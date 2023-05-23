19 takımdan sadece 3'ü teknik direktör değiştirmedi

Ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un yanı sıra diğer takımlarda görev yapan isimler şöyle:
Adanaspor: Mustafa Kaplan, Önder Karaveli, Eyüp Arın, Kemal Kılıç
Altaş Denizlispor: Mesut Bakkal, Mustafa Ali Gözlükaya, Giray Bulak, Kemal Kılıç, Bülent Ertuğrul
Altay: Sinan Kaloğlu, Ayhan Tuna Üzümcü Altınordu: Ufuk Kahraman, Cüneyt Yis, Gökhan Ünal, Hasan Özer
Ankara Keçiörengücü: Taner Taşkın, Ahmet Cingöz, Tacettin Bakacak
Beyçimento Bandırmaspor: Mustafa Gürsel, İsmail Yalçın, Mesut Bakkal, İlker Püren, Sami Uğurlu
Bodrumspor: İsmet Taşdemir
Çaykur Rizespor: Bülent Korkmaz
Ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un yanı sıra diğer takımlarda görev yapan isimler şöyle:
Adanaspor: Mustafa Kaplan, Önder Karaveli, Eyüp Arın, Kemal Kılıç
Altaş Denizlispor: Mesut Bakkal, Mustafa Ali Gözlükaya, Giray Bulak, Kemal Kılıç, Bülent Ertuğrul
Altay: Sinan Kaloğlu, Ayhan Tuna Üzümcü Altınordu: Ufuk Kahraman, Cüneyt Yis, Gökhan Ünal, Hasan Özer
Ankara Keçiörengücü: Taner Taşkın, Ahmet Cingöz, Tacettin Bakacak
Beyçimento Bandırmaspor: Mustafa Gürsel, İsmail Yalçın, Mesut Bakkal, İlker Püren, Sami Uğurlu
Bodrumspor: İsmet Taşdemir
Çaykur Rizespor: Bülent Korkmaz
Dyorex Boluspor: Sait Karafırtınalar, Muzaffer Bilazer, Levent Açıkgöz
Erzurumspor FK: Muzaffer Bilazer, Hakan Kutlu
Eyüpspor: İbrahim Üzülmez, Zafer Turan, Arda Turan
Gençlerbirliği: Metin Diyadin, Medet Coşkun, Taşkın Aksoy, Mustafa Dalcı, Sinan Kaloğlu
Göztepe: Turgay Altay, Sadık Ahmet Balcı, Ekrem Dağ
Manisa FK: Levent Eriş, Yalçın Koşukavak
Pendikspor: Osman Özköylü
Sakaryaspor: İlker Püren, Serkan Özbalta, Taner Taşkın
Tuzlaspor: Cenk Laleci, Eren Şafak, Suat Kaya, Barış Yılmazer, Özcan Bizati, Emre Morgil
Yeni Malatyaspor: Cihat Arslan, Hasan Özer, Yılmaz Vural
Yılport Samsunspor: Bayram Bektaş, Emre Bayraktar, Hüseyin Eroğlu
Dyorex Boluspor: Sait Karafırtınalar, Muzaffer Bilazer, Levent Açıkgöz
Erzurumspor FK: Muzaffer Bilazer, Hakan Kutlu
Eyüpspor: İbrahim Üzülmez, Zafer Turan, Arda Turan
Gençlerbirliği: Metin Diyadin, Medet Coşkun, Taşkın Aksoy, Mustafa Dalcı, Sinan Kaloğlu
Göztepe: Turgay Altay, Sadık Ahmet Balcı, Ekrem Dağ
Manisa FK: Levent Eriş, Yalçın Koşukavak
Pendikspor: Osman Özköylü
Sakaryaspor: İlker Püren, Serkan Özbalta, Taner Taşkın
Tuzlaspor: Cenk Laleci, Eren Şafak, Suat Kaya, Barış Yılmazer, Özcan Bizati, Emre Morgil
Yeni Malatyaspor: Cihat Arslan, Hasan Özer, Yılmaz Vural
Yılport Samsunspor: Bayram Bektaş, Emre Bayraktar, Hüseyin Eroğlu
Ligde son 10 sezonda teknik direktör değiştirmeden sezonu bitiren takımlar ve çalıştırıcıları şöyle:
2013-2014: Ankaraspor (Osman Özköylü), Balıkesirspor (İsmail Ertekin), Başakşehir (Cihat Arslan), Manisaspor (Kemal Özdeş), Samsunspor (Hüseyin Kalpar)
2014-2015: Adana Demirspor (Ünal Karaman), Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Reha Erginer), Samsunspor (Erhan Altın)
2015-2016: Altınordu (Hüseyin Eroğlu)
2016-2017: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Fuat Çapa), Yeni Malatyaspor (İrfan Buz)
2017-2018: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), İstanbulspor (Yalçın Koşukavak), MKE Ankaragücü (İsmail Kartal), Ümraniyespor (Bayram Bektaş)
2018-2019: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Balıkesirspor (Giray Bulak), Eskişehirspor (Fuat Çapa), Hatayspor (İlhan Palut)
2019-2020: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (Serkan Özbalta)
2020-2021: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (İlker Püren), Bursaspor (Mustafa Er), GZT Giresunspor (Hakan Keleş), Yılport Samsunspor (Ertuğrul Sağlam)
2021-2022: Bereket Sigorta Ümraniyespor (Recep Uçar), Royal Hastanesi Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Gençlerbirliği (Metin Diyadin), MKE Ankaragücü (Mustafa Dalcı)
2022-2023: Çaykur Rizespor (Bülent Korkmaz), Pendikspor (Osman Özköylü), Bodrumspor (İsmet Taşdemir).
Ligde son 10 sezonda teknik direktör değiştirmeden sezonu bitiren takımlar ve çalıştırıcıları şöyle:
2013-2014: Ankaraspor (Osman Özköylü), Balıkesirspor (İsmail Ertekin), Başakşehir (Cihat Arslan), Manisaspor (Kemal Özdeş), Samsunspor (Hüseyin Kalpar)
2014-2015: Adana Demirspor (Ünal Karaman), Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Reha Erginer), Samsunspor (Erhan Altın)
2015-2016: Altınordu (Hüseyin Eroğlu)
2016-2017: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Boluspor (Fuat Çapa), Yeni Malatyaspor (İrfan Buz)
2017-2018: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), İstanbulspor (Yalçın Koşukavak), MKE Ankaragücü (İsmail Kartal), Ümraniyespor (Bayram Bektaş)
2018-2019: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Balıkesirspor (Giray Bulak), Eskişehirspor (Fuat Çapa), Hatayspor (İlhan Palut)
2019-2020: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (Serkan Özbalta)
2020-2021: Altınordu (Hüseyin Eroğlu), Ankara Keçiörengücü (İlker Püren), Bursaspor (Mustafa Er), GZT Giresunspor (Hakan Keleş), Yılport Samsunspor (Ertuğrul Sağlam)
2021-2022: Bereket Sigorta Ümraniyespor (Recep Uçar), Royal Hastanesi Bandırmaspor (Mustafa Gürsel), Gençlerbirliği (Metin Diyadin), MKE Ankaragücü (Mustafa Dalcı)
2022-2023: Çaykur Rizespor (Bülent Korkmaz), Pendikspor (Osman Özköylü), Bodrumspor (İsmet Taşdemir).