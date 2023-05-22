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https://sputniknews.com.tr/20230522/zorunlu-deprem-sigortasinda-buyuk-degisiklik-hem-odenen-hem-de-alinacak-para-2-katina-cikacak-1071392356.html
Zorunlu deprem sigortasında büyük değişiklik: Hem ödenen hem de alınacak para 2 katına çıkacak
Zorunlu deprem sigortasında büyük değişiklik: Hem ödenen hem de alınacak para 2 katına çıkacak
Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) zorunlu deprem sigortasında değişikliğe hazırlandığı, yakında uygulamaya konulacağı belirtildi. Değişiklikle birlikte... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T14:32+0300
2023-05-22T14:35+0300
türkiye
deprem
dask
doğal afet sigortaları kurumu (dask)
sigorta
değişiklik
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DASK zorunlu deprem sigortasında İki konuda değişikliğe gidilecek.Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın yazısının konuya ilişkin bölümünde şu ifadeler yer aldı:"Bugün DASK’ın teminatına konu birim metrekare bedeli 3 bin 16 lira. Buna göre, 100 metrekare bir konut için DASK ortalama 301 bin 600 lira teminat veriyor. DASK’ın, bir konut için vereceği en yüksek teminat tutarı ise 640 bin lira. İşte, yeni uygulama ile teminat tutarları iki katına çıkacak. Birim metrekare bedeli 6 bin 32 lira olacak. Böylece 100 metrekare konut için DASK’tan alınacak teminat 603 bin 200 liraya; DASK’ın bir konut için vereceği en yüksek teminat tutarı da 1 milyon 280 bin liraya çıkmış olacak. Böylece DASK’ın verdiği teminatlar günün şartlarına uygun hale gelecek.Ödenecek prim artacakİkincisi, teminatların iki katına çıkması ile birlikte vatandaşın zorunlu deprem sigortasına ödeyeceği prim de haliyle artacak. Bugün 100 metrekare konut için ödenen ortalama prim 708 lira. Yani, 708 lira ödeyerek, DASK’tan 301 bin 600 lira teminat alıyorsunuz. Teminatlar iki katına çıkınca; 1.416 lira prim ödenerek, karşılığında 603 bin 200 lira teminat alınmış olacak. Yeni düzenleme yapıldığında aradaki bu prim farkı, bir yıl boyunca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bir yıldan sonra vatandaş primin tamamını kendi ödemeye başlayacak.”
https://sputniknews.com.tr/20230513/bddkdan-deprem-bolgesindeki-dask-teminatlarinin-kullaniminda-kolaylik-saglanmasi-talebi-1071027618.html
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deprem, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), sigorta, değişiklik
deprem, dask, doğal afet sigortaları kurumu (dask), sigorta, değişiklik

Zorunlu deprem sigortasında büyük değişiklik: Hem ödenen hem de alınacak para 2 katına çıkacak

14:32 22.05.2023 (güncellendi: 14:35 22.05.2023)
© AAİstanbul, konut, ev
İstanbul, konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© AA
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Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) zorunlu deprem sigortasında değişikliğe hazırlandığı, yakında uygulamaya konulacağı belirtildi. Değişiklikle birlikte hem ödenen hem de alınacak para 2 katına çıkacak.
DASK zorunlu deprem sigortasında İki konuda değişikliğe gidilecek.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın yazısının konuya ilişkin bölümünde şu ifadeler yer aldı:
"Bugün DASK’ın teminatına konu birim metrekare bedeli 3 bin 16 lira. Buna göre, 100 metrekare bir konut için DASK ortalama 301 bin 600 lira teminat veriyor. DASK’ın, bir konut için vereceği en yüksek teminat tutarı ise 640 bin lira. İşte, yeni uygulama ile teminat tutarları iki katına çıkacak. Birim metrekare bedeli 6 bin 32 lira olacak. Böylece 100 metrekare konut için DASK’tan alınacak teminat 603 bin 200 liraya; DASK’ın bir konut için vereceği en yüksek teminat tutarı da 1 milyon 280 bin liraya çıkmış olacak. Böylece DASK’ın verdiği teminatlar günün şartlarına uygun hale gelecek.

Ödenecek prim artacak

İkincisi, teminatların iki katına çıkması ile birlikte vatandaşın zorunlu deprem sigortasına ödeyeceği prim de haliyle artacak. Bugün 100 metrekare konut için ödenen ortalama prim 708 lira. Yani, 708 lira ödeyerek, DASK’tan 301 bin 600 lira teminat alıyorsunuz. Teminatlar iki katına çıkınca; 1.416 lira prim ödenerek, karşılığında 603 bin 200 lira teminat alınmış olacak. Yeni düzenleme yapıldığında aradaki bu prim farkı, bir yıl boyunca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bir yıldan sonra vatandaş primin tamamını kendi ödemeye başlayacak.”
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), zorunlu deprem sigortası, enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
TÜRKİYE
BDDK'dan deprem bölgesindeki DASK teminatlarının kullanımında kolaylık sağlanması talebi
13 Mayıs, 09:07
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