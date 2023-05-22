TÜİK'ten eleştirilere yanıt: Verileri gizleme gibi bir girişimimiz yok

"Bireylerden Likert 5'li ölçeğine göre 'çok mutlu', 'mutlu, 'orta, 'mutsuz' ve 'çok mutsuz' şeklinde cevap alınmaktadır. Veri analizlerinde 'çok mutlu ve 'mutlu' birleştirilerek 'mutlu', 'mutsuz' ve 'çok mutsuz' birleştirilerek 'mutsuz' şeklinde 3'lü ölçekte değerlendirmeler yapılarak yayımlanmaktadır. Haber bülteninde yer alan spot başlıkta kendini hem 'mutlu' hem de 'orta' düzeyde mutlu hissettiğini belirten genç nüfusun oranı verilmiştir. Yüzde 47.9 ile yüzde 36.4 oranlarının toplamı olan yüzde 84,3 oranı, kendini hem 'mutlu' hem de 'orta' seviyede mutlu hissettiğini belirten gençlerin oranıdır. Haber bülteninin ek tablolarında da yıllara göre değişimi gösteren bilgiler açıkça sunulmuştur. Haber bülteninde veri kaynakları ve detaylı tablolar açıkça sunulmuştur. TÜİK'in verileri gizleme gibi bir girişimi olmadığı gibi araştırma sonuçları şeffaf bir şekilde kullanıcılarla paylaşılmıştır."