https://sputniknews.com.tr/20230523/bakan-bilgin-eyt-maaslarinda-kimsenin-endisesi-olmasin-herkes-butun-haklarini-alacak-1071423142.html

Bakan Bilgin: EYT maaşlarında kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını alacak

Bakan Bilgin: EYT maaşlarında kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını alacak

Bakan Bilgin, EYT kapsamında emekli maaşlarının bağlanma süresine ilişkin soru üzerine, "Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Çok az bir süre kaldı... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T01:32+0300

2023-05-23T01:32+0300

2023-05-23T01:34+0300

2023 türkiye seçimleri

eyt

vedat bilgin

sinan oğan

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bilgin, Oğan'ın tutarlı bir yaklaşım sergilediğini belirtti.Bilgin, "Sinan Bey'i tanırım, Sinan Bey'in kimliği, bugüne kadar siyasette ortaya koyduğu tavır açısından baktığımız zaman kendisiyle tutarlı bir yaklaşımı sergilemiştir." dedi.Oğan'ın milliyetçi kimliğiyle bilinen bir siyasetçi olduğunu belirten Bilgin, şunları söyledi:Ata İttifakı'na oy veren seçmenin milliyetçi hassasiyetleri olduğunu kaydeden Bilgin, onların da Türkiye'nin bağımsızlığı, kalkınması, birliği ve bütünlüğünden yana tavır koyacaklarını düşündüğünü ifade etti.Bilgin, soru üzerine, seçim sonuçlarının Türkiye'de milliyetçiliğin bir değer olduğunu gösterdiğini söyledi.Muhalefetin, "14 Mayıs seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin oy kaybettiği" açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bilgin, "21 yılda ana muhalefet partisinin oyu, yüzde 23-25 arasında gidip geliyor. 15 seçimde 23-25 arasında gidip gelen muhalefetin bunu sorgulamayıp AK Parti'nin oy kaybettiğini söylemesi doğrusu ilginç bir durum." dedi.Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin soru üzerine Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kazanımlarının, AK Parti'nin bugüne kadar yaptıklarının fevkalade önemli olduğunu belirterek, "Aynı parametrelerin, aynı değişkenlerin belirleyici olacağı kanaatindeyim." diye konuştu.Bilgin, Türkiye'nin aynı değerlerle seçime gideceğini, Türkiye'nin kazanacağını, ülkenin istikrarsızlaşmasını bekleyen düşmanların da kaybedeceğini söyledi.'Sığınmacıların Türkiye'de daimi olarak kalması değil, bir plan halinde oraya götürülmesi var'Cumhur İttifakı'nın sığınmacılarla ilgili yaklaşımına değinen Bilgin, AK Parti hükümetlerinin konuyu insani bir mesele olarak değerlendirdiğini ifade etti. Bilgin, şöyle konuştu:'Çok az bir süre kaldı'Bakan Bilgin, EYT kapsamında emekli maaşlarının bağlanma süresine ilişkin soru üzerine, 1 milyon 700 bin dolayında başvurunun geldiğini, üç aydır SGK personelinin olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü anlattı.Maaş bağlama işlemlerinin sürdüğünü dile getiren Bilgin, "Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Çok az bir süre kaldı, bu hafta içerisinde tamamlanır. Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor, onlarla ilgili hiçbir sorun yok." ifadelerini kullandı.'Hazırlıkları süren konular, yeni Meclis döneminde çözüme kavuşacak'Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili temmuz ayındaki beklentiye ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki ifadelerini hatırlattı.Erdoğan'ın katkısıyla asgari ücretin belli bir seviyeye geldiğini ifade eden Bilgin, "Temmuzda da aynı, benzer bir süreç işleyecektir." dedi.Memur maaşlarına ilişkin de Bilgin, "Bizim açıklamamız açık, 22 bin lira olacak." diye konuştu.Çalışma hayatında EYT ve 3600 ek gösterge gibi pek çok çalışmanın tamamlandığını dile getiren Bilgin, "Son kapattığımız dosya, geçici işçiler dosyası oldu. Onu Meclis'e intikal ettirebildik. Bunların birçoğu Meclis'te çözülecek. Yani biz hazırlığı yapıyoruz, teknik çalışma Meclis'te yapılıyor. Dolayısıyla orada benim önümde taşeron işçileri kaldı." diye konuştu.Belediyelerde çalışan bir personel grubunun sorunlarının da önlerinde bulunduğunu ifade eden Bilgin, "Öyle bazı sorunlar var, onları da çözeceğiz inşallah. Hazırlıklarımız var, onlar da yeni Meclis döneminde çözüme kavuşacaktır." dedi.

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eyt, vedat bilgin, sinan oğan