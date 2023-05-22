https://sputniknews.com.tr/20230522/uzmanlar-uyardi-ekran-izleme-suresinin-uzamasi-sasilik-riskini-artirdi-1071377450.html

Uzmanlar uyardı: Ekran izleme süresinin uzaması şaşılık riskini artırdı

Uzmanlar uyardı: Ekran izleme süresinin uzaması şaşılık riskini artırdı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Sevil Karaman, çocuklarda artan akıllı telefon ve tablet kullanımı ve... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T10:29+0300

2023-05-22T10:29+0300

2023-05-22T10:29+0300

yaşam

göz

göz hastalıkları

tablet

çocuk

araştırma

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Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Karaman, sağlıklı bireylerde her iki gözün, birbirine paralel ve uyumlu olarak çalıştığını, çeşitli nedenlere bağlı olarak gözler arasındaki bu paralelliğin bozulduğunu ve aynı hedefe bakamadığını belirtti.Karaman, bu durumun şaşılık olarak adlandırıldığını ifade ederek, gözlerden birinin diğerinden farklı bir yöne bakması, çift görme veya bulanık görme, farklı yönlere bakarken baş ağrısı veya baş dönmesi, göz yorgunluğu, halsizlik, mide bulantısı, gözlerde veya göz kapaklarında kas gerginliği gibi durumların şaşılık belirtileri arasında yer aldığını aktardı.Şaşılığın, doğuştan veya sonradan gelişebildiğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:Çocuklarda görülen göz problemlerine dikkatDoç. Dr. Karaman, sık göz kırpmanın altında başka nedenlerin yattığını belirterek, "Stres, yorgunluk, göz kuruluğu, göz enfeksiyonları ve göz yüzeyindeki tahrişler sık göz kırpması ile ilişkilendirilebilir. Bazı nörolojik bozukluklar ve göz kası hastalıkları da sık göz kırpmasının sebebi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.Yalancı şaşılığın çocuklarda görüldüğünü ve gözlerin farklı şekillerde görünmesine neden olan göz ve göz çevresi yapısal farklılıklarından kaynaklandığını vurgulayan Karaman, şu bilgileri verdi:

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Sputnik Türkiye

göz, göz hastalıkları, tablet, çocuk, araştırma