Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: Sinan Oğan ‘yüzde 49,5 alan Erdoğan’ı tercih etmek daha kolay’ dedi

“Siyaset bir süreçtir. Demokrasinin gereği bu sürece dahil olmak lazım. İdeolojik kavramların Türkiye’de öneminin kalmadığı bir süreçten geçiyoruz. Şimdi bir siyasal islam projesi, bir rejim devreye sokulmaya çalışılıyor. Biz de cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz. Bize düşen tarihi bir görev var. Bu mesuliyet içinde düşündüğünüz zaman, siz ‘bana ne’ diyemezsiniz. ATA İttifakı’nı da bu yüzden kurduk. Kemal Bey benim bürokrasiden arkadaşım. Yaklaşık 30 küsür senelik dostuz. Kendisini çok iyi tanıyorum. Dürüst, namuslu, haysiyetli, onurlu bir insandır. Asla hata yapmaz, nefret dili kullanmaz, böyle ılımlı, düzgün bir insandır. Sonra CHP tabii Atatürk’ü, Cumhuriyet’i temsil eden bir makamdır. Atatürk’ün bir hediyesidir. Adalet Partisi de, ufak bir anlaşmazlık sonrası kurulmuş olan bir parti. Belki ayarları bozulmuştur, geçmişin hesabını sorup özeleştiri de yapmak lazım. Kemal Bey İstanbul’da belediye başkan adayıyken, aynı dönem ben de CHP’den Beylikdüzü belediye başkan adayıydım. Dolayısıyla sık sık yollarımız kesişti. Şimdi bir kere daha bir araya geldik; cumhuriyetin mesuliyeti içerisinde, cumhuriyet rejimine sahip çıkmak ve demokrasinin devamı için destek verme kararı aldık.”