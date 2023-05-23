https://sputniknews.com.tr/20230523/adanada-saganak-caddeler-su-altinda-kaldi-1071427721.html

Adana’da sağanak: Caddeler su altında kaldı

Adana’da sağanak: Caddeler su altında kaldı

Adana’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle birçok ana arter, ara sokaklar ve iş yerleri su altında kaldı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T09:49+0300

2023-05-23T09:49+0300

2023-05-23T09:49+0300

türkiye

adana

yağış

cadde

su

sağanak

sağanak yağış

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Meteoroloji'den yapılan uyarıda Adana’da hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış olacağı duyuruldu. Sabah saatlerinde kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Şehrin birçok bölgesinde ana caddeler su altında kalırken sürücüler zor anlar yaşandı. Bazı sürücüler ise yolda kaldı. İş yerlerini ve ara sokakları da su basarken parklarda bulunan bazı ağaçlar da devrildi.

https://sputniknews.com.tr/20230523/meteorolojiden-4-il-icin-kuvvetli-saganak-yagis-uyarisi-1071425263.html

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adana, yağış, cadde, su, sağanak, sağanak yağış