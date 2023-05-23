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ABD'li senatörler Kosova'yı ziyaret etti
ABD'li senatörler Kosova'yı ziyaret etti
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD'li senatörler Chris Murphy ve Gary Peters ile bir araya geldi. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
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Kosova Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşmede, askeri işbirliğinin artırılması, Kosova'nın uluslararası kuruluşlara üye olması, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkiler ile siber güvenlik gibi konular ele alındı.Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'nın dünyanın 'en Amerikan yanlısı ülkesi' olduğunu ve bundan dolayı gurur duyduğunu söyledi.Osmani, "Avrupa'nın tüm güvenlik mimarisinin hegemonik ve otokratik zihniyet tarafından zorlandığı bu dönemde, Kosova'nın nerede konumlandığı ve neye hizmet ettiği konusunda hiçbir şüphesi yok. Kosova her zaman ABD ve diğer müttefiklerinin yanındadır, özgürlük ve demokrasi değerlerinin yanındadır" ifadelerini kullandı.Senatör Murphy de konuşmasında, Sırbistan'ın Kosova'nın uluslararası örgütlere katılmasına engel olmayı bırakması gerektiğini savundu.ABD'nin Kosova'yı uluslararası kurumlara ve AB'ye giden yolda tutmak için mümkün olan her şeyi yaptığından emin olmak için Kosova'yı ziyaret ettiklerini söyleyen Murphy, "ABD ile Kosova arasındaki ilişkiler güçlüdür ve daha da güçlenmektedir" ifadelerini kullandı.Senatör Peters ise Kosova ile ABD'nin özel bir ilişkisi olduğunu ve ABD'nin Kosova'ya siber güvenlik konusunda da yardım edeceğini sözlerine ekledi.ABD'li senatörler, Kosova ziyaretleri kapsamında Başbakan Albin Kurti ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Senatörler, hafta içerisinde diğer Balkan ülkelerini de ziyaret edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230518/abd-sirbistanin-avrupa-atlantik-topluluguna-yakinlasmasina-yardimci-olmamiz-gerek-1071279328.html
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abd, kosova, senatör, sırbistan
abd, kosova, senatör, sırbistan

ABD'li senatörler Kosova'yı ziyaret etti

00:21 23.05.2023
© AAKosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD'li senatörler Chris Murphy ve Gary Peters ile bir araya geldi.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD'li senatörler Chris Murphy ve Gary Peters ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AA
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD'li senatörler Chris Murphy ve Gary Peters ile bir araya geldi.
Kosova Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşmede, askeri işbirliğinin artırılması, Kosova'nın uluslararası kuruluşlara üye olması, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkiler ile siber güvenlik gibi konular ele alındı.
Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'nın dünyanın 'en Amerikan yanlısı ülkesi' olduğunu ve bundan dolayı gurur duyduğunu söyledi.
Osmani, "Avrupa'nın tüm güvenlik mimarisinin hegemonik ve otokratik zihniyet tarafından zorlandığı bu dönemde, Kosova'nın nerede konumlandığı ve neye hizmet ettiği konusunda hiçbir şüphesi yok. Kosova her zaman ABD ve diğer müttefiklerinin yanındadır, özgürlük ve demokrasi değerlerinin yanındadır" ifadelerini kullandı.
Senatör Murphy de konuşmasında, Sırbistan'ın Kosova'nın uluslararası örgütlere katılmasına engel olmayı bırakması gerektiğini savundu.
ABD'nin Kosova'yı uluslararası kurumlara ve AB'ye giden yolda tutmak için mümkün olan her şeyi yaptığından emin olmak için Kosova'yı ziyaret ettiklerini söyleyen Murphy, "ABD ile Kosova arasındaki ilişkiler güçlüdür ve daha da güçlenmektedir" ifadelerini kullandı.
Senatör Peters ise Kosova ile ABD'nin özel bir ilişkisi olduğunu ve ABD'nin Kosova'ya siber güvenlik konusunda da yardım edeceğini sözlerine ekledi.
ABD'li senatörler, Kosova ziyaretleri kapsamında Başbakan Albin Kurti ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Senatörler, hafta içerisinde diğer Balkan ülkelerini de ziyaret edecek.
Kosova-Sırbistan arasındaki plaka geriliminde Kosovalı 300 Sırp polis istifa ederek Kosova hükümetinin plaka uygulamasını protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
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ABD: Sırbistan'ın Avrupa-Atlantik topluluğuna yakınlaşmasına yardımcı olmamız gerek
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