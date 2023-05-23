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Bakan Akar: Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar, "Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu 23.05.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
hulusi akar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir ay içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 126 oldu." dedi.Bakan Akar, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen "Terörle Mücadele ve Suriye Meselesi Konferansı"nda, terörle mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiğini, 85 milyonu terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını belirtti."Teröristler neredeyse hedef orası" anlayışıyla mücadeleyi sürdürdüklerini aktaran Akar, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin "girilemez" dediği yerlere girdiğini, "çıkılamaz" dediği yerlere çıktığını, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiklerini söyledi.TSK'nın iğneyle kuyu kazar gibi teröristlerin bütün inlerine, mağaralarına girmeye devam ettiğini belirten Akar, "Mağaraları, delikleri imha edildi, başlarına yıkıldı ve çok şükür Zap temizlendi. Dolayısıyla hudutlarımızda ciddi bir güvenlik koridoru oluştu, kontrol altına alındı. Bitti mi? Bitmedi. Biz diyoruz ki en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, durmak yok." diye konuştu.Terör örgütünün çöküş halinde olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi: Türkiye'nin, Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı, operasyonlarının uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:"Bizim tek hedefimiz teröristler. Kimsenin dini, etnik ve mezhepsel kökeni ile ilgilenmiyoruz. Bazı fitne odakları bizim terör ile olan mücadelemizi sanki Kürt kardeşlerimize yönelik yapılıyormuş gibi anlam yüklemeye çalışıyorlar. Bu kabul edilemez, alçakça ve haince bir hareket. Kürtler ve Türkler yüzyıllarca beraber yaşıyor, ekmeğini ve suyunu paylaşıyor. Milli Mücadele'yi beraber yaptık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Cumhuriyeti beraber kurduk, 85 milyon biriz, beraberiz, bunu kimse bozamayacak. Terörle mücadelemiz artan bir tempoda devam ediyor.Bir ay içinde 126 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin önünde iki yol var. Ya teslim olacaklar ya da yok olup gidecekler. Başka çıkar yolu yok. 'Operasyonlar dursun' gibi bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, büyüktür."
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hulusi akar, suriye, pkk
hulusi akar, suriye, pkk

Bakan Akar: Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

14:25 23.05.2023 (güncellendi: 14:45 23.05.2023)
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının yarın Moskova'da gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Akar, Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik soruyu yanıtladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının yarın Moskova'da gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Akar, Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik soruyu yanıtladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
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Milli Savunma Bakanı Akar, "Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir ay içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 126 oldu." dedi.
Bakan Akar, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen "Terörle Mücadele ve Suriye Meselesi Konferansı"nda, terörle mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiğini, 85 milyonu terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını belirtti.
"Teröristler neredeyse hedef orası" anlayışıyla mücadeleyi sürdürdüklerini aktaran Akar, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin "girilemez" dediği yerlere girdiğini, "çıkılamaz" dediği yerlere çıktığını, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ettiklerini söyledi.
TSK'nın iğneyle kuyu kazar gibi teröristlerin bütün inlerine, mağaralarına girmeye devam ettiğini belirten Akar, "Mağaraları, delikleri imha edildi, başlarına yıkıldı ve çok şükür Zap temizlendi. Dolayısıyla hudutlarımızda ciddi bir güvenlik koridoru oluştu, kontrol altına alındı. Bitti mi? Bitmedi. Biz diyoruz ki en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek, durmak yok." diye konuştu.
Terör örgütünün çöküş halinde olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:
"Sözde elebaşları panik içinde efendilerine 'Bizi kurtarın, silah verin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını durdurun' diye çağrıda bulunuyor. Ne verirlerse versinler, top da tüfek de helikopter de verseler biz onları kazdıkları çukurlara gömmekte kararlıyız. 24 Temmuz 2015'ten bu yana 37 bin 886 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda terör örgütüne katılım sıfıra yakın, kaçış azami. Onun için de terör örgütünün elebaşları efendilerinden kendilerini kurtarmaları için yardım çağrısında bulunuyor."
Türkiye'nin, Irak'ın ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı, operasyonlarının uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu dile getiren Akar, şunları söyledi:
"Bizim tek hedefimiz teröristler. Kimsenin dini, etnik ve mezhepsel kökeni ile ilgilenmiyoruz. Bazı fitne odakları bizim terör ile olan mücadelemizi sanki Kürt kardeşlerimize yönelik yapılıyormuş gibi anlam yüklemeye çalışıyorlar. Bu kabul edilemez, alçakça ve haince bir hareket. Kürtler ve Türkler yüzyıllarca beraber yaşıyor, ekmeğini ve suyunu paylaşıyor. Milli Mücadele'yi beraber yaptık, şehitliklerde beraber yatıyoruz. Cumhuriyeti beraber kurduk, 85 milyon biriz, beraberiz, bunu kimse bozamayacak. Terörle mücadelemiz artan bir tempoda devam ediyor.
Bir ay içinde 126 terörist etkisiz hale getirildi. Dün gece Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin önünde iki yol var. Ya teslim olacaklar ya da yok olup gidecekler. Başka çıkar yolu yok. 'Operasyonlar dursun' gibi bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, büyüktür."
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