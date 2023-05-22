https://sputniknews.com.tr/20230522/umit-ozdag-sayin-sinan-oganin-aciklamasi-sadece-kendi-politik-tercihidir-1071406752.html

Ümit Özdağ: Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir

Ümit Özdağ: Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir

Sinan Oğan'ın '28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini' açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Sayın... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T17:39+0300

2023-05-22T17:39+0300

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ümit özdağ

sinan oğan

2023 türkiye seçimleri

cumhur ittifakı

ikinci tur

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak 14 Mayıs seçimlerine katılan Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmasının ardından sosyal medyadan bir duyuruda bulundu.Özdağ açıklamasında "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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ümit özdağ, sinan oğan, cumhur ittifakı, ikinci tur