA üretiminde işbirliği yapabilir
Rusya ve Çin’in işbirliği kapsamında ileri teknoloji alışverişinde bulunabileceğini söyleyen Rusya Başbakan Mişustin, iki ülkenin birlikte sivil insansız hava... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T18:17+0300
2023-05-23T18:19+0300
dünya
mihail mişustin
çin
rusya
enflasyon
iha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1c/1055929329_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_0db55a21031c4cb1039eb46a728e2640.jpg
Çin’in Şanghay şehrindeki Rusya-Çin İş Forumu’nda konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, “İşbirliğimiz sadece hammaddelerin derinlemesine işlenmesine yönelik endüstriyel üretim ve işletmelerin organizasyonunu değil, aynı zamanda ileri teknolojilere karşılıklı erişimin sağlanmasını, umut verici yenilikçi çözümlerin ilerletilmesini ve elbette ulusal standartların ve teknik şartların uyumlaştırılmasını da içerebilir” ifadesini kullandı.Yakıt ve enerji sektörü için makine üretiminin büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiren Mişustin, gelecek vaat eden diğer işbirliği alanları arasında gemi yapımını, takım tezgahı yapımını, sivil insansız hava sistemleri üretimini ve ahşap sanayiini gösterdi. Başbakan, “Rusya hükümeti, iki ülkenin girişimcilerine, ileri teknolojili projelerin hayata geçirilmesinde geniş kapsamlı destek sağlamaya hazır” dedi.‘Batı, Rus ekonomisini kıramadı’Ülkesinin geçen yıl benzeri görülmemiş yaptırım baskısına maruz kaldığını dile getiren Rusya Başbakanı Mişustin, “Amaçları ekonomimizi kırmak, ulusal para birimimizi yıkmak, yıkıcı enflasyonu tetiklemek, sıradan vatandaşların yaşam seviyesine darbe indirmekti. Ama hasımlarımızın hayalini kurduklarının hiçbiri olmadı” ifadesini kullandı.Mişustin, “Rusya sadece direnmekle kalmadı, aynı zamanda ilerici gelişimini de sürdürüyor” diye kaydetti.'Rusya’da enflasyon Avrupa’nın en düşüğü’Rusya Başbakanı Mişustin, ülkedeki yıllık enflasyonun mayıs başı itibariyle yüzde 2.3’e düştüğünü açıkladı.“Bu, Avrupa ülkeleri arasında en düşük rakam” diye kaydeden Mişustin, ülkedeki diğer olumlu eğilimlere de dikkat çekerek, “Rusya’da işsizlik oranı da sadece yüzde 3.5 ile rekor olan düşük seviyede” diye ekledi.
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1c/1055929329_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_682a908a2ceed2c309a3431cf555ab4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mihail mişustin, çin, rusya, enflasyon, iha
mihail mişustin, çin, rusya, enflasyon, iha

Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya ve Çin sivil İHA üretiminde işbirliği yapabilir

18:17 23.05.2023 (güncellendi: 18:19 23.05.2023)
© Sputnik / Александр Астафьев / Multimedya arşivine gidinRusya Başbakanı Mihail Mişustin
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© Sputnik / Александр Астафьев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya ve Çin’in işbirliği kapsamında ileri teknoloji alışverişinde bulunabileceğini söyleyen Rusya Başbakan Mişustin, iki ülkenin birlikte sivil insansız hava araçları (İHA) ve petrol rafineri ekipmanı de üretebileceğini belirtti.
Çin’in Şanghay şehrindeki Rusya-Çin İş Forumu’nda konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, “İşbirliğimiz sadece hammaddelerin derinlemesine işlenmesine yönelik endüstriyel üretim ve işletmelerin organizasyonunu değil, aynı zamanda ileri teknolojilere karşılıklı erişimin sağlanmasını, umut verici yenilikçi çözümlerin ilerletilmesini ve elbette ulusal standartların ve teknik şartların uyumlaştırılmasını da içerebilir” ifadesini kullandı.
Yakıt ve enerji sektörü için makine üretiminin büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiren Mişustin, gelecek vaat eden diğer işbirliği alanları arasında gemi yapımını, takım tezgahı yapımını, sivil insansız hava sistemleri üretimini ve ahşap sanayiini gösterdi. Başbakan, “Rusya hükümeti, iki ülkenin girişimcilerine, ileri teknolojili projelerin hayata geçirilmesinde geniş kapsamlı destek sağlamaya hazır” dedi.

‘Batı, Rus ekonomisini kıramadı’

Ülkesinin geçen yıl benzeri görülmemiş yaptırım baskısına maruz kaldığını dile getiren Rusya Başbakanı Mişustin, “Amaçları ekonomimizi kırmak, ulusal para birimimizi yıkmak, yıkıcı enflasyonu tetiklemek, sıradan vatandaşların yaşam seviyesine darbe indirmekti. Ama hasımlarımızın hayalini kurduklarının hiçbiri olmadı” ifadesini kullandı.
Mişustin, “Rusya sadece direnmekle kalmadı, aynı zamanda ilerici gelişimini de sürdürüyor” diye kaydetti.

'Rusya’da enflasyon Avrupa’nın en düşüğü’

Rusya Başbakanı Mişustin, ülkedeki yıllık enflasyonun mayıs başı itibariyle yüzde 2.3’e düştüğünü açıkladı.
“Bu, Avrupa ülkeleri arasında en düşük rakam” diye kaydeden Mişustin, ülkedeki diğer olumlu eğilimlere de dikkat çekerek, “Rusya’da işsizlik oranı da sadece yüzde 3.5 ile rekor olan düşük seviyede” diye ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала