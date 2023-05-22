SSK eski Genel Müdürü Özcan: Kılıçdaroğlu değil, siyasiler SSK’yı batırdı

"Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Sağlık Bakanlığı’nın bin 244 hastanesi var, SSK’nın 130 hastanesi var. Vatandaş poliklinik hizmeti almak istiyor ama doktor sayısı yetersiz. Bir doktora 120 hasta düşüyor vatandaş muayenehane dahi olamıyor. İlaç yazılıyor, ilacı da hastanenin tek bir eczanesinden alabiliyor onun için de kuyruğa giriyor. Kurumun sıkıntısı, ne Kılıçdaroğlu ne de bir başka müdürün çözebileceği bir konu değil. 1980 sonrası sağlık ve poliklinik hizmetleri için yatırım yapılmamış. Acil hastaların ameliyatı için 8 ay sonraya gün veriliyordu."