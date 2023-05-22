https://sputniknews.com.tr/20230522/umit-ozdag-sayin-sinan-oganin-aciklamasi-sadece-kendi-politik-tercihidir-1071406752.html
Ümit Özdağ: Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir
Ümit Özdağ: Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir
Sinan Oğan'ın '28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini' açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Sayın... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T17:39+0300
2023-05-22T17:39+0300
2023-05-22T17:50+0300
ümit özdağ
sinan oğan
2023 türkiye seçimleri
cumhur ittifakı
ikinci tur
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak 14 Mayıs seçimlerine katılan Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmasının ardından sosyal medyadan bir duyuruda bulundu.Özdağ açıklamasında "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.
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ümit özdağ, sinan oğan, cumhur ittifakı, ikinci tur
ümit özdağ, sinan oğan, cumhur ittifakı, ikinci tur
Ümit Özdağ: Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir
17:39 22.05.2023 (güncellendi: 17:50 22.05.2023) Abone ol
Sinan Oğan'ın '28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini' açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak 14 Mayıs seçimlerine katılan Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmasının ardından sosyal medyadan bir duyuruda bulundu.
Özdağ açıklamasında "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.