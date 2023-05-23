19 takımdan sadece 3'ü teknik direktör değiştirmedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Burak Demirel: Gayrimenkul sektöründeki yabancı alımların büyüklüğü 10 milyar dolar
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci tura giderken Sinan Oğan faktörü
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyaset Sinan Oğan'ın bugünkü açıklamasına kilitlendi.
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'deki çizgi roman dünyası
14:05
52 dk
ANLAT BANA
Konuklar: Milletvekili Gürsel Tekin ve ekonomist Şenol Babuşçu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Cidde'deki Arap Birliği zirvesi ve Esad'ın mesajları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Oğan’ın kararı
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Sandığa 6 gün kala Türkiye
18:33
0 dk
Z RAPORU
Sinan Oğan'ın kararı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasetten gelişmeler
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliği seçmende ne etki yapar?
09:01
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Sinan Oğan kararını verdi, gözler Ümit Özdağ'da
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı galibiyetle kapadı
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
Sinan Oğan'ın desteği yüzde 5'in tamamını kapsar mı?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230523/19-takimdan-sadece-3u-teknik-direktor-degistirmedi-1071434203.html
19 takımdan sadece 3'ü teknik direktör değiştirmedi
19 takımdan sadece 3'ü teknik direktör değiştirmedi
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunda mücadele eden 19 takımdan sadece 3'ü sezonu, başladığı teknik direktörle tamamladı. 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T12:09+0300
2023-05-23T12:09+0300
multimedya
teknik direktör
spor toto süper lig
fotoğraf
bülent korkmaz
samsunspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071436058_0:0:833:468_1920x0_80_0_0_702d25507ea34c63602820eb7aa06f4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/17/1071436058_99:0:723:468_1920x0_80_0_0_5cc4fc18ea14d2892aceecf1ca8199e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
teknik direktör, spor toto süper lig, fotoğraf, bülent korkmaz, samsunspor, фото
teknik direktör, spor toto süper lig, fotoğraf, bülent korkmaz, samsunspor, фото

19 takımdan sadece 3'ü teknik direktör değiştirmedi

12:09 23.05.2023
Abone olTelegram
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunda mücadele eden 19 takımdan sadece 3'ü sezonu, başladığı teknik direktörle tamamladı.
© AAKahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilme talepleri kabul edilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un yanı sıra Altaş Denizlispor, Altay, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor, Dyorex Boluspor, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Manisa FK, Sakaryaspor, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor sezon içinde teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.
Sadece 3 takım teknik direktörünü değiştirmedi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilme talepleri kabul edilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un yanı sıra Altaş Denizlispor, Altay, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor, Dyorex Boluspor, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Manisa FK, Sakaryaspor, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor sezon içinde teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.
© AALigde ikinci olarak doğrudan Süper Lig vizesi alan Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz, doğrudan play-off finaline yükselen Pendikspor'da Osman Özköylü ve play-off'ta mücadele edecek Bodrumspor'da İsmet Taşdemir sezon boyunca takımlarının başında kaldı.
Sadece 3 takım teknik direktörünü değiştirmedi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Ligde ikinci olarak doğrudan Süper Lig vizesi alan Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz, doğrudan play-off finaline yükselen Pendikspor'da Osman Özköylü ve play-off'ta mücadele edecek Bodrumspor'da İsmet Taşdemir sezon boyunca takımlarının başında kaldı.
© AA

Ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un yanı sıra diğer takımlarda görev yapan isimler şöyle:

Adanaspor: Mustafa Kaplan, Önder Karaveli, Eyüp Arın, Kemal Kılıç

Altaş Denizlispor: Mesut Bakkal, Mustafa Ali Gözlükaya, Giray Bulak, Kemal Kılıç, Bülent Ertuğrul

Altay: Sinan Kaloğlu, Ayhan Tuna Üzümcü Altınordu: Ufuk Kahraman, Cüneyt Yis, Gökhan Ünal, Hasan Özer

Ankara Keçiörengücü: Taner Taşkın, Ahmet Cingöz, Tacettin Bakacak

Beyçimento Bandırmaspor: Mustafa Gürsel, İsmail Yalçın, Mesut Bakkal, İlker Püren, Sami Uğurlu

