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Bakan Soylu: Terörist Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan kişi yakalandı
Bakan Soylu: Terörist Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, PKK'lı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T13:59+0300
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politika
süleyman soylu
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı. Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve kahraman polislerimize tebrikler" dedi. Bakan Soylu, paylaşımında ayrıca Duran Kalkan'ın korumalığını yapan ve operasyonda gözaltına alınan kişinin fotoğrafını da yer verdi.
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süleyman soylu, duran kalkan
süleyman soylu, duran kalkan

Bakan Soylu: Terörist Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan kişi yakalandı

13:59 23.05.2023
© AA / Mehmet Murat Önelİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Geleneksel Sahur programına katılarak konuşma yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Geleneksel Sahur programına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA / Mehmet Murat Önel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, PKK'lı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'taki seçimlerde Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı. Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve kahraman polislerimize tebrikler" dedi.
Bakan Soylu, paylaşımında ayrıca Duran Kalkan'ın korumalığını yapan ve operasyonda gözaltına alınan kişinin fotoğrafını da yer verdi.
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