https://sputniknews.com.tr/20230522/rusyanin-orenburg-bolgesinde-ukrayna-istihbaratinin-planladigi-saldirilar-onlendi-1071392443.html

Rusya'nın Orenburg Bölgesi'nde Ukrayna istihbaratının planladığı saldırılar önlendi

Rusya'nın Orenburg Bölgesi'nde Ukrayna istihbaratının planladığı saldırılar önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Orenburg Bölgesi'nde Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla demiryolu altyapısına, askeri şubesine ve FSB birimine... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T14:32+0300

2023-05-22T14:32+0300

2023-05-22T15:25+0300

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Orenburg Bölgesi'nin Novotroitsk kentinde gözaltına alınan Rusya vatandaşının 1997 doğumlu olduğunu belirten FSB, zanlının Ukrayna istihbarat servislerinin talimatıyla Güney Ural demiryolu hattının Novotroitskaya istasyonundaki röle koruma ve otomasyon kabinine, Orsk kentindeki askerlik şubesine ve FSB birimine yönelik saldırılar planladığını bildirdi.Zanlı hakkında saldırı hazırlığı ve terör eylemi ile ilgili kanun maddeleri uyarınca dava açıldığını kaydeden FSB, yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı üretmeye yönelik bileşenlerin, kılavuzların ve yazışmaların ele geçirildiğinin altını çizdi.FSB, zanlının Rusya askerlerine karşı silahlı faaliyetler yürütmek için Ukrayna ordusuna katılma planları yaptığını ekledi.FSB, zanlının 'Ukrayna'dan kişilerin' talimatıyla sabotaj düzenlemeyi planladığını itiraf ettiği görüntüleri de paylaştı.Belgorod Valisi: Ukraynalı sabotajcılar bölgeye girdi, önlemler alınmış durumda Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna’dan bir sabotaj ve keşif grubunun Belgorod bölgesinde yer alan Grayvoron yerleşim bölgesine girdiğini duyurdu. Telegram kanalından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Gladkov, Ukrayna’dan bir sabotaj ve keşif grubunun Grayvoron yerleşim bölgesine girdiğini, bölgedeki ordu birimlerinin ve kolluk kuvvetlerinin grubu etkisiz hale getirmek için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir sabotaj ve keşif grubu Grayvoron yerleşim bölgesine girdi. Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sınır Muhafızları, Rosgvardiya (Rusya Ulusal Muhafızları) ve FSB (Federal Güvenlik Servisi) ile birlikte düşmanı etkisiz hale getirmeye yönelik gerekli önlemleri alıyor” ifadelerini kullanan Gladkov, gelişmeler konusunda bilgi aktarmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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