https://sputniknews.com.tr/20230523/abdli-senatorler-kosovayi-ziyaret-etti-1071420062.html

ABD'li senatörler Kosova'yı ziyaret etti

ABD'li senatörler Kosova'yı ziyaret etti

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD'li senatörler Chris Murphy ve Gary Peters ile bir araya geldi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-23T00:21+0300

2023-05-23T00:21+0300

2023-05-23T00:21+0300

dünya

abd

kosova

senatör

sırbistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071419894_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df73ac35b2038915438df7d0e204e013.jpg

Kosova Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşmede, askeri işbirliğinin artırılması, Kosova'nın uluslararası kuruluşlara üye olması, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkiler ile siber güvenlik gibi konular ele alındı.Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'nın dünyanın 'en Amerikan yanlısı ülkesi' olduğunu ve bundan dolayı gurur duyduğunu söyledi.Osmani, "Avrupa'nın tüm güvenlik mimarisinin hegemonik ve otokratik zihniyet tarafından zorlandığı bu dönemde, Kosova'nın nerede konumlandığı ve neye hizmet ettiği konusunda hiçbir şüphesi yok. Kosova her zaman ABD ve diğer müttefiklerinin yanındadır, özgürlük ve demokrasi değerlerinin yanındadır" ifadelerini kullandı.Senatör Murphy de konuşmasında, Sırbistan'ın Kosova'nın uluslararası örgütlere katılmasına engel olmayı bırakması gerektiğini savundu.ABD'nin Kosova'yı uluslararası kurumlara ve AB'ye giden yolda tutmak için mümkün olan her şeyi yaptığından emin olmak için Kosova'yı ziyaret ettiklerini söyleyen Murphy, "ABD ile Kosova arasındaki ilişkiler güçlüdür ve daha da güçlenmektedir" ifadelerini kullandı.Senatör Peters ise Kosova ile ABD'nin özel bir ilişkisi olduğunu ve ABD'nin Kosova'ya siber güvenlik konusunda da yardım edeceğini sözlerine ekledi.ABD'li senatörler, Kosova ziyaretleri kapsamında Başbakan Albin Kurti ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Senatörler, hafta içerisinde diğer Balkan ülkelerini de ziyaret edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230518/abd-sirbistanin-avrupa-atlantik-topluluguna-yakinlasmasina-yardimci-olmamiz-gerek-1071279328.html

kosova

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, kosova, senatör, sırbistan