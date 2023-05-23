https://sputniknews.com.tr/20230523/aracini-yayalarin-uzerine-surmustu-istenen-ceza-belli-oldu--1071449476.html

Aracını yayaların üzerine sürmüştü: İstenen ceza belli oldu

Aracını yayaların üzerine sürmüştü: İstenen ceza belli oldu

Bakırköy'de, bir kadını darp ettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yeniden... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T14:33+0300

2023-05-23T14:33+0300

2023-05-23T14:33+0300

türkiye

bakırköy

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kadın

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ceza

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Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.Duruşmada, Adli Tıp Kurumu'nda gelen iki rapor okundu. Raporlarda, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtilirken yaralanan mağdur A.A'da ise birinci dereceden kırık olduğu bildirildi.Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 2 Ekim 2018'de sanık Görkem Sertaç Göçmen'in mağdur A.A. ile Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde tartışmaya başladığını, sanığın A.A'ya tokat atarak darbettiğini, A.A'nın bunun üzerine çevreden yardım istediğini, olay yerine ilk gelen Z.M.D'nin yardım etmek için müdahale ettiğini ve sanığın tartıştığı bu kişiyi yumrukla darbettiğini belirtti.Mağdur Cebrail Şık ve bazı kişilerin yardım etmek için müdahale ettiği, sanığın sonrasında bindiği aracını üzerine sürerek Şık'ı yaraladığı ifade edilen mütalaada, sanığın sonrasında aracını kalabalığın üzerine sürerek 4 kişiyi yaraladığı kaydedildi.Mağdur olarak beyanı alınan Muhammet Ali Yalçın'da ise herhangi bir yaralanma tespit edilemediği anlatılan mütalaada, sanığın aracıyla uzaklaştığı olay yerine tekrar geldiği ve mağdur Z.M.D'ye silah sayılan bir cisimle vurduğu anlatıldı.Mütalaada, sanığın A.A'ya karşı 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya, Z.M.D'ye karşı "silahla yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, Cebrail Şık'a karşı "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya, mağdur Recep Göçer'e yönelik "olası kastla yaralama" suçundan 1 yıl 1 aydan 4 yıl 6 aya, katılanlar Esra Abacı ve Canberk Arıkan'ı "olası kastla yaralama" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Savcılık, mütalaada, sanığın toplam 5 yıl 10 aydan 19 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.Olayın geçmişiBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, savcı baba ve hakim annenin çocuğu olan sanık Görkem Sertaç Göçmen ve arkadaşı A.A'nın 2 Ekim 2018'de Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araçta tartışmaya başladıkları belirtiliyor.Sanığın yardım etmek isteyen kişilere yönelik eylemlerinin anlatıldığı iddianamede, olay yerinde 8 kişiyi yaralayıp 1 kişinin malına zarar verdiği gerekçesiyle Göçmen'in, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahla birden fazla kişiye karşı kasten yaralama', 'birden fazla kişiye karşı yaralama' ile 'mala zarar verme' suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 13 Kasım 2020'de açıklanan kararda, sanık Görkem'e 7 mağdura karşı 'kasten yaralama' suçundan 9 yıl hapis cezası verilmişti.Mahkeme, sanık Göçmen'in mağdur Ahmet Seven'e yönelik "mala zarar verme" suçundan uzlaşıldığı için bu suçun düşürülmesine, mağdur Mehmet Ali Yalçın'a yönelik 'kasıtla yaralamaya sebep verme' suçunun unsurları oluşmadığından da bu suç yönünden beraatini kararlaştırmıştı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ile bir kısım katılan ve sanık avukatı, kararla ilgili istinafa itirazda bulunmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 9 yıl hapis cezası verdiği sanık Görkem Sertaç Göçmen ile ilgili kararı eksiklikler olduğu gerekçesiyle bozmuştu.

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bakırköy, araç, kadın, darp, mahkeme, ceza