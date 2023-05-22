https://sputniknews.com.tr/20230522/sentoptan-kilicdarogluna-cagri-sayin--erdogana-destegini-aciklayip-turkiyeyi-rahatlatmis-olur-1071408859.html

Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na: 'Sayın Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatmış olur'

Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na: 'Sayın Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatmış olur'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesi çağrısında bulunarak, "Bence... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T18:40+0300

2023-05-22T18:40+0300

2023-05-22T18:43+0300

2023 türkiye seçimleri

mustafa şentop

kemal kılıçdaroğlu

seçim

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NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, 14 Mayıs'ta tablonun ortaya çıktığını, zorlamanın manası olmadığını söyledi.Kılıçdaroğlu'nun da bunu fark ettiğini dile getiren Şentop, "Esas mesele tam bağımsız, milli menfaatleri esas alan, kendi kararını kendi veren bir Türkiye tablosu. Kendisi ve kendisine destek verenler, 14 Mayıs öncesi söylemiyle bu konuyu çok net ortaya koyamadıkları, millet bu konuda onları samimi bulmadığı, onlara güvenmediği için kendilerine yeterli desteği vermedi" diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun, 'daha önce savunduğu görüşlerden farklı olarak Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunduğu görüşlere yakın görüşler ifade ediyormuş gibi bir söylem içine girdiğini' belirten Şentop, Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, şöyle devam etti:Milletin tam bağımsız, kendi kararını kendi veren, yalnızca milli menfaatlerine göre karar veren bir Türkiye istediğinin altını çizen Şentop, "Bunları 14 Mayıs öncesi söylememişsin, 14 Mayıs'tan sonra bunu görmüşsün, biraz bunlara yakın şeyler söylemeye çalışıyorsun. Bence tablo ortaya çıktı. Sonuç itibarıyla böyle bir şey olduğu takdirde bence kendisi için de en doğru olan bu. Türkiye'yi bu seçimde Sayın Erdoğan'ı bir bütün olarak destekleyen bir sonuçla karşı karşıya bırakmak herkes açısından karlı olacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.

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mustafa şentop, kemal kılıçdaroğlu, seçim