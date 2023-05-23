https://sputniknews.com.tr/20230523/almanya-turkiyenin-basin-ve-ifade-ozgurlugu-suclamasini-reddetti-1071475910.html

Almanya, Türkiye’nin ‘basın ve ifade özgürlüğü’ suçlamasını reddetti

Almanya, Türkiye’nin ‘basın ve ifade özgürlüğü’ suçlamasını reddetti

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i bakanlığa çağırdığını ve görüşme sırasında Türk gazetecilerin gözaltına... 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T22:05+0300

2023-05-23T22:05+0300

2023-05-23T22:05+0300

dünya

almanya

türkiye

basın özgürlüğü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/02/1054350014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_955921f497c094aae2364beb3905b74a.jpg

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Bugün Türkiye Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Ona Federal Hükümet’in Türk hükümetinin Almanya’daki ifade ve basın özgürlüğü ile yargı konusundaki suçlamalarını kararlı bir biçimde reddettiği iletildi” ifadelerine yer verildi.Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin iki Frankfurt büro temsilcisinin Almanya'da gözaltına alınmasıyla ilgili Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırmıştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, basın özgürlüğünün önemi anımsatılarak “Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın özgür basına yönelik bu eylemi, çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymaktadır” denmişti. İki Sabah çalışanının gözaltına alınması “Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemi” olarak nitelendirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230517/almanyada-gozaltina-alinan-turk-gazeteciler-serbest-birakildi-1071230117.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, türkiye, basın özgürlüğü