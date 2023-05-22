Türkiye'de yaşayan 500 kuş türünden 350'sini görüntüledi

© İHA Aslan, daha önce çekilmemiş belgeselleri çekmek istediğini söyleyerek, “Türkiye'de bugüne kadar çekilmemiş belgeselleri çekmek istiyorum. Aklımda farklı belgesel projeleri var. Bu belgesellerle doğamızı önce Türkiye'deki insanlara daha sonra tüm dünyaya tanıtmak istiyorum. Çünkü korumak için tanımak gerekiyor. Ben de bu tanımaya hayvanlar ve insanlar arasında aracı olmak istiyorum. Hem Türkiye'den hem de yurt dışından oldukça güzel bir ilgi görüyorum. Çektiğim görseller herkese hitap ediyor. Benim çektiğim hayvanların davranışları global oluyor ve tüm dünyadan insanlar bana mesaj atıyorlar. Türkiye'nin yaban hayatını bu şekilde aslında tüm dünyaya tanıtıyorum” ifadelerini kullandı.