Bodrumspor: İsmet Taşdemir

Çaykur Rizespor: Bülent Korkmaz

Ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor&#x27;un yanı sıra diğer takımlarda görev yapan isimler şöyle: Adanaspor: Mustafa Kaplan, Önder Karaveli, Eyüp Arın, Kemal Kılıç Altaş Denizlispor: Mesut Bakkal, Mustafa Ali Gözlükaya, Giray Bulak, Kemal Kılıç, Bülent Ertuğrul Altay: Sinan Kaloğlu, Ayhan Tuna Üzümcü Altınordu: Ufuk Kahraman, Cüneyt Yis, Gökhan Ünal, Hasan Özer Ankara Keçiörengücü: Taner Taşkın, Ahmet Cingöz, Tacettin Bakacak Beyçimento Bandırmaspor: Mustafa Gürsel, İsmail Yalçın, Mesut Bakkal, İlker Püren, Sami Uğurlu Bodrumspor: İsmet TaşdemirÇaykur Rizespor: Bülent Korkmaz - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un yanı sıra diğer takımlarda görev yapan isimler şöyle:

Adanaspor: Mustafa Kaplan, Önder Karaveli, Eyüp Arın, Kemal Kılıç

Altaş Denizlispor: Mesut Bakkal, Mustafa Ali Gözlükaya, Giray Bulak, Kemal Kılıç, Bülent Ertuğrul

Altay: Sinan Kaloğlu, Ayhan Tuna Üzümcü Altınordu: Ufuk Kahraman, Cüneyt Yis, Gökhan Ünal, Hasan Özer

Ankara Keçiörengücü: Taner Taşkın, Ahmet Cingöz, Tacettin Bakacak

Beyçimento Bandırmaspor: Mustafa Gürsel, İsmail Yalçın, Mesut Bakkal, İlker Püren, Sami Uğurlu

Bodrumspor: İsmet Taşdemir

Çaykur Rizespor: Bülent Korkmaz

© AA

Dyorex Boluspor: Sait Karafırtınalar, Muzaffer Bilazer, Levent Açıkgöz

Erzurumspor FK: Muzaffer Bilazer, Hakan Kutlu

Eyüpspor: İbrahim Üzülmez, Zafer Turan, Arda Turan

Gençlerbirliği: Metin Diyadin, Medet Coşkun, Taşkın Aksoy, Mustafa Dalcı, Sinan Kaloğlu

Göztepe: Turgay Altay, Sadık Ahmet Balcı, Ekrem Dağ

Manisa FK: Levent Eriş, Yalçın Koşukavak

Pendikspor: Osman Özköylü

Sakaryaspor: İlker Püren, Serkan Özbalta, Taner Taşkın

Tuzlaspor: Cenk Laleci, Eren Şafak, Suat Kaya, Barış Yılmazer, Özcan Bizati, Emre Morgil

Yeni Malatyaspor: Cihat Arslan, Hasan Özer, Yılmaz Vural

Yılport Samsunspor: Bayram Bektaş, Emre Bayraktar, Hüseyin Eroğlu

Dyorex Boluspor: Sait Karafırtınalar, Muzaffer Bilazer, Levent Açıkgöz Erzurumspor FK: Muzaffer Bilazer, Hakan Kutlu Eyüpspor: İbrahim Üzülmez, Zafer Turan, Arda Turan Gençlerbirliği: Metin Diyadin, Medet Coşkun, Taşkın Aksoy, Mustafa Dalcı, Sinan KaloğluGöztepe: Turgay Altay, Sadık Ahmet Balcı, Ekrem DağManisa FK: Levent Eriş, Yalçın Koşukavak Pendikspor: Osman ÖzköylüSakaryaspor: İlker Püren, Serkan Özbalta, Taner TaşkınTuzlaspor: Cenk Laleci, Eren Şafak, Suat Kaya, Barış Yılmazer, Özcan Bizati, Emre Morgil Yeni Malatyaspor: Cihat Arslan, Hasan Özer, Yılmaz Vural Yılport Samsunspor: Bayram Bektaş, Emre Bayraktar, Hüseyin Eroğlu - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Dyorex Boluspor: Sait Karafırtınalar, Muzaffer Bilazer, Levent Açıkgöz

Erzurumspor FK: Muzaffer Bilazer, Hakan Kutlu

Eyüpspor: İbrahim Üzülmez, Zafer Turan, Arda Turan

Gençlerbirliği: Metin Diyadin, Medet Coşkun, Taşkın Aksoy, Mustafa Dalcı, Sinan Kaloğlu

Göztepe: Turgay Altay, Sadık Ahmet Balcı, Ekrem Dağ

Manisa FK: Levent Eriş, Yalçın Koşukavak

Pendikspor: Osman Özköylü

Sakaryaspor: İlker Püren, Serkan Özbalta, Taner Taşkın

Tuzlaspor: Cenk Laleci, Eren Şafak, Suat Kaya, Barış Yılmazer, Özcan Bizati, Emre Morgil

Yeni Malatyaspor: Cihat Arslan, Hasan Özer, Yılmaz Vural

Yılport Samsunspor: Bayram Bektaş, Emre Bayraktar, Hüseyin Eroğlu

© AA

Ligde son 10 sezonda teknik direktör değiştirmeden sezonu bitiren takımlar ve çalıştırıcıları şöyle:

