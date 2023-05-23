https://sputniknews.com.tr/20230523/adanada-saganak-caddeler-su-altinda-kaldi-1071427721.html
Adana’da sağanak: Caddeler su altında kaldı
Adana’da sağanak: Caddeler su altında kaldı
Adana’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle birçok ana arter, ara sokaklar ve iş yerleri su altında kaldı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T09:49+0300
2023-05-23T09:49+0300
2023-05-23T09:49+0300
türkiye
adana
yağış
cadde
su
sağanak
sağanak yağış
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Meteoroloji'den yapılan uyarıda Adana’da hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış olacağı duyuruldu. Sabah saatlerinde kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Şehrin birçok bölgesinde ana caddeler su altında kalırken sürücüler zor anlar yaşandı. Bazı sürücüler ise yolda kaldı. İş yerlerini ve ara sokakları da su basarken parklarda bulunan bazı ağaçlar da devrildi.
https://sputniknews.com.tr/20230523/meteorolojiden-4-il-icin-kuvvetli-saganak-yagis-uyarisi-1071425263.html
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adana, yağış, cadde, su, sağanak, sağanak yağış
adana, yağış, cadde, su, sağanak, sağanak yağış
Adana’da sağanak: Caddeler su altında kaldı
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Adana’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle birçok ana arter, ara sokaklar ve iş yerleri su altında kaldı.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda Adana’da hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış olacağı duyuruldu.
Sabah saatlerinde kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Şehrin birçok bölgesinde ana caddeler su altında kalırken sürücüler zor anlar yaşandı.
Bazı sürücüler ise yolda kaldı. İş yerlerini ve ara sokakları da su basarken parklarda bulunan bazı ağaçlar da devrildi.