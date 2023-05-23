Bakan Özer: Kreşlerden seneye para alınmayacak

“Göreve geldiğim zaman 3 yaştaki okullaşma oranı yüzde 9’du, 4 yaşta yüzde 16’ydı, 5 yaşta, yüzde 65’di. 2 bin 782 tane anaokulu vardı. 3 bin tane anaokulu yapmak için yola çıktık. 4 koldan gittik. Bir, yeni bina yaptık. İki, atıl binaları bakım onarımına geçip anaokuluna çevirdik. Üçüncüsü bizim sanat merkezleri akşama kadar boş. Orayı Kreş yaptık. Her okuldan boş olan kapasiteyi okulöncesine çevirdik. Dolayısıyla erişim de kolaylaştı. 1.5 yılda 6 bin 700 anaokulu yapmışız. Toplam 9 bin 482 oldu. 3 yaş yüzde 21’e çıktı. 4 yaş yüzde 42’ye çıktı. 5 yaşta olayı bitirdik. Yüzde 65’ten yüzde 99.9’a çıktı.



Erişim problemi artık bitti, çözüldü. Kız çocuklarının okullaşma problemi çözüldü. Bu eğitimde fırsat eşitsizliğiyle ilgili en büyük yatırım oldu. Aslında bu sessiz bir devrim. Bir hamle daha yaptık. 6 Şubat tarihi itibarıyla tüm Türkiye’de okulöncesi öğrencilere ücretsiz Yemek veriyoruz. İllerde valilikler kanalıyla her yıl kreşlerden para alınıyordu. 50 lira, 100 lira, tam gün eğitim devam ediyorsa 400 yüz, 500 yüz, bin lira alan devlet okulları vardır. İşte abla istihdamı, çocuklara tuvalete götürmek için. Onların hepsini de kaldırdık. Yani bir sonraki eğitim öğretim yılında okulöncesi eğitimde hiçbir ücret alınmayacak."