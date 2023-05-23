https://sputniknews.com.tr/20230523/adalet-partisi-lideri-vecdet-oz-sinan-ogan-yuzde-495-alan-erdogani-tercih-etmek-daha-kolay-dedi-1071574057.html
Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: Sinan Oğan ‘yüzde 49,5 alan Erdoğan’ı tercih etmek daha kolay’ dedi
Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: Sinan Oğan ‘yüzde 49,5 alan Erdoğan’ı tercih etmek daha kolay’ dedi
Dağılan ATA İttifakı’nın bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Sinan Oğan’ın yüzde 49,5 alan Erdoğan’ı desteklemeye daha yakın söylemleri... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T18:20+0300
2023-05-23T18:20+0300
2023-05-25T18:22+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
vecdet öz
ata ittifakı
sinan oğan
millet ittifakı
cumhur ittifakı
recep tayyip erdoğan
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Seçimlerde barajı geçemeyen ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldı. Fakat ittifak dağıldı. İttifakın bileşenlerinden Adalet Partisi, ikinci turda Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.‘Cumhuriyete sahip çıkmak ve demokrasinin devamı için Kemal Bey’e destek kararı aldık’Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, kararın nedenini, Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında anlattı. Öz, muhalefet için kurulduklarını ve iktidarı destekleyerek bir alternatif sunamayacaklarını söyleyerek, “Cumhuriyetin mesuliyeti içerisinde, cumhuriyet rejimine sahip çıkmak ve demokrasinin devamı için Kemal Bey’e destek verme kararı aldık” ifadelerini kullandı:‘Sinan Oğan toplantıda yüzde 49,5 alan Erdoğan’ı tercih etmek daha kolay dedi’Sinan Oğan’ın yüzde 49,5 alan Erdoğan’ı desteklemeye daha yakın söylemleri sonrası ittifaktan ayrıldıklarını ifade eden Öz, “Seçmen Sinan Oğan’a oy vermedi, söylemlerimize ve dik duruşumuza oy verdi” değerlendirmesinde bulundu:
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Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
radyo, vecdet öz, ata ittifakı, sinan oğan, millet ittifakı, cumhur ittifakı, recep tayyip erdoğan
radyo, vecdet öz, ata ittifakı, sinan oğan, millet ittifakı, cumhur ittifakı, recep tayyip erdoğan
Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: Sinan Oğan ‘yüzde 49,5 alan Erdoğan’ı tercih etmek daha kolay’ dedi
18:20 23.05.2023 (güncellendi: 18:22 25.05.2023) Abone ol
Dağılan ATA İttifakı’nın bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Sinan Oğan’ın yüzde 49,5 alan Erdoğan’ı desteklemeye daha yakın söylemleri sonrası ittifaktan ayrıldıklarını söyledi ve “Seçmen Sinan Oğan’a oy vermedi, söylemlerimize ve dik duruşumuza oy verdi” değerlendirmesinde bulundu.
Seçimlerde barajı geçemeyen ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldı. Fakat ittifak dağıldı. İttifakın bileşenlerinden Adalet Partisi, ikinci turda Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.
‘Cumhuriyete sahip çıkmak ve demokrasinin devamı için Kemal Bey’e destek kararı aldık’
Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, kararın nedenini, Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında anlattı. Öz, muhalefet için kurulduklarını ve iktidarı destekleyerek bir alternatif sunamayacaklarını söyleyerek, “Cumhuriyetin mesuliyeti içerisinde, cumhuriyet rejimine sahip çıkmak ve demokrasinin devamı için Kemal Bey’e destek verme kararı aldık” ifadelerini kullandı:
“Siyaset bir süreçtir. Demokrasinin gereği bu sürece dahil olmak lazım. İdeolojik kavramların Türkiye’de öneminin kalmadığı bir süreçten geçiyoruz. Şimdi bir siyasal islam projesi, bir rejim devreye sokulmaya çalışılıyor. Biz de cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz. Bize düşen tarihi bir görev var. Bu mesuliyet içinde düşündüğünüz zaman, siz ‘bana ne’ diyemezsiniz. ATA İttifakı’nı da bu yüzden kurduk. Kemal Bey benim bürokrasiden arkadaşım. Yaklaşık 30 küsür senelik dostuz. Kendisini çok iyi tanıyorum. Dürüst, namuslu, haysiyetli, onurlu bir insandır. Asla hata yapmaz, nefret dili kullanmaz, böyle ılımlı, düzgün bir insandır. Sonra CHP tabii Atatürk’ü, Cumhuriyet’i temsil eden bir makamdır. Atatürk’ün bir hediyesidir. Adalet Partisi de, ufak bir anlaşmazlık sonrası kurulmuş olan bir parti. Belki ayarları bozulmuştur, geçmişin hesabını sorup özeleştiri de yapmak lazım. Kemal Bey İstanbul’da belediye başkan adayıyken, aynı dönem ben de CHP’den Beylikdüzü belediye başkan adayıydım. Dolayısıyla sık sık yollarımız kesişti. Şimdi bir kere daha bir araya geldik; cumhuriyetin mesuliyeti içerisinde, cumhuriyet rejimine sahip çıkmak ve demokrasinin devamı için destek verme kararı aldık.”
‘Sinan Oğan toplantıda yüzde 49,5 alan Erdoğan’ı tercih etmek daha kolay dedi’
Sinan Oğan’ın yüzde 49,5 alan Erdoğan’ı desteklemeye daha yakın söylemleri sonrası ittifaktan ayrıldıklarını ifade eden Öz, “Seçmen Sinan Oğan’a oy vermedi, söylemlerimize ve dik duruşumuza oy verdi” değerlendirmesinde bulundu:
“ATA İttifakı’ndan biz, Sinan Oğan’ın Erdoğan’ı destekleme eğilimini gördüğümüz için ayrıldık. Bize karşı garip bir tavır vardı. Ben hep Atatürk, Cumhuriyet diyordum, hep Millet İttifakı’nda olmayı isterdik diyordum. Sokakta da AKP karşıtı bir kampanya yürütüyorduk. Çünkü ben Adalet Partisi’ni muhalefet yapmak üzere kurdum. ATA İttifakı’nda da bu yüzden yer aldık. Fakat muhalefette bir frenleme, bize karşı bir tavır gördüm. Nedenini anlamıyordum. Sonra seçmen yurt dışında oy kullanmaya başlayınca ben endişeye kapıldım. ATA İttifakı barajı aşamadı, Sinan Oğan da ikinci tura kalamadı diyelim, ne yapmalıydık? Demokrasi devam edecek, bir toplantı yapalım dedik. Toplantıda “Cumhur İttifakı yüzde 49,5 aldı, orayı tercih etsek daha kolay” teklifinde bulundu Sinan Bey. Ben de bunu duyunca şok oldum, “Cumhur İttifakı’na destek için mi kurulduk? Biz muhalefet yapıyoruz. Cumhuriyetin bütün kodlarıyla oynandı, Yunan kazansaydı diyen adamların tabutuna omuz verenlerle yürümek olur mu?” dedim ve ceketimi alıp çıktım. Anladım ki bunların kararı Cumhur İttifakı’na destek vermek ve derhal GİK’i topladım, Sinan Oğan’ın düşüncelerini aktardım. Seçmenin Sinan Oğan’a değil, söylemlerimize oy verdiğini söyledim.”