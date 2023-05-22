https://sputniknews.com.tr/20230522/suudi-arabistanli-astronotlarin-da-bulundugu-uzay-mekigi-ax-2-basariyla-firlatildi-1071373496.html
Suudi Arabistanlı astronotların da bulunduğu uzay mekiği AX-2 fırlatıldı
Suudi Arabistanlı astronotların da bulunduğu uzay mekiği AX-2 fırlatıldı
Suudi Arabistanlı astronotlar Ali Karni ve Rayyane Bernavi'nin bulunduğu uzay mekiğinin (AX-2) fırlatılma işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T05:32+0300
2023-05-22T05:32+0300
2023-05-22T05:34+0300
dünya
suudi arabistan
uzay
ortadoğu
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Suudi Arabistan'ın haber kanalı El-İhbariye'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Karni ile Bernavi'nin de içinde bulunduğu uzay mekiğinin fırlatıldığı ve Uluslararası Uzay Üssüne doğru hareket ettiği aktarıldı.Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da 17 Mayıs'ta yer alan haberde, Karni ile Bernavi'nin uzay yolculuğu için yaptığı hazırlıkların tamamlandığı bildirilmişti.Suudi Arabistan Uzay Kurumu, geçen yılın eylül ayında, '2030 Vizyonu' kapsamında bir uzay programının başlatıldığını duyurmuştu. Bununla uzay sanayi sektöründen istifade etmek ve bu alandaki araştırmalara katkıda bulunmanın amaçlandığı belirtilmişti.Uzay Kurumundan 14 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Rayyane Bernavi ve Ali Karni'nin AX-2 uzay mekiğiyle gideceği bildirilmişti.Uzay mekiğinin yılın ikinci yarısında ABD'den hareket edeceği aktarılırken, program kapsamında Meryem Firdevs ve Ali el-Gamdi adlı astronotların da uzay araştırmaları konusunda eğitim görecekleri açıklanmıştı.
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suudi arabistan, uzay, ortadoğu
suudi arabistan, uzay, ortadoğu
Suudi Arabistanlı astronotların da bulunduğu uzay mekiği AX-2 fırlatıldı
05:32 22.05.2023 (güncellendi: 05:34 22.05.2023) Abone ol
Suudi Arabistanlı astronotlar Ali Karni ve Rayyane Bernavi'nin bulunduğu uzay mekiğinin (AX-2) fırlatılma işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.
Suudi Arabistan'ın haber kanalı El-İhbariye'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Karni ile Bernavi'nin de içinde bulunduğu uzay mekiğinin fırlatıldığı ve Uluslararası Uzay Üssüne doğru hareket ettiği aktarıldı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da 17 Mayıs'ta yer alan haberde, Karni ile Bernavi'nin uzay yolculuğu için yaptığı hazırlıkların tamamlandığı bildirilmişti.
Suudi Arabistan Uzay Kurumu, geçen yılın eylül ayında, '2030 Vizyonu' kapsamında bir uzay programının başlatıldığını duyurmuştu. Bununla uzay sanayi sektöründen istifade etmek ve bu alandaki araştırmalara katkıda bulunmanın amaçlandığı belirtilmişti.
Uzay Kurumundan 14 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Rayyane Bernavi ve Ali Karni'nin AX-2 uzay mekiğiyle gideceği bildirilmişti.
Uzay mekiğinin yılın ikinci yarısında ABD'den hareket edeceği aktarılırken, program kapsamında Meryem Firdevs ve Ali el-Gamdi adlı astronotların da uzay araştırmaları konusunda eğitim görecekleri açıklanmıştı.