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Uzmanlar uyardı: Ekran izleme süresinin uzaması şaşılık riskini artırdı
Uzmanlar uyardı: Ekran izleme süresinin uzaması şaşılık riskini artırdı
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, çocuklarda artan akıllı telefon ve tablet kullanımı ve... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
göz
göz hastalıkları
tablet
çocuk
araştırma
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Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Karaman, sağlıklı bireylerde her iki gözün, birbirine paralel ve uyumlu olarak çalıştığını, çeşitli nedenlere bağlı olarak gözler arasındaki bu paralelliğin bozulduğunu ve aynı hedefe bakamadığını belirtti.Karaman, bu durumun şaşılık olarak adlandırıldığını ifade ederek, gözlerden birinin diğerinden farklı bir yöne bakması, çift görme veya bulanık görme, farklı yönlere bakarken baş ağrısı veya baş dönmesi, göz yorgunluğu, halsizlik, mide bulantısı, gözlerde veya göz kapaklarında kas gerginliği gibi durumların şaşılık belirtileri arasında yer aldığını aktardı.Şaşılığın, doğuştan veya sonradan gelişebildiğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:Çocuklarda görülen göz problemlerine dikkatDoç. Dr. Karaman, sık göz kırpmanın altında başka nedenlerin yattığını belirterek, "Stres, yorgunluk, göz kuruluğu, göz enfeksiyonları ve göz yüzeyindeki tahrişler sık göz kırpması ile ilişkilendirilebilir. Bazı nörolojik bozukluklar ve göz kası hastalıkları da sık göz kırpmasının sebebi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.Yalancı şaşılığın çocuklarda görüldüğünü ve gözlerin farklı şekillerde görünmesine neden olan göz ve göz çevresi yapısal farklılıklarından kaynaklandığını vurgulayan Karaman, şu bilgileri verdi:
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göz, göz hastalıkları, tablet, çocuk, araştırma
göz, göz hastalıkları, tablet, çocuk, araştırma

Uzmanlar uyardı: Ekran izleme süresinin uzaması şaşılık riskini artırdı

10:29 22.05.2023
© DHAgöz muayenesi
göz muayenesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© DHA
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, çocuklarda artan akıllı telefon ve tablet kullanımı ve salgınla beraber iş modelinin cep telefonundan yapılmasının şaşılık riskini artırdığını bildirdi.
Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Karaman, sağlıklı bireylerde her iki gözün, birbirine paralel ve uyumlu olarak çalıştığını, çeşitli nedenlere bağlı olarak gözler arasındaki bu paralelliğin bozulduğunu ve aynı hedefe bakamadığını belirtti.
Karaman, bu durumun şaşılık olarak adlandırıldığını ifade ederek, gözlerden birinin diğerinden farklı bir yöne bakması, çift görme veya bulanık görme, farklı yönlere bakarken baş ağrısı veya baş dönmesi, göz yorgunluğu, halsizlik, mide bulantısı, gözlerde veya göz kapaklarında kas gerginliği gibi durumların şaşılık belirtileri arasında yer aldığını aktardı.
Şaşılığın, doğuştan veya sonradan gelişebildiğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:
"Doğuştan şaşılık, bebeğin doğumundan itibaren var olur veya ilk yaşlarında fark edilir. Sonradan gelişen şaşılık ise yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkar ve çeşitli nedenlere bağlıdır. Bunlar arasında göz kaslarındaki dengesizlikler, göz hastalıkları, beyin hasarı veya sinir sistemi bozuklukları yer alır. Bazı durumlarda şaşılık genetik faktörlerden kaynaklanabilir. Ailedeki bir bireyde var ise genetik bir yatkınlık olduğu düşünülür. Genetik yatkınlık şaşılığın nedeni değildir ve çoğu zaman, tek başına genetik faktörlere bağlı değildir. Bununla birlikte bazı nadir genetik sendromlar şaşılığa neden olabilir. Genetik yatkınlıkla birlikte şaşılık riskini artırabilecek diğer faktörler arasında prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı, nörolojik sorunlar, enfeksiyonlar veya diğer bazı tıbbi durumlar yer alabilir. Çocuklarda artan akıllı telefon ve tablet kullanımı ve salgınla beraber iş modelinin cepten yapılması şaşılık riskini artırdı."

Çocuklarda görülen göz problemlerine dikkat

Doç. Dr. Karaman, sık göz kırpmanın altında başka nedenlerin yattığını belirterek, "Stres, yorgunluk, göz kuruluğu, göz enfeksiyonları ve göz yüzeyindeki tahrişler sık göz kırpması ile ilişkilendirilebilir. Bazı nörolojik bozukluklar ve göz kası hastalıkları da sık göz kırpmasının sebebi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Yalancı şaşılığın çocuklarda görüldüğünü ve gözlerin farklı şekillerde görünmesine neden olan göz ve göz çevresi yapısal farklılıklarından kaynaklandığını vurgulayan Karaman, şu bilgileri verdi:
"Gözler normal pozisyonda olmasına rağmen biri diğerinden farklı bir yöne bakıyor gibi algılanır. Gözlerden biri diğerine göre daha küçük veya daha büyük görünebilir. Göz kapakları farklı seviyelerde, göz bebekleri ise farklı boyutlarda olabilir. Gözlerin farklı yönlerde konumlandığı gibi görünebilir. Hiçbir belirti veya semptom göstermeyen yalancı şaşılık görme yeteneğini etkilemez. Gerçek şaşılık gibi tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, ancak gerçek şaşılık ile karıştırılıp, yanlış bir tedavi uygulanabilir. Bu nedenle çocuklarda görülen her türlü göz problemlerinde uzman bir hekime başvurulmalı."
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