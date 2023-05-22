https://sputniknews.com.tr/20230522/zaharova-aryomovski-da-hirosimayi-da-bombalayan-beyaz-saray-1071408326.html
Zaharova: Aryomovsk’ı da Hiroşima’yı da bombalayan Beyaz Saray
Zaharova: Aryomovsk’ı da Hiroşima’yı da bombalayan Beyaz Saray
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Artyomovsk şehrini de Hiroşima gibi ABD’nin bombaladığını belirtti. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T18:30+0300
2023-05-22T18:30+0300
2023-05-22T18:30+0300
dünya
mariya zaharova
artyomovsk
abd
hiroşima
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Artyomovsk ve Hiroşima’yı kıyaslamasını değerlendirdi.Zaharova, “Vladimir Zelenskiy, Japonya’daki G7 Zirvesi kapsamında, ABD nükleer bombasından zarar gören Hiroşima’yı Artyomovsk ile karşılaştırdı” diye yazdı.Rus diplomat, “Aferin, çünkü her ikisini de Beyaz Saray bombaladı” diye ekledi.
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mariya zaharova, artyomovsk, abd, hiroşima
mariya zaharova, artyomovsk, abd, hiroşima
Zaharova: Aryomovsk’ı da Hiroşima’yı da bombalayan Beyaz Saray
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Artyomovsk şehrini de Hiroşima gibi ABD’nin bombaladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram
hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Artyomovsk ve Hiroşima’yı kıyaslamasını değerlendirdi.
Zaharova, “Vladimir Zelenskiy, Japonya’daki G7 Zirvesi kapsamında, ABD nükleer bombasından zarar gören Hiroşima’yı Artyomovsk ile karşılaştırdı” diye yazdı.
Rus diplomat, “Aferin, çünkü her ikisini de Beyaz Saray bombaladı” diye ekledi.