Bahçeye düşen göktaşı için 200 bin euroluk teklif alan Şahin ailesi: Müzede de sergilensin istiyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Burak Demirel: Gayrimenkul sektöründeki yabancı alımların büyüklüğü 10 milyar dolar
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci tura giderken Sinan Oğan faktörü
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyaset Sinan Oğan'ın bugünkü açıklamasına kilitlendi.
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çizgi Roman Yarışması şampiyonu Hayali: Yapay zekayı kullanıyoruz
14:05
52 dk
ANLAT BANA
Konuklar: Milletvekili Gürsel Tekin ve ekonomist Şenol Babuşçu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Cidde'deki Arap Birliği zirvesi ve Esad'ın mesajları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Oğan’ın kararı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Sandığa 6 gün kala Türkiye
18:33
0 dk
Z RAPORU
Sinan Oğan'ın kararı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasetten gelişmeler
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği seçmende ne etki yapar?
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Sinan Oğan'ın desteği yüzde 5'in tamamını kapsar mı?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ukrayna çatışmasında dönüm noktası
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Montaj itirafı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
'Montaj' polemiği
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230523/bahceye-dusen-goktasi-icin-200-bin-euroluk-teklif-alan-sahin-ailesi-muzede-de-sergilensin-istiyoruz-1071461711.html
Bahçeye düşen göktaşı için 200 bin euroluk teklif alan Şahin ailesi: Müzede de sergilensin istiyoruz
Bahçeye düşen göktaşı için 200 bin euroluk teklif alan Şahin ailesi: Müzede de sergilensin istiyoruz
Almanya'da evlerinin bahçesine düşen göktaşı için 200 bin euroya varan teklifler alan Türkiye kökenli aile, milyarlarca yaşı olan taşı satmadan önce müzede... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T18:22+0300
2023-05-23T18:50+0300
yaşam
almanya
schleswig-holstein
türkiye
türk
aile
göktaşı
meteor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102627/68/1026276833_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_7d2502bcfa88566cd5857842ea959b9c.jpg
Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin Elmshorn kentinde yaşayan Şahin ailesinin hayatı, 25 Nisan'da anne ile kızı evlerinin bahçesinde kahve içerken kopan gümbürtüyle değişti. Bahçede aniden krater açılırken, "Gaz kaçağından veya kimyasal reaksiyondan kaynaklandığını düşündük ve itfaiyeye haber verdik" diyen baba Murat Şahin, göktaşı olabileceğinin başta akıllarına gelmediğini belirtti. Daha sonra kızlarının kraterin içinde yatan 3.7 kilo ağırlığındaki tanımsız kütleye mıknatıslarla test yapma önerisinde bulunduğunu aktaran baba Şahin, "Normal taşların tersine, göktaşının çarpışmadan saatler sonra manyetik kaldığını duymuşlar" dedi. Muhtemelen 4.5 milyar yaşındaEvdeki panodan çıkardıkları mıknatısın gerçekten de yapıştığı taş, Şahin ailesi için talih kuşuna dönüştü. Ancak baba Şahin, uluslararası çapta 200 bin euroya varan teklifler verilen muhtemelen 4.5 milyar yaşındaki göktaşını hemen satmak istemediklerini belirtti:Artık bir kasada muhafaza ediliyorŞahin ailesinin artık bir kasada saklanan göktaşıyla ilgili açıklama yapan Meteor Çalışma Grubu'ndan Carsten Jonas, gerçekten heyecan verici bir durum olduğunu belirtti. Eyalete bugüne dek düşen en büyük göktaşı"Bu, Schleswig-Holstein'a bugüne kadar çarpmış en büyük göktaşı" diyen Jonas, daha önce 1962'de Kiel'de çatıya düşenin bir kilo, 2019'da düşenin sadece 28 gram ağırlığında olduğunu hatırlatarak şu bilgiyi verdi:"Elmshorn göktaşı, Mars ile Jüpiter arasındaki bir asteroit kuşağından geliyor. Milyonlarca kilometre yol kat ederek buraya ulaştı."Aslında ağırlığı 100 kilogramdan fazlaydı25 Nisan'da tam bir meteor yağmuruna sahne olan Elmshorn'a düşen diğerleri Şahin ailesine nasip olandan çok daha küçüktü. Çoğu göktaşı atmosferde yanar ve asla yeryüzüne ulaşmaz. Meteoritical Bulletin'e göre yeryüzüne yılda 7 göktaşı düşüyor. Şahin ailesine nasip olan göktaşının Dünya'nın yörüngesine girmeden önce toplam ağırlığının 100 kilogramdan fazla olduğu, yakıcı hızla atmosferden geçerken ağırlığının büyük kısmını yaktığı varsayılıyor.
almanya
schleswig-holstein
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102627/68/1026276833_279:0:1116:628_1920x0_80_0_0_8e4f345d803432ab41c1c5f86358ebef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, schleswig-holstein, türkiye, türk, aile, göktaşı, meteor
almanya, schleswig-holstein, türkiye, türk, aile, göktaşı, meteor

