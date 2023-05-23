https://sputniknews.com.tr/20230523/almanya-turkiyenin-basin-ve-ifade-ozgurlugu-suclamasini-reddetti-1071475910.html
Almanya, Türkiye’nin ‘basın ve ifade özgürlüğü’ suçlamasını reddetti
Almanya, Türkiye’nin ‘basın ve ifade özgürlüğü’ suçlamasını reddetti
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i bakanlığa çağırdığını ve görüşme sırasında Türk gazetecilerin gözaltına... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T22:05+0300
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almanya
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basın özgürlüğü
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Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Bugün Türkiye Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Ona Federal Hükümet’in Türk hükümetinin Almanya’daki ifade ve basın özgürlüğü ile yargı konusundaki suçlamalarını kararlı bir biçimde reddettiği iletildi” ifadelerine yer verildi.Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin iki Frankfurt büro temsilcisinin Almanya'da gözaltına alınmasıyla ilgili Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırmıştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, basın özgürlüğünün önemi anımsatılarak “Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın özgür basına yönelik bu eylemi, çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymaktadır” denmişti. İki Sabah çalışanının gözaltına alınması “Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemi” olarak nitelendirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230517/almanyada-gozaltina-alinan-turk-gazeteciler-serbest-birakildi-1071230117.html
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almanya, türkiye, basın özgürlüğü
almanya, türkiye, basın özgürlüğü
Almanya, Türkiye’nin ‘basın ve ifade özgürlüğü’ suçlamasını reddetti
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i bakanlığa çağırdığını ve görüşme sırasında Türk gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili Ankara’dan gelen 'basın ve ifade özgürlüğüne saldırı' suçlamaları kararlı bir biçimde reddettiğini belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Bugün Türkiye Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Ona Federal Hükümet’in Türk hükümetinin Almanya’daki ifade ve basın özgürlüğü ile yargı konusundaki suçlamalarını kararlı bir biçimde reddettiği iletildi” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin iki Frankfurt büro temsilcisinin Almanya'da gözaltına alınmasıyla ilgili Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırmıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, basın özgürlüğünün önemi anımsatılarak “Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın özgür basına yönelik bu eylemi, çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymaktadır” denmişti. İki Sabah çalışanının gözaltına alınması “Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemi” olarak nitelendirilmişti.