'Türkiye 100' ismi verilen caretta carettaya uydu takibi

"Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda en önemli bağlantı Tunus ile Tunus'un Gabes Körfezi. Bu körfeze en fazla giden kaplumbağalarımız vardı. Bir grup Mısır civarına, bir grup da Suriye civarına gidiyordu. Ancak 'Tuba' isimli kaplumbağamız ise Adriyatik Denizine gitti. Dolayısıyla Ege Denizinde kalanlar, Tunus, Mısır civarına gidenler, Suriye gibi Uzak Doğuya gidenler yanında Adriyatik Denizine gidenler de bir başka grubu oluşturuyor. İşte bu farklı ortamlarda dolaşan kaplumbağaların genetik yapılarının farklılıkları ve bunların besin içeriklerinin farklılıkları gibi detaylı çalışmaları da biz DEKAMER olarak yapmaya devam ediyoruz."