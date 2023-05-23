Bahçeye düşen göktaşı için 200 bin euroluk teklif alan Şahin ailesi: Müzede de sergilensin istiyoruz
18:22 23.05.2023 (güncellendi: 18:50 23.05.2023)
© AAGöktaşı
© AA
Almanya'da evlerinin bahçesine düşen göktaşı için 200 bin euroya varan teklifler alan Türkiye kökenli aile, milyarlarca yaşı olan taşı satmadan önce müzede diğer insanlar için de erişilebilir kılmak istiyor.
Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin Elmshorn kentinde yaşayan Şahin ailesinin hayatı, 25 Nisan'da anne ile kızı evlerinin bahçesinde kahve içerken kopan gümbürtüyle değişti.
Bahçede aniden krater açılırken, "Gaz kaçağından veya kimyasal reaksiyondan kaynaklandığını düşündük ve itfaiyeye haber verdik" diyen baba Murat Şahin, göktaşı olabileceğinin başta akıllarına gelmediğini belirtti.
Für Mahmut fiel das Glück vom Himmel - Bei mir schlug ein Meteorit ein, jetzt bin ich reich! https://t.co/yJ4SdYlP1p #Hamburg #Nachrichten #News— BILD Hamburg (@BILD_Hamburg) May 23, 2023
Daha sonra kızlarının kraterin içinde yatan 3.7 kilo ağırlığındaki tanımsız kütleye mıknatıslarla test yapma önerisinde bulunduğunu aktaran baba Şahin, "Normal taşların tersine, göktaşının çarpışmadan saatler sonra manyetik kaldığını duymuşlar" dedi.
Muhtemelen 4.5 milyar yaşında
Evdeki panodan çıkardıkları mıknatısın gerçekten de yapıştığı taş, Şahin ailesi için talih kuşuna dönüştü.
Ancak baba Şahin, uluslararası çapta 200 bin euroya varan teklifler verilen muhtemelen 4.5 milyar yaşındaki göktaşını hemen satmak istemediklerini belirtti:
"Bekleyip göreceğiz. Taşa aşık olduk. O yüzden diğer insanlar için de erişilebilir kılmak istiyoruz. Elbette, göktaşının en azından geçici olarak başkaları tarafından görülebilmesi de bizim için önemli olacaktır. Belki bir dizi müzede sergilenebilir."
Artık bir kasada muhafaza ediliyor
Şahin ailesinin artık bir kasada saklanan göktaşıyla ilgili açıklama yapan Meteor Çalışma Grubu'ndan Carsten Jonas, gerçekten heyecan verici bir durum olduğunu belirtti.
Eyalete bugüne dek düşen en büyük göktaşı
"Bu, Schleswig-Holstein'a bugüne kadar çarpmış en büyük göktaşı" diyen Jonas, daha önce 1962'de Kiel'de çatıya düşenin bir kilo, 2019'da düşenin sadece 28 gram ağırlığında olduğunu hatırlatarak şu bilgiyi verdi:
"Elmshorn göktaşı, Mars ile Jüpiter arasındaki bir asteroit kuşağından geliyor. Milyonlarca kilometre yol kat ederek buraya ulaştı."
Aslında ağırlığı 100 kilogramdan fazlaydı
25 Nisan'da tam bir meteor yağmuruna sahne olan Elmshorn'a düşen diğerleri Şahin ailesine nasip olandan çok daha küçüktü.
In Elmshorn sind Ende April mehrere Meteorite eingeschlagen, der größte davon im Garten einer Familie. Er wiegt 3,7 Kilogramm. Die Besitzer erreichen jetzt sechsstellige Angebote von Sammlern. https://t.co/mtW7IbPxZ1— NDR.de (@ndr) May 20, 2023
Çoğu göktaşı atmosferde yanar ve asla yeryüzüne ulaşmaz. Meteoritical Bulletin'e göre yeryüzüne yılda 7 göktaşı düşüyor.
Şahin ailesine nasip olan göktaşının Dünya'nın yörüngesine girmeden önce toplam ağırlığının 100 kilogramdan fazla olduğu, yakıcı hızla atmosferden geçerken ağırlığının büyük kısmını yaktığı varsayılıyor.