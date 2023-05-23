19 takımdan sadece 3'ü teknik direktör değiştirmedi

© AA Ligde ikinci olarak doğrudan Süper Lig vizesi alan Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz, doğrudan play-off finaline yükselen Pendikspor'da Osman Özköylü ve play-off'ta mücadele edecek Bodrumspor'da İsmet Taşdemir sezon boyunca takımlarının başında kaldı.