https://sputniknews.com.tr/20230522/tahil-anlasmasi-icin-rus-bankasinin-bir-turk-bankasi-ustunden-swifte-alinmasi-degerlendiriliyor---1071385528.html

'Tahıl anlaşması için Rus bankasının bir Türk bankası üstünden SWIFT'e alınması değerlendiriliyor'

'Tahıl anlaşması için Rus bankasının bir Türk bankası üstünden SWIFT'e alınması değerlendiriliyor'

Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılmasını içeren anlaşma sürebilmesi için Rus devlet tarım bankası Rosselhozbank’ın SWIFT sistemine geri alınmasına ilişkin... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T12:35+0300

2023-05-22T12:35+0300

2023-05-22T12:35+0300

ekonomi

rusya

swift

tahıl

türkiye

banka

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Tahıl anlaşması görüşmeleri konusunda bilgi sahibi olan bir kaynak Sputnik haber ajansına demecinde, Rus Rosselhozbank’ın SWIFT ödeme sistemine geri alınmasıyla ilgili olasılıklar üstünde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Kaynak, değerlendirilen olasılıklardan birinin, Rosselhozbank’ın bir Türk bankasının aracılığıyla SWIFT sistemine alınması olduğunu belirtti. Sorulması üstüne kaynak, “Bu olasılık da müzakere masasında bulunuyor, bu ihtimal üstünde görüşülüyor” dedi. Rusya, süresi dolmak üzere olan tahıl anlaşmasının uzatılmasını geçen hafta kabul etmişti ancak Rus yetkililer, kendi taleplerinin yerine getirilmemesi halinde temmuzdan sonra anlaşmanın uzatılmasını kabul etmeyeceklerini söylüyor. Söz konusu taleplerden birisi, Rosselhozbank’ın SWIFT sistemine yeniden alınması. Batılı ülkeler, Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatması sonrası Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarmışlardı. AB yetkilileriyse Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkaran yaptırımların sadece Ukrayna’daki çatışmaların sonlanması ardından kaldırılacaklarını kaydediyor. Bununla beraber Rusya tahıl anlaşmasının uzatılabilmesi için Rosselhozbank’ın SWIFT sistemine alınmasını talep ediyor. Zira söz konusu bankanın bu sistem dışında kalması, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının uygulanmasını engelliyor. Anlaşma, Ukrayna tahılı gibi Rus tarım ürünlerinin de dünya pazarlarına ulaşmasını önleyen sınırlamaların kaldırılmasını içeriyor.

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