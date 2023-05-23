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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/bakan-kurum-turkiyenin-yani-basinda-bir-teror-devletinin-kurulmasina-asla-izin-vermeyecegiz-1071468702.html
Bakan Kurum: Türkiye'nin yanı başında bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz
Bakan Kurum: Türkiye'nin yanı başında bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Siz ne yaparsanız yapın Türkiye'nin yanı başında bir terör devletinin kurulmasına asla izin... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T19:41+0300
2023-05-23T19:41+0300
2023 türkiye seçimleri
murat kurum
recep tayyip erdoğan
terör
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge’den milletvekili seçilen Murat Kurum, Birlik Vakfınca Fatih'teki Milli Türk Talebe Birliği'nde (MTTB) düzenlenen "Başlasın Türkiye Yüzyılı" konferansına katıldı. Hafız Ahmet Can Yıldız'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından başlayan konferansta Kurum, MTTB'nin 1965'ten sonra büyük ruhların, gönül erlerinin, dava insanlarının yetiştiği kutlu bir yuva olduğunu söyledi.Kurum, "Ayasofya'nın yeniden cami yapılıp özgürlüğüne kavuşturulmasında ilk eylemi yapan, Ayasofya'da namaz kılanlar işte bu kadrolardır." ifadesini kullandı.Üniversite yıllarında İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelelerini dinlediğini ve onlara gıpta ettiğini anlatan Kurum, "Bu büyük teşkilattan kimler geçmedi ki? Üstat Necip Fazıl bu kutlu çatının altında yetişmiş büyüklerimizdendir. Ömer Lütfi Mete, Cemil Meriç gibi merhum düşünce insanlarımız, bu kutlu birliğimizin kültür dünyamıza armağanlarıdır" diye konuştu.Kurum, MTTB'nin, ideolojilerin çarpıştığı dönemlerde hiçbir oyuna gelmeyerek kardeşlikle hareket ettiğini ve ülkeyi yönetecek kadroları yetiştirmekle meşgul olduğunu dile getirerek MTTB'nin bugün de üniversitelerde yine en gözde teşkilat olarak yer aldığını kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu ocaktan yetiştiğine dikkati çeken Kurum, "O, üstadın hayal ettiği büyük Türkiye için çalışmış, ülkemize son 21 yılda dev eserler kazandırmıştır. Gençliğin adresi olan bu yuva, büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için Türkiye Yüzyılı için pek çok genç dimağı ülkemize yine hediye edecektir. Bizden sonra gelecek kuşaklar da İstanbul için gönül coğrafyamız için MTTB'nin 'Büyük Türkiye' ideali için aşkla azimle kararlılıkla çalışacaktır. O yüzden MTTB diyoruz. Başlasın Türkiye Yüzyılı, diyoruz" şeklinde konuştu.'Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler'Bakan Kurum, 14 Mayıs seçimlerinde başarı elde ettiklerini, 28 Mayıs'ta da zafer ilan edinceye kadar çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.Deprem bölgesinde verdikleri konut sözünü hatırlatan Kurum, "O sözü tutacağız ve konutlarımızı bir yıl içerisinde teslim edeceğiz" dedi. Kurum, şu an toplamda 174 bin konut, dükkan ve sanayi alanının inşa sürecinin sürdüğünü, bir yıl içerisinde de toplam 650 bin konutu depremzedelere teslim edeceklerini bildirdi.Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçiminin ardından milliyetçilik rolü oynadığını savunan Kurum şöyle devam etti:Konuşmasının ardından eski İsmail Kahraman, Bakan Kurum'a plaket verdi. Kurum, MTTB üyeleriyle toplu fotoğraf çektirdi.Bakan Kurum, buradaki programından önce Maltepe Atatürk Caddesi'ndeki AK Parti seçim noktasını ziyaret etti. Burada seçmenlere hitap eden Kurum, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamasında Erdoğan'a destek istedi.
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murat kurum, recep tayyip erdoğan, terör, devlet, ak parti, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
murat kurum, recep tayyip erdoğan, terör, devlet, ak parti, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Bakan Kurum: Türkiye'nin yanı başında bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz

19:41 23.05.2023
© EMRE SERTDEMİR - MUHAMMED TALHA YAZICIMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© EMRE SERTDEMİR - MUHAMMED TALHA YAZICI
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Siz ne yaparsanız yapın Türkiye'nin yanı başında bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge’den milletvekili seçilen Murat Kurum, Birlik Vakfınca Fatih'teki Milli Türk Talebe Birliği'nde (MTTB) düzenlenen "Başlasın Türkiye Yüzyılı" konferansına katıldı.
© EMRE SERTDEMİR - MUHAMMED TALHA YAZICIKonferansa eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve MTTB'nin eski ve genç kuşak üyeleri katıldı.
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
Konferansa eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve MTTB'nin eski ve genç kuşak üyeleri katıldı.
© EMRE SERTDEMİR - MUHAMMED TALHA YAZICI
Hafız Ahmet Can Yıldız'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından başlayan konferansta Kurum, MTTB'nin 1965'ten sonra büyük ruhların, gönül erlerinin, dava insanlarının yetiştiği kutlu bir yuva olduğunu söyledi.
Kurum, "Ayasofya'nın yeniden cami yapılıp özgürlüğüne kavuşturulmasında ilk eylemi yapan, Ayasofya'da namaz kılanlar işte bu kadrolardır." ifadesini kullandı.
Üniversite yıllarında İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelelerini dinlediğini ve onlara gıpta ettiğini anlatan Kurum, "Bu büyük teşkilattan kimler geçmedi ki? Üstat Necip Fazıl bu kutlu çatının altında yetişmiş büyüklerimizdendir. Ömer Lütfi Mete, Cemil Meriç gibi merhum düşünce insanlarımız, bu kutlu birliğimizin kültür dünyamıza armağanlarıdır" diye konuştu.
Kurum, MTTB'nin, ideolojilerin çarpıştığı dönemlerde hiçbir oyuna gelmeyerek kardeşlikle hareket ettiğini ve ülkeyi yönetecek kadroları yetiştirmekle meşgul olduğunu dile getirerek MTTB'nin bugün de üniversitelerde yine en gözde teşkilat olarak yer aldığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu ocaktan yetiştiğine dikkati çeken Kurum, "O, üstadın hayal ettiği büyük Türkiye için çalışmış, ülkemize son 21 yılda dev eserler kazandırmıştır. Gençliğin adresi olan bu yuva, büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için Türkiye Yüzyılı için pek çok genç dimağı ülkemize yine hediye edecektir. Bizden sonra gelecek kuşaklar da İstanbul için gönül coğrafyamız için MTTB'nin 'Büyük Türkiye' ideali için aşkla azimle kararlılıkla çalışacaktır. O yüzden MTTB diyoruz. Başlasın Türkiye Yüzyılı, diyoruz" şeklinde konuştu.

'Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler'

Bakan Kurum, 14 Mayıs seçimlerinde başarı elde ettiklerini, 28 Mayıs'ta da zafer ilan edinceye kadar çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Deprem bölgesinde verdikleri konut sözünü hatırlatan Kurum, "O sözü tutacağız ve konutlarımızı bir yıl içerisinde teslim edeceğiz" dedi. Kurum, şu an toplamda 174 bin konut, dükkan ve sanayi alanının inşa sürecinin sürdüğünü, bir yıl içerisinde de toplam 650 bin konutu depremzedelere teslim edeceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçiminin ardından milliyetçilik rolü oynadığını savunan Kurum şöyle devam etti:
"Teröre açık çek veren bunlar değilmiş gibi terörü yenmekten bahseder hale geldiler. Siz bilmezsiniz ama yine söyleyelim; milliyetçilik İHA, SİHA üretmektir. Milliyetçilik, Kızılelma'yla göklere hakim olmaktır. TCG Anadolu'yla denizlere hükmetmek, Togg'la karalara hakim olmaktır. Siz ne yaparsanız yapın, biz terörün kökünü kazıyacağız. Siz ne yaparsanız yapın Türkiye'nin yanı başında bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz."
Konuşmasının ardından eski İsmail Kahraman, Bakan Kurum'a plaket verdi. Kurum, MTTB üyeleriyle toplu fotoğraf çektirdi.
Bakan Kurum, buradaki programından önce Maltepe Atatürk Caddesi'ndeki AK Parti seçim noktasını ziyaret etti. Burada seçmenlere hitap eden Kurum, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamasında Erdoğan'a destek istedi.
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