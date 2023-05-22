https://sputniknews.com.tr/20230522/rusyada-ihalari-karakutularla-donatma-onerisi-1071412297.html

Rusya’da İHA’ları karakutularla donatma önerisi

Rusya’da İHA’ları karakutularla donatma önerisi

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) ülkede üretilen tüm insansız hava araçlarının (İHA) donatılması gereken zorunlu donanım listesini hazırlama... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T21:03+0300

2023-05-22T21:03+0300

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Rosaviatsiya, Rusya’da üretilen tüm İHA’ların donatılması gereken zorunlu donanımın liste taslağını Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve İHA üreticisi Aeronekst şirketine gönderdi. İnsanları taşıyan İHA’ların karakutular ile donatılması önerildi.Şehirler ve sanayi tesisler üzerinde uçan İHA’ların navigasyon ışıkları ve uçak sistemiyle, insan ve hayvan taşıyan İHA’ların da karakutular ve kişisel yaşam destek sistemiyle (oksijen maskeleri, paraşütler, can yelekleri) donatılması öneriliyor.Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rosaviatsiya’nın önerisini kabul ettiğini duyurdu.

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