2013-2014: Ankaraspor (Osman Özköylü), Balıkesirspor (İsmail Ertekin), Başakşehir (Cihat Arslan), Manisaspor (Kemal Özdeş), Samsunspor (Hüseyin Kalpar)

2014-2015: Adana Demirspor (Ünal Karaman), Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Reha Erginer), Samsunspor (Erhan Altın)

2015-2016: Altınordu (Hüseyin Eroğlu)

2016-2017: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Fuat Çapa), Yeni Malatyaspor (İrfan Buz)

2017-2018: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), İstanbulspor (Yalçın Koşukavak), MKE Ankaragücü (İsmail Kartal), Ümraniyespor (Bayram Bektaş)

2018-2019: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Balıkesirspor (Giray Bulak), Eskişehirspor (Fuat Çapa), Hatayspor (İlhan Palut)

2019-2020: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (Serkan Özbalta)

2020-2021: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (İlker Püren), Bursaspor (Mustafa Er), GZT Giresunspor (Hakan Keleş), Yılport Samsunspor (Ertuğrul Sağlam)

2021-2022: Bereket Sigorta Ümraniyespor (Recep Uçar), Royal Hastanesi Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Gençlerbirliği (Metin Diyadin), MKE Ankaragücü (Mustafa Dalcı)

2022-2023: Çaykur Rizespor (Bülent Korkmaz), Pendikspor (Osman Özköylü), Bodrumspor (İsmet Taşdemir).

Ligde son 10 sezonda teknik direktör değiştirmeden sezonu bitiren takımlar ve çalıştırıcıları şöyle: 2013-2014: Ankaraspor (Osman Özköylü), Balıkesirspor (İsmail Ertekin), Başakşehir (Cihat Arslan), Manisaspor (Kemal Özdeş), Samsunspor (Hüseyin Kalpar) 2014-2015: Adana Demirspor (Ünal Karaman), Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Reha Erginer), Samsunspor (Erhan Altın) 2015-2016: Altınordu (Hüseyin Eroğlu) 2016-2017: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Fuat Çapa), Yeni Malatyaspor (İrfan Buz) 2017-2018: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), İstanbulspor (Yalçın Koşukavak), MKE Ankaragücü (İsmail Kartal), Ümraniyespor (Bayram Bektaş) 2018-2019: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Balıkesirspor (Giray Bulak), Eskişehirspor (Fuat Çapa), Hatayspor (İlhan Palut) 2019-2020: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (Serkan Özbalta) 2020-2021: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (İlker Püren), Bursaspor (Mustafa Er), GZT Giresunspor (Hakan Keleş), Yılport Samsunspor (Ertuğrul Sağlam) 2021-2022: Bereket Sigorta Ümraniyespor (Recep Uçar), Royal Hastanesi Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Gençlerbirliği (Metin Diyadin), MKE Ankaragücü (Mustafa Dalcı) 2022-2023: Çaykur Rizespor (Bülent Korkmaz), Pendikspor (Osman Özköylü), Bodrumspor (İsmet Taşdemir). - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Ligde son 10 sezonda teknik direktör değiştirmeden sezonu bitiren takımlar ve çalıştırıcıları şöyle:

2013-2014: Ankaraspor (Osman Özköylü), Balıkesirspor (İsmail Ertekin), Başakşehir (Cihat Arslan), Manisaspor (Kemal Özdeş), Samsunspor (Hüseyin Kalpar)

2014-2015: Adana Demirspor (Ünal Karaman), Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Reha Erginer), Samsunspor (Erhan Altın)

2015-2016: Altınordu (Hüseyin Eroğlu)

2016-2017: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Fuat Çapa), Yeni Malatyaspor (İrfan Buz)

2017-2018: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), İstanbulspor (Yalçın Koşukavak), MKE Ankaragücü (İsmail Kartal), Ümraniyespor (Bayram Bektaş)

2018-2019: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Balıkesirspor (Giray Bulak), Eskişehirspor (Fuat Çapa), Hatayspor (İlhan Palut)

2019-2020: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (Serkan Özbalta)

2020-2021: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (İlker Püren), Bursaspor (Mustafa Er), GZT Giresunspor (Hakan Keleş), Yılport Samsunspor (Ertuğrul Sağlam)

2021-2022: Bereket Sigorta Ümraniyespor (Recep Uçar), Royal Hastanesi Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Gençlerbirliği (Metin Diyadin), MKE Ankaragücü (Mustafa Dalcı)

2022-2023: Çaykur Rizespor (Bülent Korkmaz), Pendikspor (Osman Özköylü), Bodrumspor (İsmet Taşdemir).

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала