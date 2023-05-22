https://sputniknews.com.tr/20230522/zaharova-aryomovski-da-hirosimayi-da-bombalayan-beyaz-saray-1071408326.html

Zaharova: Aryomovsk’ı da Hiroşima’yı da bombalayan Beyaz Saray

Zaharova: Aryomovsk’ı da Hiroşima’yı da bombalayan Beyaz Saray

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Artyomovsk şehrini de Hiroşima gibi ABD’nin bombaladığını belirtti. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T18:30+0300

2023-05-22T18:30+0300

2023-05-22T18:30+0300

dünya

mariya zaharova

artyomovsk

abd

hiroşima

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Artyomovsk ve Hiroşima’yı kıyaslamasını değerlendirdi.Zaharova, “Vladimir Zelenskiy, Japonya’daki G7 Zirvesi kapsamında, ABD nükleer bombasından zarar gören Hiroşima’yı Artyomovsk ile karşılaştırdı” diye yazdı.Rus diplomat, “Aferin, çünkü her ikisini de Beyaz Saray bombaladı” diye ekledi.

artyomovsk

hiroşima

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mariya zaharova, artyomovsk, abd, hiroşima