https://sputniknews.com.tr/20230522/secim-gunu-kalp-krizleri-sonrasi-uzmanlardan-uyari-1071383525.html

Seçim günü kalp krizleri sonrası uzmanlardan uyarı

Seçim günü kalp krizleri sonrası uzmanlardan uyarı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Akyazıcı, Stres kalp hastalıkları için çok önemli bir faktör, zaten altta yatan risk faktörleri varsa yaşananlar da stresin de son... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T11:58+0300

2023-05-22T11:58+0300

2023-05-22T11:58+0300

türkiye

kalp krizi

seçim

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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekili seçimleri için 14 Mayıs’ta sandık başına giderken bazı vatandaşlar oy verme işlemi sırasında rahatsızlık yaşadı. Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı vatandaşlar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından uzmanlar aşırı stres ve seçim heyecanına karşı vatandaşları uyardı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Akyazıcı, stresin tetikleyici rol oynayabileceğini ifade ederken, Psikiyatri Uzmanı Dr. Murat Aslan, kişilerin psikolojilerinin seçim ve adaylık süreçlerinden etkilendiğini anlattı.Geçmişinde kalp rahatsızlığı tanısı bulunan kişilerin daha çok dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Akyazıcı, “Kalp krizi, kardiyovasküler hastalıklar toplumda en sık görülen ölüm nedenlerinden biri. Seçim tüm popülasyonu etkileyen bir sistem ve herkes oy vermeye gidiyor. Kalp hastalığı olan, kronik kalp hastalıklarına zemin hazırlayacak faktörleri olan insanlar da oy kullanmaya gitti. Bu vefat eden vatandaşlarımızın örneğin; 3 tanesi 65 yaş üstü, ek risk faktörleri var mıydı, çok iyi bilmiyoruz ama oradaki ana nokta stres muhtemelen. Stres kalp hastalıkları için çok önemli bir faktör eğer zaten altta yatan risk faktörleri, kalp hastalığı varsa stres burada tetikleyici rol oynayabilir. Stres orada sempatik sinir sistemini aktive ediyor bu da kalp krizine zemin hazırlayan tansiyonda biraz oynama yapıyor, kanın pıhtılaşmasını artırıyor. Dolayısıyla da aritmi eşiğini düşürüyor, eğer hastada buna zemin varsa stres, tetikleyici faktör olabilir" dedi.Stresin kalp üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiye dikkat çeken Dr. Akyazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Stresin de burada son tetikleyici faktör olarak rol oynamış olabileceğini düşünüyorum. Hem kronik hem akut stresten mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Bu süreçler hem toplumsal hem bireysel olarak stresli süreçler ama yine de hepimizin bir hayatı var. Öncelikle kendi sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. En azından ilaç kullanan vatandaşlarımız ilaçlarını mutlaka alsın. Eğer şu anda bir sıkıntısı varsa kontrolden geçsin. Çarpıntısı olan gençlerde de ritim bozukluğunu tetikleyebilir."Dr. Akyazıcı, "Sakinliğimizi korumamız lazım. Egzersiz yapabiliriz, derin nefes alabiliriz; bu tür bir rahatlamanın hem psikolojik hem fizyolojik etkileri vardır. Eğer sakin değilsek kendimizi zora sokmamak lazım, sonuçta uzun saatler var. Lütfen kendilerini zorlamasınlar. Özellikle bilinen hastalığı olan, kalp hastalığı olan ve yaşlı vatandaşlarımız mutlaka bu konuda kendileri için önlem alsınlar, iyi hissetmiyorlarsa öncelikle sağlıklarını düşünsünler. Orada zorladığı zaman belki de öncesinde şikayeti başlamıştır o hastaların ama ‘Bunu yapayım gideyim’e gelince bu seferde çok istenmeyen olaylarla karşılaşmışız. Ölüm gibi istenmeyen çok önemli sonuçları olan rahatsızlıklar bunlar bu konuda dikkat etmek lazım" diye konuştu.

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