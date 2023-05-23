https://sputniknews.com.tr/20230523/bakan-akar-dun-gece-suriyenin-kuzeyinde-19-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1071449214.html

Bakan Akar: Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar: Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, "Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T14:25+0300

2023-05-23T14:25+0300

2023-05-23T14:45+0300

türkiye

hulusi akar

suriye

pkk

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir ay içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 126 oldu." dedi.Bakan Akar, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen "Terörle Mücadele ve Suriye Meselesi Konferansı"nda, terörle mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiğini, 85 milyonu terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını belirtti."Teröristler neredeyse hedef orası" anlayışıyla mücadeleyi sürdürdüklerini aktaran Akar, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin "girilemez" dediği yerlere girdiğini, "çıkılamaz" dediği yerlere çıktığını, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiklerini söyledi.TSK'nın iğneyle kuyu kazar gibi teröristlerin bütün inlerine, mağaralarına girmeye devam ettiğini belirten Akar, "Mağaraları, delikleri imha edildi, başlarına yıkıldı ve çok şükür Zap temizlendi. Dolayısıyla hudutlarımızda ciddi bir güvenlik koridoru oluştu, kontrol altına alındı. Bitti mi? Bitmedi. Biz diyoruz ki en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, durmak yok." diye konuştu.Terör örgütünün çöküş halinde olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi: Türkiye'nin, Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı, operasyonlarının uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:"Bizim tek hedefimiz teröristler. Kimsenin dini, etnik ve mezhepsel kökeni ile ilgilenmiyoruz. Bazı fitne odakları bizim terör ile olan mücadelemizi sanki Kürt kardeşlerimize yönelik yapılıyormuş gibi anlam yüklemeye çalışıyorlar. Bu kabul edilemez, alçakça ve haince bir hareket. Kürtler ve Türkler yüzyıllarca beraber yaşıyor, ekmeğini ve suyunu paylaşıyor. Milli Mücadele'yi beraber yaptık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Cumhuriyeti beraber kurduk, 85 milyon biriz, beraberiz, bunu kimse bozamayacak. Terörle mücadelemiz artan bir tempoda devam ediyor.Bir ay içinde 126 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin önünde iki yol var. Ya teslim olacaklar ya da yok olup gidecekler. Başka çıkar yolu yok. 'Operasyonlar dursun' gibi bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, büyüktür."

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