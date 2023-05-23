https://sputniknews.com.tr/20230523/basbakan-misustin-rusya-ve-cin-sivil-iha-uretiminde-isbirligi-yapabilir-1071462182.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya ve Çin sivil İHA üretiminde işbirliği yapabilir

Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya ve Çin sivil İHA üretiminde işbirliği yapabilir

Rusya ve Çin’in işbirliği kapsamında ileri teknoloji alışverişinde bulunabileceğini söyleyen Rusya Başbakan Mişustin, iki ülkenin birlikte sivil insansız hava... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T18:17+0300

2023-05-23T18:17+0300

2023-05-23T18:19+0300

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Çin’in Şanghay şehrindeki Rusya-Çin İş Forumu’nda konuşan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, “İşbirliğimiz sadece hammaddelerin derinlemesine işlenmesine yönelik endüstriyel üretim ve işletmelerin organizasyonunu değil, aynı zamanda ileri teknolojilere karşılıklı erişimin sağlanmasını, umut verici yenilikçi çözümlerin ilerletilmesini ve elbette ulusal standartların ve teknik şartların uyumlaştırılmasını da içerebilir” ifadesini kullandı.Yakıt ve enerji sektörü için makine üretiminin büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiren Mişustin, gelecek vaat eden diğer işbirliği alanları arasında gemi yapımını, takım tezgahı yapımını, sivil insansız hava sistemleri üretimini ve ahşap sanayiini gösterdi. Başbakan, “Rusya hükümeti, iki ülkenin girişimcilerine, ileri teknolojili projelerin hayata geçirilmesinde geniş kapsamlı destek sağlamaya hazır” dedi.‘Batı, Rus ekonomisini kıramadı’Ülkesinin geçen yıl benzeri görülmemiş yaptırım baskısına maruz kaldığını dile getiren Rusya Başbakanı Mişustin, “Amaçları ekonomimizi kırmak, ulusal para birimimizi yıkmak, yıkıcı enflasyonu tetiklemek, sıradan vatandaşların yaşam seviyesine darbe indirmekti. Ama hasımlarımızın hayalini kurduklarının hiçbiri olmadı” ifadesini kullandı.Mişustin, “Rusya sadece direnmekle kalmadı, aynı zamanda ilerici gelişimini de sürdürüyor” diye kaydetti.'Rusya’da enflasyon Avrupa’nın en düşüğü’Rusya Başbakanı Mişustin, ülkedeki yıllık enflasyonun mayıs başı itibariyle yüzde 2.3’e düştüğünü açıkladı.“Bu, Avrupa ülkeleri arasında en düşük rakam” diye kaydeden Mişustin, ülkedeki diğer olumlu eğilimlere de dikkat çekerek, “Rusya’da işsizlik oranı da sadece yüzde 3.5 ile rekor olan düşük seviyede” diye ekledi.

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