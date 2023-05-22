https://sputniknews.com.tr/20230522/rusyada-ihalari-karakutularla-donatma-onerisi-1071412297.html
Rusya’da İHA’ları karakutularla donatma önerisi
Rusya’da İHA’ları karakutularla donatma önerisi
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) ülkede üretilen tüm insansız hava araçlarının (İHA) donatılması gereken zorunlu donanım listesini hazırlama... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T21:03+0300
2023-05-22T21:03+0300
2023-05-22T21:03+0300
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Rosaviatsiya, Rusya’da üretilen tüm İHA’ların donatılması gereken zorunlu donanımın liste taslağını Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve İHA üreticisi Aeronekst şirketine gönderdi. İnsanları taşıyan İHA’ların karakutular ile donatılması önerildi.Şehirler ve sanayi tesisler üzerinde uçan İHA’ların navigasyon ışıkları ve uçak sistemiyle, insan ve hayvan taşıyan İHA’ların da karakutular ve kişisel yaşam destek sistemiyle (oksijen maskeleri, paraşütler, can yelekleri) donatılması öneriliyor.Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rosaviatsiya’nın önerisini kabul ettiğini duyurdu.
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rusya, iha, karakutu
Rusya’da İHA’ları karakutularla donatma önerisi
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Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) ülkede üretilen tüm insansız hava araçlarının (İHA) donatılması gereken zorunlu donanım listesini hazırlama önerisinde bulundu.
Rosaviatsiya, Rusya’da üretilen tüm İHA’ların donatılması gereken zorunlu donanımın liste taslağını Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve İHA üreticisi Aeronekst şirketine gönderdi. İnsanları taşıyan İHA’ların karakutular ile donatılması önerildi.
Şehirler ve sanayi tesisler üzerinde uçan İHA’ların navigasyon ışıkları ve uçak sistemiyle, insan ve hayvan taşıyan İHA’ların da karakutular ve kişisel yaşam destek sistemiyle (oksijen maskeleri, paraşütler, can yelekleri) donatılması öneriliyor.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rosaviatsiya’nın önerisini kabul ettiğini duyurdu.