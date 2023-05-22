https://sputniknews.com.tr/20230522/sinan-oganin-kararinin-ardindan-kilicdaroglundan-ilk-paylasim-1071407258.html
Sinan Oğan'ın kararının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım
Sinan Oğan'ın kararının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleme kararını duyurmasının ardından paylaşımda... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T18:04+0300
2023-05-22T18:04+0300
2023-05-22T18:04+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
sinan oğan
seçim
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ATA İttifakı'nın birinci tur seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerinde , Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Oğan'ın kararını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sandık çağrısıKılıçdaroğlu paylaşımında, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230522/sinan-ogan-bekledigimiz-oy-orani-yuzde-9-16-bandiydi-1071404805.html
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kemal kılıçdaroğlu, sinan oğan, seçim
kemal kılıçdaroğlu, sinan oğan, seçim
Sinan Oğan'ın kararının ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk paylaşım
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleme kararını duyurmasının ardından paylaşımda bulundu.
ATA İttifakı'nın birinci tur seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerinde , Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
Oğan'ın kararını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Sandık çağrısı
Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.