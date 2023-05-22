Seçmen sayısı ve seçime katılım arttı, geçersiz oy sayısı azaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
AGIT: Türkiye’deki seçimin oy sayimi sürecinde herhangi bir manipülasyon emaresi görmüyoruz
09:00
1 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Zelenskiy yenilgiyi kabul etmek zorunda
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya veto Davet etmiyoruz
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: Rusya, Ukrayna’ya verilen NATO toplarını imha etti
10:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Hersh: Zelenskiy ihtilafi sonlandirmali
13:16
2 dk
ÖZEL HABER
Yunanli Bakan, Lavrov’un Türkiye sözlerini çarpitti
13:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Medvedev: Devlet Duması AKKA Anlaşması'nı feshetti
14:17
2 dk
ÖZEL HABER
ABD, Ukrayna’ya verdiği Patriotları, Rus Kinjal füzeleri imha etti
14:36
3 dk
ÖZEL HABER
Hindistan’dan AB’ye Rusya tepkisi
14:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
Canlı
17:54
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna İstihbarat Başkanı’nın terör mektubu BM’ye sunuldu
18:20
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den itiraf: Ortadoğu’da Rusya ve Çin’den rahatsızız
18:33
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan bir açıklama daha: Kinjal füzeleri Kiev’deki Patriotları imha etti
18:48
2 dk
ÖZEL HABER
Sınıra çektikleri duvar alay konusu oldu: Bahçe çiti
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukraynalı pilotlara F-16 yasağı
19:21
2 dk
ÖZEL HABER
CIA’ın Telegram hamlesi açığa çıktı
19:31
2 dk
ÖZEL HABER
ABD patriotları eleştirilerin odağında
19:44
2 dk
ÖZEL HABER
Biden’ın sözcüsünü kürsüden kaçıran Rusya sorusu
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Ukrayna, Türkiye’nin AB yolunu tıkadı
20:16
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yatırım gurusu Rogers: Dolar, dünyanın lider para birimi statüsünü kaybediyor
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya ve Belarus uyardı: ABD ve NATO yıkıcı politikayı gözden geçirmeli
20:46
3 dk
ÖZEL HABER
Siyaset Bilimci Güzaltan: Ukrayna’nın NATO’ya üye olması Avrupa’nın intiharı
21:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Cengiz Çakır: Ukrayna'nın oyun bozanlığı tahıl koridorunda güvensizliğe neden oldu
21:14
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’taki seçim Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyecek?
21:29
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Burak Demirel: Gayrimenkul sektöründeki yabancı alımların büyüklüğü 10 milyar dolar
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci tura giderken Sinan Oğan faktörü
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyaset Sinan Oğan'ın bugünkü açıklamasına kilitlendi.
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Konuklar: Milletvekili Gürsel Tekin ve ekonomist Şenol Babuşçu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230522/secmen-sayisi-ve-secime-katilim-artti-gecersiz-oy-sayisi-azaldi-1071386330.html
Seçmen sayısı ve seçime katılım arttı, geçersiz oy sayısı azaldı
Seçmen sayısı ve seçime katılım arttı, geçersiz oy sayısı azaldı
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, seçmen sayısı ve seçime katılım oranı arttı, buna rağmen geçersiz oyların... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T12:57+0300
2023-05-22T12:58+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
oy
seçmen
ysk
