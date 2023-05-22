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'Süt banyosu' yapan işçi: Kendi isteğimle yapmadım
'Süt banyosu' yapan işçi: Kendi isteğimle yapmadım
Süt toplama haznesinin içinde görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra cezaevine girip 6 gün sonra serbest bırakılan işçi, iftiraya uğradığını o... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T13:47+0300
2023-05-22T13:53+0300
süt banyosu
beraat
hakaret davası
türkiye
konya
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Konya'nın Meram ilçesinde süt toplama merkezinde bulunan kazanda süt banyosu yaptığı suçlamasıyla 6 gün cezaevinde kalan Emre Sayar, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler oluyor Hayatta' programına telefonla bağlandı. Sayar, sosyal medya aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini tespit ettiği 70 kişiye dava açtığını söyleyerek iftiraya uğradığını öne sürdü.‘Hakaret eden 70 kişiye dava açtım’Emre Sayar, şöyle konuştu:“Yaptığım doğru bir şey değil. Ama girdiğim o kazan süt kazanı değil. Burada yanlış bir algı oluşturuldu. Onayı var, kanıtı var. Girdiğim o teknenin içine kesinlikle süt konulmuyor. O bizim dezenfektan teknemiz. Orada duş alınması doğru demiyorum. Yanlış yaptım bir şekilde. İşyerinde almış olduğum sorumluluk gereği bir bedel ödedim. Ben kendi isteğimle o kazana girmedim. Benim üzerimdeki müdürüm beni buna zorunlu tuttu. Çünkü ben işimde dalgınlığım sonucu bir hata yapmıştım, 5 tona yakın süt ziyan olmuştu; benden sorumlu müdürüm de bana bu cezayı verdi. Şahitlerim de var. ‘Bana dedi ki sana ceza olarak böyle bir şey veriyorum, çünkü işyerine borçlanıyorsun; senden bunu tahsil etmemem için bunu yap.’ benim de maddi durumum iyi olmadığı için kabul ettim. Olaydan sona uzunca bir süre iş bulamadım. Karakolda ifademi, adliyede ifademi hep o müdürüm söyletti. ‘Cezaevine girdiğimde de bana ‘Ben sana bakarım’ dedi. Ama sonrasında bir daha ona hiç ulaşamadım. Bu olayda tek yanan ben oldum. Hiç kimseye bir şey olmadı, ne patrona ne işyerine. Olan sadece bana oldu. Evliyim çoluğum çocuğum var. İşyerinde çalışma arkadaşlarımızla kullandığınız WhatsApp grubuna bu görüntü atıldı. Ardından patronumuz ‘Bu ne rezillik’ dedi. Arkadaş da sosyal medyaya atmış. Patronun tepkisi üzerine hemen silmiş. Ama silmeden önce oradan biri almış. Bu video 15 gün sonra haberlere düştü ve ben cezaevine düştüm. Sosyal medyada bana hareket edenlere dava açtım çünkü kimsenin bana olayı bilmeden küfür etmeye hakkı yok.”Süt toplama merkezindeki işçilerden Sayar'ın temizlik kazanında süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020'de sosyal medyada paylaşılmış. Paylaşılan görüntülere tepki yağmış, olay yargıya taşınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220610/sut-banyosu-davasinda-beraat-etti-tazminat-kazandi-1057228416.html
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süt banyosu, beraat, hakaret davası, konya
süt banyosu, beraat, hakaret davası, konya

'Süt banyosu' yapan işçi: Kendi isteğimle yapmadım

13:47 22.05.2023 (güncellendi: 13:53 22.05.2023)
© Fotoğraf : TikTokSüt banyosu
Süt banyosu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© Fotoğraf : TikTok
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Süt toplama haznesinin içinde görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra cezaevine girip 6 gün sonra serbest bırakılan işçi, iftiraya uğradığını o hareketleri kendi isteğiyle yapmadığını söyledi.
Konya'nın Meram ilçesinde süt toplama merkezinde bulunan kazanda süt banyosu yaptığı suçlamasıyla 6 gün cezaevinde kalan Emre Sayar, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler oluyor Hayatta' programına telefonla bağlandı. Sayar, sosyal medya aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini tespit ettiği 70 kişiye dava açtığını söyleyerek iftiraya uğradığını öne sürdü.

‘Hakaret eden 70 kişiye dava açtım’

Emre Sayar, şöyle konuştu:
“Yaptığım doğru bir şey değil. Ama girdiğim o kazan süt kazanı değil. Burada yanlış bir algı oluşturuldu. Onayı var, kanıtı var. Girdiğim o teknenin içine kesinlikle süt konulmuyor. O bizim dezenfektan teknemiz. Orada duş alınması doğru demiyorum. Yanlış yaptım bir şekilde. İşyerinde almış olduğum sorumluluk gereği bir bedel ödedim. Ben kendi isteğimle o kazana girmedim. Benim üzerimdeki müdürüm beni buna zorunlu tuttu. Çünkü ben işimde dalgınlığım sonucu bir hata yapmıştım, 5 tona yakın süt ziyan olmuştu; benden sorumlu müdürüm de bana bu cezayı verdi. Şahitlerim de var. ‘Bana dedi ki sana ceza olarak böyle bir şey veriyorum, çünkü işyerine borçlanıyorsun; senden bunu tahsil etmemem için bunu yap.’ benim de maddi durumum iyi olmadığı için kabul ettim. Olaydan sona uzunca bir süre iş bulamadım. Karakolda ifademi, adliyede ifademi hep o müdürüm söyletti. ‘Cezaevine girdiğimde de bana ‘Ben sana bakarım’ dedi. Ama sonrasında bir daha ona hiç ulaşamadım. Bu olayda tek yanan ben oldum. Hiç kimseye bir şey olmadı, ne patrona ne işyerine. Olan sadece bana oldu. Evliyim çoluğum çocuğum var. İşyerinde çalışma arkadaşlarımızla kullandığınız WhatsApp grubuna bu görüntü atıldı. Ardından patronumuz ‘Bu ne rezillik’ dedi. Arkadaş da sosyal medyaya atmış. Patronun tepkisi üzerine hemen silmiş. Ama silmeden önce oradan biri almış. Bu video 15 gün sonra haberlere düştü ve ben cezaevine düştüm. Sosyal medyada bana hareket edenlere dava açtım çünkü kimsenin bana olayı bilmeden küfür etmeye hakkı yok.”
Süt toplama merkezindeki işçilerden Sayar'ın temizlik kazanında süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020'de sosyal medyada paylaşılmış. Paylaşılan görüntülere tepki yağmış, olay yargıya taşınmıştı.
Süt banyosu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
TÜRKİYE
'Süt banyosu' davasında beraat etti, tazminat kazandı
10 Haziran 2022, 11:30
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