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Türkiye'de yaşayan 500 kuş türünden 350'sini görüntüledi
Türkiye'de yaşayan 500 kuş türünden 350'sini görüntüledi
Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Türkiye'de yaşayan 500 kuş türünden yaklaşık 350'sini görüntülemeyi başardı, hedefi tüm türleri görüntülemek. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
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kuş, fotoğraf, doğa fotoğrafçılığı, yaban hayatı, фото
kuş, fotoğraf, doğa fotoğrafçılığı, yaban hayatı, фото

Türkiye'de yaşayan 500 kuş türünden 350'sini görüntüledi

14:39 22.05.2023
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Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Türkiye'de yaşayan 500 kuş türünden yaklaşık 350'sini görüntülemeyi başardı, hedefi tüm türleri görüntülemek.
© İHATürkiye’nin birçok farklı noktasından doğa ve yaban hayatına dair çektiği fotoğraflarla dikkatleri üstüne çekmeyi başaran doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Türkiye’de gözlemlenen 500 farklı kuş türünün 350’den fazlasını görüntülemeyi başardı.
Türkiye'de yaşayan 500 türden 350'sini görüntülemeyi başardı - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA
Türkiye’nin birçok farklı noktasından doğa ve yaban hayatına dair çektiği fotoğraflarla dikkatleri üstüne çekmeyi başaran doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, Türkiye’de gözlemlenen 500 farklı kuş türünün 350’den fazlasını görüntülemeyi başardı.
© İHAİnsanlar tarafından çok fazla bilinmeyen kuş türlerini görüntüleyen Aslan'ın hedefi tüm türleri görüntüleyip, Türkiye’nin yaban hayatını dünyaya tanıtmak.
Türkiye'de yaşayan 500 türden 350'sini görüntülemeyi başardı - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA
İnsanlar tarafından çok fazla bilinmeyen kuş türlerini görüntüleyen Aslan'ın hedefi tüm türleri görüntüleyip, Türkiye’nin yaban hayatını dünyaya tanıtmak.
© İHAAslan, “Benim için bütün kuşlar özel. Her biri farklı bir anlam taşıyor ve farklı hikayeleri var. Kuş gözlemlemenin en güzel yanlarından birisi de siz gitmeseniz bile onlar sizin ayağınıza geliyor. Zaman zaman Afrika'da olan kuşlar Sivas'ta, Tunceli'de, Yozgat'ta farklı farklı şehirlerde karşımıza çıkabiliyor. Bu da oldukça değerli ve kıymetli bir şey” diye konuştu.
Türkiye'de yaşayan 500 türden 350'sini görüntülemeyi başardı - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA
Aslan, “Benim için bütün kuşlar özel. Her biri farklı bir anlam taşıyor ve farklı hikayeleri var. Kuş gözlemlemenin en güzel yanlarından birisi de siz gitmeseniz bile onlar sizin ayağınıza geliyor. Zaman zaman Afrika'da olan kuşlar Sivas'ta, Tunceli'de, Yozgat'ta farklı farklı şehirlerde karşımıza çıkabiliyor. Bu da oldukça değerli ve kıymetli bir şey” diye konuştu.
© İHADoğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Aslan, zaman zaman Afrika’da yaşayan bir kuş türünün Sivas’ta ya da başka bir şehirde karşısına çıktığını belirtti.
Türkiye'de yaşayan 500 türden 350'sini görüntülemeyi başardı - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA
Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Aslan, zaman zaman Afrika’da yaşayan bir kuş türünün Sivas’ta ya da başka bir şehirde karşısına çıktığını belirtti.
© İHAAslan, “Türkiye'de bugüne kadar 500 farklı kuş türü gözlemlenmiş. Ben bunlardan 350’den fazlasını görüntüledim. Bana herkes favori kuşumun ne olduğunu ve en çok çekmekten keyif aldığım kuş türü ne diye çok soru geliyor. Ama buna net bir cevap veremiyorum. Çünkü o an neyi çekiyorsam, karşımda ne varsa onu seviyorum” dedi.
Türkiye'de yaşayan 500 türden 350'sini görüntülemeyi başardı - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA
Aslan, “Türkiye'de bugüne kadar 500 farklı kuş türü gözlemlenmiş. Ben bunlardan 350’den fazlasını görüntüledim. Bana herkes favori kuşumun ne olduğunu ve en çok çekmekten keyif aldığım kuş türü ne diye çok soru geliyor. Ama buna net bir cevap veremiyorum. Çünkü o an neyi çekiyorsam, karşımda ne varsa onu seviyorum” dedi.
© İHAAslan, daha önce çekilmemiş belgeselleri çekmek istediğini söyleyerek, “Türkiye'de bugüne kadar çekilmemiş belgeselleri çekmek istiyorum. Aklımda farklı belgesel projeleri var. Bu belgesellerle doğamızı önce Türkiye'deki insanlara daha sonra tüm dünyaya tanıtmak istiyorum. Çünkü korumak için tanımak gerekiyor. Ben de bu tanımaya hayvanlar ve insanlar arasında aracı olmak istiyorum. Hem Türkiye'den hem de yurt dışından oldukça güzel bir ilgi görüyorum. Çektiğim görseller herkese hitap ediyor. Benim çektiğim hayvanların davranışları global oluyor ve tüm dünyadan insanlar bana mesaj atıyorlar. Türkiye'nin yaban hayatını bu şekilde aslında tüm dünyaya tanıtıyorum” ifadelerini kullandı.
Türkiye'de yaşayan 500 türden 350'sini görüntülemeyi başardı - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA
Aslan, daha önce çekilmemiş belgeselleri çekmek istediğini söyleyerek, “Türkiye'de bugüne kadar çekilmemiş belgeselleri çekmek istiyorum. Aklımda farklı belgesel projeleri var. Bu belgesellerle doğamızı önce Türkiye'deki insanlara daha sonra tüm dünyaya tanıtmak istiyorum. Çünkü korumak için tanımak gerekiyor. Ben de bu tanımaya hayvanlar ve insanlar arasında aracı olmak istiyorum. Hem Türkiye'den hem de yurt dışından oldukça güzel bir ilgi görüyorum. Çektiğim görseller herkese hitap ediyor. Benim çektiğim hayvanların davranışları global oluyor ve tüm dünyadan insanlar bana mesaj atıyorlar. Türkiye'nin yaban hayatını bu şekilde aslında tüm dünyaya tanıtıyorum” ifadelerini kullandı.
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