sayı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/01/1070456854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b8987c8d73bd26fb3eb9d6d99b44ed6.jpg
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarını ilan etti.AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 24 Haziran 2018 Pazar yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, 56 milyon 322 bin 632 olan 'yurt içi kayıtlı seçmen sayısı', 14 Mayıs'taki son seçimde 60 milyon 721 bin 745'e çıktı.14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, yurt içinde kayıtlı seçmenlerin 53 milyon 993 bin 683'ü oyunu kullandı. 24 Haziran 2018'deki seçimde ise yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı 56 milyon 322 bin 632 seçmenin 49 milyon 671 bin 344'ü sandığa gitmişti.2018'deki yurt içi seçimlerinde 1 milyon 109 bin 260 olan geçersiz oy sayısı, 14 mayıs seçiminde yurt içinde 1 milyon 20 bin 749 oldu.Yurt içinde 2018 seçiminde yüzde 88.19 olan seçime katılma oranı, 14 Mayıs seçiminde yurt içi için yüzde 88.92'ye çıktı.Yurtdışı seçimlerine katılım yüzde 5 arttıYSK'nın 2018 ve 2023 seçimlerinin 'yurtdışı sandıkları' verilerine göre, yurtdışında 2018'de 3 milyon 44 bin 837 olan kayıtlı seçmenin, 1 milyon 358 bin 584'ü oy kullanmaya gitti. Bu oyların 17 bin 366'sı geçersiz sayıldı.14 Mayıs'ta yapılan seçimde ise yurtdışı sandıklarında, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenin, 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı.Böylece, 2018 seçiminde, yüzde 44.62 olarak hesaplanan yurtdışında seçime katılım oranı, son seçimde yüzde 49.40'a çıktı.Gümrük kapılarındaki sonuçlarYSK'nın 2018 ve 2023 seçimlerinin 'gümrük kapıları seçim sonucu' verilerine göre 24 Haziran 2018'deki seçimde, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 168 bin 31'i gümrüklerde oy kullanırken, son seçimde 148 bin 183 kişi gümrüklerde oy vermeyi tercih etti.Gümrük kapılarında seçime katılma oranı, 2018'de yüzde 5,52 olarak hesaplanmıştı. Bu oran, 14 Mayıs seçiminde yüzde 4,33'e düştü.Yurt içi, yurtdışı ve gümrükler dahil sonuçlarYSK'nın, 'yurt içi, yurtdışı ve gümrük sandıkları dahil cumhurbaşkanı seçim sonucu' verilerinin 2018 ve 2023 yılı karşılaştırmasında da seçmen sayısı ve seçime katılım oranlarının arttığı görüldü.Buna göre, 'yurt içi, yurtdışı ve gümrük sandıkları dahil' 2018 seçiminde, 59 milyon 367 bin 469 kayıtlı seçmenin 51 milyon 197 bin 959'u sandığa gitmişti.Son seçimde ise 'yurt içi, yurtdışı ve gümrük sandıkları dahil' 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmenin, 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı.2018 seçiminde, yurt içi, yurtdışı ve gümrük sandıklarında toplam 1 milyon 129 bin 332 oy geçersiz sayılmıştı. Bu rakam son seçimde, kayıtlı ve sandığa giden seçmen sayılarındaki artışa rağmen 1 milyon 37 bin 104 oldu.Seçime katılma oranı ise 2018'daki seçime göre düşük oranda artış gösterdi. 14 Mayıs seçiminde, 'yurt içi, yurtdışı ve gümrük sandıkları'nda toplam seçime katılım oranı yüzde 87.04 olarak hesaplandı. Bu oran, 2018 seçiminde yüzde 86.24 olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230522/cumhurbaskani-secimi-ikinci-turunda-yurtdisi-ve-gumruklerde-1-milyonu-askin-secmen-oy-kullandi-1071378082.html
https://sputniknews.com.tr/20230522/egitime-secim-arasi-ogretmenler-de-izinli-sayilacak-1071378977.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/01/1070456854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96eb7c5a98053dd9d0414b4a26ae36c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
seçim, oy, seçmen, ysk, sayı
seçim, oy, seçmen, ysk, sayı