Bahçeye düşen göktaşı için 200 bin euroluk teklif alan Şahin ailesi: Müzede de sergilensin istiyoruz

18:22 23.05.2023 (güncellendi: 18:50 23.05.2023)
© AAGöktaşı
Göktaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Almanya'da evlerinin bahçesine düşen göktaşı için 200 bin euroya varan teklifler alan Türkiye kökenli aile, milyarlarca yaşı olan taşı satmadan önce müzede diğer insanlar için de erişilebilir kılmak istiyor.
Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin Elmshorn kentinde yaşayan Şahin ailesinin hayatı, 25 Nisan'da anne ile kızı evlerinin bahçesinde kahve içerken kopan gümbürtüyle değişti.
Bahçede aniden krater açılırken, "Gaz kaçağından veya kimyasal reaksiyondan kaynaklandığını düşündük ve itfaiyeye haber verdik" diyen baba Murat Şahin, göktaşı olabileceğinin başta akıllarına gelmediğini belirtti.
Daha sonra kızlarının kraterin içinde yatan 3.7 kilo ağırlığındaki tanımsız kütleye mıknatıslarla test yapma önerisinde bulunduğunu aktaran baba Şahin, "Normal taşların tersine, göktaşının çarpışmadan saatler sonra manyetik kaldığını duymuşlar" dedi.

Muhtemelen 4.5 milyar yaşında

Evdeki panodan çıkardıkları mıknatısın gerçekten de yapıştığı taş, Şahin ailesi için talih kuşuna dönüştü.
Ancak baba Şahin, uluslararası çapta 200 bin euroya varan teklifler verilen muhtemelen 4.5 milyar yaşındaki göktaşını hemen satmak istemediklerini belirtti:

"Bekleyip göreceğiz. Taşa aşık olduk. O yüzden diğer insanlar için de erişilebilir kılmak istiyoruz. Elbette, göktaşının en azından geçici olarak başkaları tarafından görülebilmesi de bizim için önemli olacaktır. Belki bir dizi müzede sergilenebilir."

Artık bir kasada muhafaza ediliyor

Şahin ailesinin artık bir kasada saklanan göktaşıyla ilgili açıklama yapan Meteor Çalışma Grubu'ndan Carsten Jonas, gerçekten heyecan verici bir durum olduğunu belirtti.

Eyalete bugüne dek düşen en büyük göktaşı

"Bu, Schleswig-Holstein'a bugüne kadar çarpmış en büyük göktaşı" diyen Jonas, daha önce 1962'de Kiel'de çatıya düşenin bir kilo, 2019'da düşenin sadece 28 gram ağırlığında olduğunu hatırlatarak şu bilgiyi verdi:
"Elmshorn göktaşı, Mars ile Jüpiter arasındaki bir asteroit kuşağından geliyor. Milyonlarca kilometre yol kat ederek buraya ulaştı."

Aslında ağırlığı 100 kilogramdan fazlaydı

25 Nisan'da tam bir meteor yağmuruna sahne olan Elmshorn'a düşen diğerleri Şahin ailesine nasip olandan çok daha küçüktü.
Çoğu göktaşı atmosferde yanar ve asla yeryüzüne ulaşmaz. Meteoritical Bulletin'e göre yeryüzüne yılda 7 göktaşı düşüyor.
Şahin ailesine nasip olan göktaşının Dünya'nın yörüngesine girmeden önce toplam ağırlığının 100 kilogramdan fazla olduğu, yakıcı hızla atmosferden geçerken ağırlığının büyük kısmını yaktığı varsayılıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала