Bakan Çavuşoğlu'ndan New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne yapılan saldırıya ilişkin "Bir an önce bu şahsın yakalanmasını bekliyoruz. İlave... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

Antalya'dan AK Parti milletvekili seçilen Çavuşoğlu, tv100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.Çavuşoğlu, "Terör örgütlerine bu ülkede yer yok. Bir tanesi 40 binden fazla insanımızı, polisimizi, askerimizi, güvenlik görevlimizi, korucumuzu şehit etti. Diğeri darbe girişiminde bulundu, diğer yaptıkları ortada. Sonuçta onun dışında herkese bu ülkede yer var" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen seçmenler arasında bu turda Erdoğan'a ciddi bir teveccüh olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye yüzyılına inanıyor gençler" diye konuştu.Çavuşoğlu, seçimin ikinci turunda en büyük rakiplerinin "rehavet" olduğunu vurguladı.Yurtdışında katılımın yüksek olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "(Yurtdışında oy kullanma) Yarın bitiyor, ciddi bir artış var. Şimdiden 1 milyon 800 küsur bin oy kullanılmıştı, yüzde 53,3 milyon 400 bin civarında seçmen var. Bir önceki seçime göre, 400 bin artmış seçmen sayımız yurtdışında ve yüzde 53'ü yakaladık. Bugüne kadarki bir rekordu. Şimdi tabii ister istemez zaman dar olduğu için oy verme günleri de kısıtlı oldu. Yüksek Seçim Kuruluyla istişare ettik onlar belirledi ama yine de katılım çok yüksek, bu güzel bir şey" değerlendirmesini yaptı.'Açık açık tüm terör örgütleri, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor'Çavuşoğlu, "Açık açık tüm terör örgütleri, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. PKK'nın elebaşları Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. FETÖ'cülerin hepsi Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Bu bir tesadüf müdür? Bu bir dizaynının, bir üst akılın yönlendirmesi neticesinde olmuştur" diyerek kendilerinden ayrılan siyasetçileri linç etmediklerini söyledi.Muhalefetin Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) ile ilgili eleştirilerine ilişkin Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun daha önce HÜDAPAR ile ittifak için görüştüğünü ancak anlaşamadıklarını anımsatarak Millet İttifakı'nın tüm Kürtlerin onlarla birlikte olduğunu söyleyeceğini ifade etti.Çavuşoğlu, CHP'nin Van'da Türk bayrağı dalgalandıramadığını ama HÜDAPAR'ın doğuda ve güneydoğuda, her yerde Türk bayrağıyla çalışma yaptığını vurgulayarak HÜDAPAR'ın Hizbullah ve hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını, PKK'yı düşman gördüğünü, onunla ve sandıkların başında Kürtlere yönelik baskılarla mücadele ettiğini açıkladığını aktardı.'Türkevi'ne saldıran kişinin yakalanması an meselesi'ABD'de Türkevi'ne yapılan saldırıya ilişkin de Çavuşoğlu, henüz saldırganın yakalanmadığını, görüntülerin olduğunu ve yakalanmasına yönelik yoğun çalışmaların devam ettiğini anlattı.Çavuşoğlu, bölgede ilave tedbirler alındığını, polis noktası kurulacağını ve kurulana kadar New York polisi araçlarının bölgede nöbette olacağını dile getirerek saldırının hangi nedenle yapıldığının belli olmadığını ancak yakalanınca bunun belli olabileceğini söyledi.Saldırganın parmak izinin levyede bulunduğunu ve yakalanmanın an meselesi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "New York polisiyle beraber Dışişleri Bakanlığı'nın da konuyu yakından takip ettiğini görüyoruz. Son yapılan çalışmalarla ilgili ABD Büyükelçisi (Jeff) Flake, bir mesaj atmış, sonra telefonda görüştük, kendilerine de teşekkür ettik yakın ilgilerinden dolayı" dedi.'Bir an önce bu şahsın yakalanmasını bekliyoruz'Çavuşoğlu, ev sahibi ülke olarak diplomatik misyonlarının korunmasından ABD'nin sorumlu olduğunu vurgulayarak "Bir an önce bu şahsın yakalanmasını bekliyoruz. İlave güvenlik önlemleri, sadece Türkevi'ne yönelik değil ABD'deki diğer misyonlarımıza yönelik de güvenlik tedbirleri sağlanmasını talep ettik. Büyükelçimiz, arkadaşlarımız, Ankara'dan bizler de yakından takip ediyoruz" diye konuştu.'Milyonlarca Suriyeliyi de rejimin de kontrol ettiği bölgelere biz göndereceğiz'Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'de 10 milyon Suriyeli olduğuna ilişkin söylemlerine dair Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:Çavuşoğlu, kendilerine göre de Suriyelilerin büyük bir bölümünün gönderilmesi gerektiğini ancak yüzde yüzünün dönmeyeceğini ifade ederek söylemlerinin çarpıtıldığını dile getirdi.Suriye yönetimi ile angajmana girdiklerini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:'Arkasında kim olursa olsun, ABD, Fransa olsun'Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusunda da PKK olduğunu söyleyerek "Buradan da PKK'yı temizlemek için de işbirliği yapacağız. Arkasında kim olursa olsun, ABD, Fransa olsun. Hiç bizi ilgilendirmez. Oradan da temizlememiz lazım. Terör koridorunun oluşmasını engelledik. Kılıçdaroğlu, 'buradan çekileceğiz' diyor. Çekildiğiniz zaman sen kaç tane gönderebileceksin? Milyonlarca göçmen yine bizim kapımıza dayanacak. Terör gelecek, çatışmalar olacak. Yine milyonlar kapımıza dayanacak" ifadelerini kullandı.Suriye yönetimiyle işbirliği yapıp Körfez ve Arap ülkelerinin, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin desteğini alarak oraya gidenlere sağlık, eğitim, kalacak yer, yiyecek, enerji gibi ihtiyaçları sağlamaları gerektiğini belirten Çavuşoğlu, bunlar olmazsa insanların geri geleceğini söyledi.'Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler de destek veriyor'Çavuşoğlu, bu konuda kararlı olduklarının ancak bunun ırkçı bir yaklaşımla olmaması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:Suriye yönetimi ile liderler düzeyinde bir görüşmenin ileride planlandığını dile getiren Çavuşoğlu, Dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde kurulacak komisyonun yol haritası üzerinde çalışılacağını ve bunun üzerinden liderler düzeyinde bir görüşmenin hazırlığının yapılacağını bildirdi.

