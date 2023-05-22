https://sputniknews.com.tr/20230522/rtl-almanya-ordusu-kullanissiz-hale-gelen-tuvalet-kagitlarini-satisa-cikardi-1071401646.html

RTL: Almanya ordusu kullanışsız hale gelen tuvalet kağıtlarını satışa çıkardı

RTL: Almanya ordusu kullanışsız hale gelen tuvalet kağıtlarını satışa çıkardı

Almanya ordusunun (Bundeswehr) artık kullanışsız halde bulunan tuvalet kağıtlarını internetten satışa çıkardığı belirtildi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023-05-22T16:15+0300

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dünya

almanya

ordu

tuvalet kağıdı

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Alman RTL televizyonun kanalının haberine göre Bundeswehr, yeni tuvalet kağıdı dispenserlerine sığmadığı için kullanışsız haline gelen tuvalet kağıtlarını satışa çıkardı.2020 yılı sonunda Alman ordusunun tuvaletlerinde tuvalet kağıdı dispenserlerinin değiştirilmesine karar verildiğini sanımsatan RTL, bundan dolayı mevcut tuvalet kağıtlarının artık kullanılamadığının altını çizdi.Kullanılamaz hale gelen 3 bin 300 ton tuvalet kağıdının internet üzerinden satışa çıkarıldığını yazan RTL, ihalenin bu ayın sonunda tamamlanacağını ekledi.Rusya'dan huş ağacı ithalatına yönelik yaptırımların Batı'da tuvalet kağıdı fiyatlarının artmasına neden olduğu da daha önce basına yansımıştı.

almanya

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almanya, ordu, tuvalet kağıdı