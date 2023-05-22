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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
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SSK eski Genel Müdürü Özcan: Kılıçdaroğlu değil, siyasiler SSK’yı batırdı
SSK eski Genel Müdürü Özcan: Kılıçdaroğlu değil, siyasiler SSK’yı batırdı
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) eski Genel Müdürü ve AK Parti eski Milletvekili Zekai Özcan, "Siyaset kurumunun SSK’yı niçin bu hale getirdiğini sorgulamak... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
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İktidarın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için ‘Kılıçdaroğlu SSK’yı batırdı’ söylemini SSK eski Genel Müdürü ve AK Parti eski Milletvekili Zekai Özcan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Kılıçdaroğlu ile SSK’da birlikte de görev yapan Zekai Özcan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:!Savaş Ay tersini yapardı!Kılıçdaroğlu dürüsttür
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SSK eski Genel Müdürü Özcan: Kılıçdaroğlu değil, siyasiler SSK’yı batırdı

21:33 22.05.2023 (güncellendi: 21:35 22.05.2023)
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Atilla Güner'le Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) eski Genel Müdürü ve AK Parti eski Milletvekili Zekai Özcan, "Siyaset kurumunun SSK’yı niçin bu hale getirdiğini sorgulamak lazım. Kemal Bey'e haksızlık yapılıyor. Savaş Ay, bunları görmüş olsaydı bence o programı yapmazdı ve tersini sorardı: Siyaset tarafından bu kurum bu hale niye getirildi?” dedi.
İktidarın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için ‘Kılıçdaroğlu SSK’yı batırdı’ söylemini SSK eski Genel Müdürü ve AK Parti eski Milletvekili Zekai Özcan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.

Kılıçdaroğlu ile SSK’da birlikte de görev yapan Zekai Özcan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Sağlık Bakanlığı’nın bin 244 hastanesi var, SSK’nın 130 hastanesi var. Vatandaş poliklinik hizmeti almak istiyor ama doktor sayısı yetersiz. Bir doktora 120 hasta düşüyor vatandaş muayenehane dahi olamıyor. İlaç yazılıyor, ilacı da hastanenin tek bir eczanesinden alabiliyor onun için de kuyruğa giriyor. Kurumun sıkıntısı, ne Kılıçdaroğlu ne de bir başka müdürün çözebileceği bir konu değil. 1980 sonrası sağlık ve poliklinik hizmetleri için yatırım yapılmamış. Acil hastaların ameliyatı için 8 ay sonraya gün veriliyordu."

!Savaş Ay tersini yapardı!

Siyaset kurumunun SSK’yı niçin bu hale getirdiğini sorgulamak lazım. Kemal Bey'e haksızlık yapılıyor... Savaş Ay, Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürü olduğu 1998 yılında bunları görmüş olsaydı bence o programı yapmazdı ve tersini sorardı: Siyaset tarafından bu kurum bu hale niye getirildi? Siyaseti sorgulamak gerekirdi. Genel müdür üzerinden politika uygulanıyor. Bu iktidar ki, ben davet üzerine AK Parti’ye geldim ve sosyal güvenlikçi olduğum için sosyal güvenlik reformunu genel sağlık sigortası benim başkanlığımda oluştu ve reforma gittik. SSK’yı Kemal Kılıçdaroğlu batırdı diyen iktidar, EYT meselesiyle 1969’a döndü yani geriye gitti. Yarım asır geriye gitmiş olduk. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan 38-43 yaşındaki insanlara sırf seçimi kazanmak için emeklilik hakkı verdi.

Kılıçdaroğlu dürüsttür

Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 5 sene beraber çalıştık kendisini iyi tanıyorum. Kılıçdaroğlu’nun iyi niyet içerisinde olduğunu, kişisel olarak çok dürüst olduğunu biliyorum. Bir genel müdür yönetiminden dolayı yanlışlığı eleştirilebilir fakat hiçbir genel müdür kaç sene geçerse geçsin istese de kurumu batıramaz. Öyle bir şey yok. Siyasi erkin çıkardığı kanunlarda bunu arayıp siyaseti sorgulamak lazım. Bu politikalarla seçimi kazanmak için neden bu kanunları çıkartıp gelecek kuşakların refahını çaldınız diye sormak lazım.
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