RTL: Almanya ordusu kullanışsız hale gelen tuvalet kağıtlarını satışa çıkardı
© PixabayTuvalet kağıdı
© Pixabay
Almanya ordusunun (Bundeswehr) artık kullanışsız halde bulunan tuvalet kağıtlarını internetten satışa çıkardığı belirtildi.
Alman RTL televizyonun kanalının haberine göre Bundeswehr, yeni tuvalet kağıdı dispenserlerine sığmadığı için kullanışsız haline gelen tuvalet kağıtlarını satışa çıkardı.
2020 yılı sonunda Alman ordusunun tuvaletlerinde tuvalet kağıdı dispenserlerinin değiştirilmesine karar verildiğini sanımsatan RTL, bundan dolayı mevcut tuvalet kağıtlarının artık kullanılamadığının altını çizdi.
Kullanılamaz hale gelen 3 bin 300 ton tuvalet kağıdının internet üzerinden satışa çıkarıldığını yazan RTL, ihalenin bu ayın sonunda tamamlanacağını ekledi.
Rusya'dan huş ağacı ithalatına yönelik yaptırımların Batı'da tuvalet kağıdı fiyatlarının artmasına neden olduğu da daha önce basına yansımıştı.
2020 yılı sonunda Alman ordusunun tuvaletlerinde tuvalet kağıdı dispenserlerinin değiştirilmesine karar verildiğini sanımsatan RTL, bundan dolayı mevcut tuvalet kağıtlarının artık kullanılamadığının altını çizdi.
Kullanılamaz hale gelen 3 bin 300 ton tuvalet kağıdının internet üzerinden satışa çıkarıldığını yazan RTL, ihalenin bu ayın sonunda tamamlanacağını ekledi.
Rusya'dan huş ağacı ithalatına yönelik yaptırımların Batı'da tuvalet kağıdı fiyatlarının artmasına neden olduğu da daha önce basına yansımıştı.