Seçmen sayısı ve seçime katılım arttı, geçersiz oy sayısı azaldı

12:57 22.05.2023 (güncellendi: 12:58 22.05.2023)
© AAKatar’da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy vermeye başladı. Katar’ın başkenti Doha’da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.
Katar’da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy vermeye başladı. Katar’ın başkenti Doha’da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© AA
Abone olTelegram
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, seçmen sayısı ve seçime katılım oranı arttı, buna rağmen geçersiz oyların sayısı azaldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarını ilan etti.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 24 Haziran 2018 Pazar yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, 56 milyon 322 bin 632 olan 'yurt içi kayıtlı seçmen sayısı', 14 Mayıs'taki son seçimde 60 milyon 721 bin 745'e çıktı.
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, yurt içinde kayıtlı seçmenlerin 53 milyon 993 bin 683'ü oyunu kullandı. 24 Haziran 2018'deki seçimde ise yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı 56 milyon 322 bin 632 seçmenin 49 milyon 671 bin 344'ü sandığa gitmişti.
2018'deki yurt içi seçimlerinde 1 milyon 109 bin 260 olan geçersiz oy sayısı, 14 mayıs seçiminde yurt içinde 1 milyon 20 bin 749 oldu.
Yurt içinde 2018 seçiminde yüzde 88.19 olan seçime katılma oranı, 14 Mayıs seçiminde yurt içi için yüzde 88.92'ye çıktı.

Yurtdışı seçimlerine katılım yüzde 5 arttı

YSK'nın 2018 ve 2023 seçimlerinin 'yurtdışı sandıkları' verilerine göre, yurtdışında 2018'de 3 milyon 44 bin 837 olan kayıtlı seçmenin, 1 milyon 358 bin 584'ü oy kullanmaya gitti. Bu oyların 17 bin 366'sı geçersiz sayıldı.
14 Mayıs'ta yapılan seçimde ise yurtdışı sandıklarında, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenin, 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı.
Böylece, 2018 seçiminde, yüzde 44.62 olarak hesaplanan yurtdışında seçime katılım oranı, son seçimde yüzde 49.40'a çıktı.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri amacıyla Trakya'daki sınır kapılarında hazırlıklar başladı. Kırklareli İl Seçim Kurulu, Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı'nda çalışmalarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Yurtdışı ve gümrüklerde 1 milyonu aşkın seçmen oy kullandı
11:04

Gümrük kapılarındaki sonuçlar

YSK'nın 2018 ve 2023 seçimlerinin 'gümrük kapıları seçim sonucu' verilerine göre 24 Haziran 2018'deki seçimde, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 168 bin 31'i gümrüklerde oy kullanırken, son seçimde 148 bin 183 kişi gümrüklerde oy vermeyi tercih etti.
Gümrük kapılarında seçime katılma oranı, 2018'de yüzde 5,52 olarak hesaplanmıştı. Bu oran, 14 Mayıs seçiminde yüzde 4,33'e düştü.

Yurt içi, yurtdışı ve gümrükler dahil sonuçlar

YSK'nın, 'yurt içi, yurtdışı ve gümrük sandıkları dahil cumhurbaşkanı seçim sonucu' verilerinin 2018 ve 2023 yılı karşılaştırmasında da seçmen sayısı ve seçime katılım oranlarının arttığı görüldü.
Buna göre, 'yurt içi, yurtdışı ve gümrük sandıkları dahil' 2018 seçiminde, 59 milyon 367 bin 469 kayıtlı seçmenin 51 milyon 197 bin 959'u sandığa gitmişti.
Son seçimde ise 'yurt içi, yurtdışı ve gümrük sandıkları dahil' 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmenin, 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı.
2018 seçiminde, yurt içi, yurtdışı ve gümrük sandıklarında toplam 1 milyon 129 bin 332 oy geçersiz sayılmıştı. Bu rakam son seçimde, kayıtlı ve sandığa giden seçmen sayılarındaki artışa rağmen 1 milyon 37 bin 104 oldu.
Seçime katılma oranı ise 2018'daki seçime göre düşük oranda artış gösterdi. 14 Mayıs seçiminde, 'yurt içi, yurtdışı ve gümrük sandıkları'nda toplam seçime katılım oranı yüzde 87.04 olarak hesaplandı. Bu oran, 2018 seçiminde yüzde 86.24 olmuştu.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün ders başı yapacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Eğitime seçim arası: Öğretmenler de izinli sayılacak
11:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала