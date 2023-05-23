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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/aksener-geldigi-zaman-fikrimi-soylerim-1071463441.html
Akşener'den 'mutabakat metni' açıklaması: Nihai hali bize ulaşacaktır
Akşener'den 'mutabakat metni' açıklaması: Nihai hali bize ulaşacaktır
İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında konuşulan ortak mutabakat metniyle... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T18:41+0300
2023-05-23T18:56+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
iyi parti
ümit özdağ
kemal kılıçdaroğlu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy'de gerçekleştirdiği ev ziyaretinin ardından bal üretimi yapan bir fabrikanın tesislerine geldi. Burada açıklama yapan Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında konuşulan ortak mutabakat metni hakkında konuştu. Akşener, "Henüz gelmedi. Her ikisi de o mutabakat metni üzerinde fikirlerini muhtemelen birleştirdikten sonra diğer genel başkanlara da iletilecektir muhtemelen. Geldiği zaman fikrimi söylerim. Sayın Özdağ, sığınmacılar konusunda Anayasa’nın değiştirilemez 4 maddesi konusunda, 66’ncı maddesi konusunda Millet İttifakı’nın bileşenlerinin bir itirazı yok. Zaten bizim parlamenter sisteme geçiş noktasındaki mutabakat metnimizde de böyle bir durum yok. Dolayısıyla uzlaşacaklarına eminim" dedi. HÜDA PAR yanıtıİYİ Parti lideri, dün akşam katıldığı televizyon programında HÜDA PAR programına yönelik sözlerinin ardından bu partiden gelen tepkilerin kendisi için şeref madalyası olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230523/huda-par-aksener-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacak-1071433785.html
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meral akşener, iyi parti, ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu
meral akşener, iyi parti, ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu

Akşener'den 'mutabakat metni' açıklaması: Nihai hali bize ulaşacaktır

18:41 23.05.2023 (güncellendi: 18:56 23.05.2023)
© AAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında konuşulan ortak mutabakat metniyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy'de gerçekleştirdiği ev ziyaretinin ardından bal üretimi yapan bir fabrikanın tesislerine geldi.
Burada açıklama yapan Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında konuşulan ortak mutabakat metni hakkında konuştu.
Akşener, "Henüz gelmedi. Her ikisi de o mutabakat metni üzerinde fikirlerini muhtemelen birleştirdikten sonra diğer genel başkanlara da iletilecektir muhtemelen. Geldiği zaman fikrimi söylerim. Sayın Özdağ, sığınmacılar konusunda Anayasa’nın değiştirilemez 4 maddesi konusunda, 66’ncı maddesi konusunda Millet İttifakı’nın bileşenlerinin bir itirazı yok. Zaten bizim parlamenter sisteme geçiş noktasındaki mutabakat metnimizde de böyle bir durum yok. Dolayısıyla uzlaşacaklarına eminim" dedi.

HÜDA PAR yanıtı

İYİ Parti lideri, dün akşam katıldığı televizyon programında HÜDA PAR programına yönelik sözlerinin ardından bu partiden gelen tepkilerin kendisi için şeref madalyası olduğunu kaydetti.
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
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HÜDA PAR, Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak
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